Uçağı Türk iş insanı kullanıyordu. Enkaza üç gün sonra ulaşıldı, eşinin vedası yürek burktu
16.09.2026 15:10
Kolombiya'da beş kişiyle birlikte kaybolan Türk pilot ve iş insanı Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına üç gün sonra ulaşıldı. Çankaya'nın eşi, son konuşmalarını anlattı.
Kolombiya'da beş kişiyle birlikte kaybolan Türk iş insanı ve pilot Mehmet Çankaya'nın kullandığı uçağın enkazına arama kurtarma ekipleri üç gün sonra ulaştı.
Cessna T206 tipi uçak, 13 Eylül'de Choco bölgesindeki Condoto'dan başkent Bogota'ya gitmek üzere havalandıktan sonra yerel saatle 09.23'te telsiz bağlantısını kaybetmişti.
Uçağın yeri yaklaşık bir gün sonra dağlık bölgede tespit edildi ancak sarp arazi ve olumsuz hava koşulları ekiplerin enkaza ulaşmasını güçleştirdi.
Çankaya'nın yanı sıra uçakta dört Kolombiyalı yolcu bulunuyordu. Yetkililer beş kişinin durumuna ilişkin henüz açıklama yapmadı.
YAKLAŞIK 3 BİN METRE YÜKSEKTE BULUNDU
Kolombiya Sivil Havacılık Otoritesi ve kurtarma ekipleri, uçağın Risaralda bölgesine bağlı Pueblo Rico belediyesi sınırlarında düştüğünü belirledi.
Enkaz, yaklaşık 3 bin metre yükseklikteki dağlık ve ormanlık bir bölgede tespit edildi.
Kolombiya Hava Kuvvetleri'ne ait UH-60 Black Hawk helikopteri, Tatama Ulusal Doğa Parkı yakınlarında uçağa ait olduğu değerlendirilen parçaları havadan görüntüledi.
Uçağın kaybolmasının ardından acil durum radyo vericisinin de devreye girdiği bildirilmişti.
EKİPLER DOĞRUDAN İNDİRİLEMEDİ
Kaza bölgesine karayoluyla ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin helikopterlerle doğrudan enkazın bulunduğu noktaya indirilmesi planlandı. Ancak arazinin dik ve engebeli yapısı buna izin vermedi.
Bunun üzerine ekipler helikopterlerle kaza bölgesine yakın bir noktaya indirildi.
Kurtarma görevlileri buradan zorlu arazi koşullarında yürüyerek ilerledi ve kazadan üç gün sonra uçağın enkazına karadan ulaşmayı başardı. Uçağın dağın yamacına çarptığı ve parçalarının geniş bir alana dağıldığı bildirildi.
Çankaya'nın kullandığı uçakta dört Kolombiya vatandaşı yolcu da bulunuyordu.
Kolombiyalı yetkililer, enkaza ulaşılmasına rağmen uçaktaki beş kişinin durumuna ilişkin henüz resmi bilgi paylaşmadı.
Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiğini ve Çankaya ile diğer yolculara ulaşılması için yerel makamlarla temas halinde olduğunu bildirdi.
EŞİNDEN “ARAMAYI DURDURMAYIN” ÇAĞRISI
Enkaza ulaşılmasından önce Çankaya'nın eşi Adriana Revelo, Kolombiya basınına konuşarak arama çalışmalarının kesintisiz sürdürülmesi çağrısında bulunmuştu.
Revelo, yolcuların aileleriyle birlikte gelişmeleri takip ettiklerini ancak hava koşulları ve bölgenin coğrafyası nedeniyle çalışmaların zaman zaman durmak zorunda kaldığını söyledi.
Uçaktaki kişilerin önemli bir sosyal ve tıbbi görev yürüttüğünü söyleyen Revelo, “Bu bir insanlık meselesi.” ifadelerini kullanmıştı.
“KIZLARIM BABALARININ SEYAHATTE OLDUĞUNU SANIYOR”
Revelo, Çankaya ile 10 yıldır evli olduklarını ve üç kız çocuklarının bulunduğunu anlattı.
Çiftin çocuklarının 18, 9 ve 7 yaşlarında olduğunu belirten Revelo, en büyük kızlarının babasının kayıp olduğunu sosyal medyadan öğrendiğini söyledi.
İki küçük kızlarını ise yaşananlardan uzak tutmaya çalıştıklarını belirtti.
Çocukların okula gitmediğini ve elektronik cihazlara erişimlerinin sınırlandırıldığını anlatan Revelo, “Onlar babalarının seyahatte olduğunu düşünüyor.” dedi.
SON MESAJI SELFIE OLDU
Çankaya'nın eşi, kaybolmadan önce aralarındaki son iletişimin ayrıntılarını da paylaştı.
Eşinin uçuş sırasında tamamen işine odaklandığını ve bu nedenle telefonla konuşmadıklarını söyleyen Revelo, Çankaya'nın her uçuş öncesinde kendisine uçaktan bir selfie gönderdiğini anlattı.
Çankaya son uçuşundan önce de bu geleneği bozmadı.
Revelo, eşinin kendisine uçaktan bir fotoğraf gönderdiğini ve fotoğrafta oldukça sakin göründüğünü söyledi.
Revelo, son mesajlaşmalarını ise şöyle anlattı:
“Ona bir kalp gönderdim ve ‘Dönüş yolculuğun güzel geçsin’ dedim. Son iletişimimiz buydu.”