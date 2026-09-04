Üç çocuğunu öldürmüştü. Lindsay Clancy davasında kördüğüm

Dokuz kadın ve üç erkekten oluşan jüri, yaklaşık altı hafta süren duruşmaların ardından şu ana kadar yaklaşık 35 saat boyunca müzakere yaptı.

Jüri daha önce iki kez hakime ortak bir karara varamadığını bildirmişti. Ancak son gelişme, jüri odasındaki anlaşmazlığın açık biçimde mahkeme salonuna taşındığı ilk an oldu.

Jüriyle ilgili sorunun cuma günü mahkemenin yeniden toplanmasıyla bir kez daha ele alınması bekleniyor.