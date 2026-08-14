Turuncu alarm verildi. Aşırı sıcaklar tren seferlerini iptal ettirdi

Belçika'da sıcak hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Demir yolu şirketi SNCB, hava sıcaklıklarının ülkenin bazı bölgelerinde 38 dereceye kadar çıkmasının beklenmesi nedeniyle bugün sabah ve akşam yoğun saatlerde hizmet veren bazı tren seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Açıklamada, söz konusu trenlerin işe gidiş ve iş çıkışı saatlerinde sefer yaptığı anımsatılırken bu trenlerin günün diğer saatlerinde açık alanda park halinde bekletildiğine dikkat çekildi.