Üç kişiyi zehirli mantarla öldürdü. Savcılık cezanın artırılmasını istedi

Duruşmalarda bir yandan Patterson'ın mahkûmiyet kararını iptal ettirme girişimi, diğer yandan ise savcılığın cezanın daha da ağırlaştırılması yönündeki talebi görüşülecek.

Patterson, Melbourne'ün batı banliyölerinde bulunan yüksek güvenlikli Dame Phyllis Frost Centre Cezaevinden duruşmayı canlı video bağlantısıyla izlemeyi talep etti.

Patterson, ilk derece mahkemesi yargıcının hangi delillerin sunulabileceğine karar verirken hataya düştüğünü ve bu nedenle "ciddi düzeyde adaletsizliğe" maruz kaldığını öne sürüyor.

Avukatı, yargıç tarafından kabul edilen Facebook iletileri, baz istasyonu kayıtları ve köygöçüren mantarı görüldüğüne dair paylaşımları içeren bazı delillerin davayla ilgisi bulunmadığını veya müvekkilinin aleyhine haksız bir önyargı oluşturduğunu dile getirdi.