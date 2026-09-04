Üç çocuğunu öldürmüştü. Lindsay Clancy davasında kördüğüm
04.09.2026 11:52
Üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin davasında jüri altıncı günde de karara varamadı. Tek bir jüri üyesi üzerinden yaşanan anlaşmazlık ise mahkeme salonunda gerilimi artırdı.
35 SAAT BOYUNCA MÜZAKERE ETTİLER
BD'de üç çocuğunu öldürmekle suçlanan Lindsay Clancy'nin haftalardır gündemden düşmeyen davasında jüri çıkmaza girdi.
Yaklaşık 35 saat müzakere eden jüri üyeleri altıncı günde de ortak bir karara ulaşamazken, mahkeme salonunda tek bir jüri üyesi üzerinden yaşanan tartışma tansiyonu yükseltti.
Hakim William Sullivan, daha önce iki kez oybirliğiyle karara varamadığını bildiren jüriye bir kez daha müzakerelere devam etme talimatı verdi.
Ancak son oturumda jüri içindeki görüş ayrılığının boyutuna ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı.
JÜRİ BAŞKANINDAN DİKKAT ÇEKEN NOT
Jüri başkanı hakime gönderdiği notta, üyelerden birinin “makul şüphe” konusunda mahkemenin verdiği hukuki talimatları takip etmeyi reddettiğini bildirdi.
Bunun üzerine Clancy'nin avukatı Kevin Reddington, söz konusu jüri üyesinin heyetten çıkarılmasını istedi.
Talep mahkeme salonunda şaşkınlığa yol açarken, Hakim Sullivan savunmanın başvurusunu reddetti.
Sullivan, “Müzakerelerde bir tarafın ya da diğerinin yanında yer almamın doğru olduğunu düşünmüyorum.” diyerek jüri üyesinin görevine devam etmesine karar verdi.
Hakim daha sonra 12 jüri üyesini tek tek mahkeme salonuna çağırarak sorguladı ve mahkumiyet kararı verilebilmesi için sanığın suçluluğuna “makul şüphenin ötesinde” oybirliğiyle inanmaları gerektiğini yeniden hatırlattı.
SAVUNMA JÜRİ ÜYESİNİN ÇIKARILMASINI İSTEDİ
Reddington, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada jüri başkanının notunda bir üyenin “makul şüphe konusunda hukuku dinlemeyi reddettiğinin” belirtildiğini söyledi.
Savunma avukatı bu nedenle hakime, hukuki talimatları kabul etmediğini öne sürdüğü jüri üyesinin çıkarılması yönünde talepte bulunduğunu açıkladı.
Ancak Reddington, söz konusu jüri üyesinin hangi yönde oy kullandığına ilişkin bilgi sahibi olmadığını söyledi.
Savcı Jennifer Sprague ise hakimin jüriye verdiği talimatların uygun olduğunu savundu.
Sprague, “Müzakerelerin nasıl ilerlediğini, kimin haklı veya haksız olduğunu belirlemenin bir yolu yok. Zaten bunu yapmaya da çalışmamalıyız.” dedi.
35 SAATTİR KARAR ÇIKMIYOR
Dokuz kadın ve üç erkekten oluşan jüri, yaklaşık altı hafta süren duruşmaların ardından şu ana kadar yaklaşık 35 saat boyunca müzakere yaptı.
Jüri daha önce iki kez hakime ortak bir karara varamadığını bildirmişti. Ancak son gelişme, jüri odasındaki anlaşmazlığın açık biçimde mahkeme salonuna taşındığı ilk an oldu.
Jüriyle ilgili sorunun cuma günü mahkemenin yeniden toplanmasıyla bir kez daha ele alınması bekleniyor.
ÜÇ ÇOCUĞUNU BOĞARAK ÖLDÜRDÜĞÜNÜ REDDETMİYOR
36 yaşındaki Lindsay Clancy, 24 Ocak 2023'te Massachusetts'teki aile evinde 5 yaşındaki Cora, 3 yaşındaki Dawson ve 8 aylık Callan'ı öldürmekle suçlanıyor.
Eski bir doğum hemşiresi olan Clancy, çocuklarını evin bodrumunda boğarak öldürdüğünü reddetmiyor.
Davada asıl tartışma, cinayetlerin işlendiği sırada Clancy'nin cezai sorumluluğunun bulunup bulunmadığı üzerinde yoğunlaşıyor.
Savunma, Clancy'nin doğum sonrası psikoz yaşadığını ve olay sırasında doğru ile yanlışı ayırt edemediğini savunuyor.
Clancy, çocuklarını öldürdükten sonra evin ikinci katındaki pencereden atlamış ve belden aşağısı felç kalmıştı. Duruşmaları tekerlekli sandalyeyle takip ediyor.
DAVA YENİDEN GÖRÜLEBİLİR
Jürinin oybirliğiyle bir karara ulaşamaması ve Hakim Sullivan'ın davayı geçersiz yargılama ile sonuçlandırması halinde savcıların Clancy'yi yeniden yargılayıp yargılamayacağına karar vermesi gerekecek.
Clancy, birinci derece cinayetten suçlu bulunması halinde şartlı tahliye imkanı olmaksızın ömür boyu hapis cezasıyla karşı karşıya.
Cezai sorumluluğu bulunmadığı gerekçesiyle suçsuz bulunması halinde ise bir devlet psikiyatri hastanesine yatırılabilir.
ABD hukukunda bir kişinin mahkum edilebilmesi için jürinin sanığın suçluluğuna “makul şüphenin ötesinde” ve oybirliğiyle kanaat getirmesi gerekiyor. Bu nedenle tek bir jüri üyesinin dahi ikna olmaması mahkumiyet kararının çıkmasını engelleyebiliyor.