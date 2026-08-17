Üç kişiyi zehirli mantarla öldürdü. Savcılık cezanın artırılmasını istedi
17.08.2026 09:56
Avustralya'da üç kişiyi zehirli mantarla öldürmekten suçlu bulunan Erin Patterson, davanın usulsüz yürütüldüğünü öne sürerek mahkûmiyetine itiraz etti.
Avustralya'da dünya genelinde geniş yankı uyandıran üçlü cinayet davasında suçlu bulunan Erin Patterson, mahkûmiyet kararına karşı bugün temyiz sürecini başlattı.
51 yaşındaki Patterson, geçen yıl eşinin anne ve babası ile yaşlı teyzesini 2023 yılında öldürmekten suçlu bulunmuştu.
Cinayetlerin, içine ölümcül köygöçüren mantarları katılmış dana Wellington yemeği ikram edilerek işlendiği belirlenmişti.
Patterson ayrıca, haftalarca hastanede yattıktan sonra hayatta kalmayı başaran kasaba papazı ve eşinin amcasını kasten öldürmeye teşebbüsten mahkûm edilmişti.
Davaya bakan yargıç, Patterson'ı 33 yıl sonra şartlı tahliye imkânı bulunmak üzere ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.
Melbourne Temyiz Mahkemesinde görevli üç yargıç, iki gün boyunca iki ayrı başvuruyu ele alacak.
Duruşmalarda bir yandan Patterson'ın mahkûmiyet kararını iptal ettirme girişimi, diğer yandan ise savcılığın cezanın daha da ağırlaştırılması yönündeki talebi görüşülecek.
Patterson, Melbourne'ün batı banliyölerinde bulunan yüksek güvenlikli Dame Phyllis Frost Centre Cezaevinden duruşmayı canlı video bağlantısıyla izlemeyi talep etti.
Patterson, ilk derece mahkemesi yargıcının hangi delillerin sunulabileceğine karar verirken hataya düştüğünü ve bu nedenle "ciddi düzeyde adaletsizliğe" maruz kaldığını öne sürüyor.
Avukatı, yargıç tarafından kabul edilen Facebook iletileri, baz istasyonu kayıtları ve köygöçüren mantarı görüldüğüne dair paylaşımları içeren bazı delillerin davayla ilgisi bulunmadığını veya müvekkilinin aleyhine haksız bir önyargı oluşturduğunu dile getirdi.
Avukat, geçen yılın kasım ayında sunduğu temyiz başvurusunda, Patterson'ın evindeki bir hafıza kartında yer alan mantar fotoğraflarına ilişkin diğer delillerin ise hatalı biçimde dava kapsamı dışında bırakıldığını belirtti.
Ayrıntı vermeyen avukat, jürinin tecrit altında tutulduğu sırada "kararların güvenilirliğini ölümcül biçimde zedeleyen temel bir usulsüzlük" yaşandığını da savundu.
Patterson'ın avukatı ayrıca savcılık makamını, duruşma sırasında "haksız ve baskıcı" bir çapraz sorgu yürütmekle suçladı.
Temyiz Mahkemesi yargıçları, iddiaları ayrıntılı olarak dinlemeden önce öne sürülen gerekçelerin Patterson'a mahkûmiyet kararına itiraz izni verilmesini haklı kılıp kılmadığını karara bağlayacak.
Diğer taraftan savcılık da Patterson'a verilen cezaya itiraz ederek yargıcın belirlediği 33 yıllık şartlı tahliye yasağı süresinin "açıkça yetersiz" olduğunu kaydetti.
Savcılık, yargıcın Patterson'ın önündeki uzun yıllar boyunca tek kişilik hücrede tutulma ihtimalinin yüksek olduğu yönündeki değerlendirmesinde hataya düştüğünü ve bu durumun ceza kararını olumsuz etkilediğini savundu.
12 kişilik jüri, geçen yılın temmuz ayında Patterson'ı, Victoria eyaletinin tarım yerleşimi Leongatha'daki evinde eşi Simon'ın ebeveynleri Don ve Gail Patterson ile teyzesi Heather Wilkinson'ı öldürmekten suçlu bulmuştu.
Patterson, Heather'ın ağır hastalanan ancak daha sonra iyileşen papaz eşi Ian'ı öldürmeye teşebbüsten de suçlu bulunmuştu.