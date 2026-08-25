Üç çocuğunu boğarak öldürdü. Psikolog “Sesler istedi” savunmasına itiraz etti

Clancy, 24 Ocak 2023 tarihinde çocukları olan 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı boğarak öldürmekle suçlanıyor.

Ardından intihara teşebbüs eden Clancy, üç ayrı cinayet suçlamasını akıl hastalığı nedeniyle cezai sorumluluğu bulunmadığını savunarak reddediyor.

Psikolog Heilbrun, Clancy'nin akut psikoz geçirmiş olabileceğine dair bazı belirtiler bulunduğunu ancak bunun büyük ölçüde sanığın kendi anlatımına dayandığını söyledi.

Clancy, cinayetler sırasında bir erkek sesinin kendisine hem çocuklarını hem de kendisini öldürmesini söylediğini öne sürüyor. Ancak Heilbrun, sanığın olaydan ne önce ne de sonra aynı sesi duyduğunu bildirmediğine dikkat çekti.

Psikolog, yalnızca suç işlendiği sırada böyle bir belirti yaşandığının söylenmesinin “çok sıra dışı” olduğunu ifade etti.