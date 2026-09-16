Uçağı Türk iş insanı kullanıyordu. Enkaza üç gün sonra ulaşıldı, eşinin vedası yürek burktu

Kaza bölgesine karayoluyla ulaşmanın mümkün olmaması nedeniyle arama kurtarma ekiplerinin helikopterlerle doğrudan enkazın bulunduğu noktaya indirilmesi planlandı. Ancak arazinin dik ve engebeli yapısı buna izin vermedi.

Bunun üzerine ekipler helikopterlerle kaza bölgesine yakın bir noktaya indirildi.

Kurtarma görevlileri buradan zorlu arazi koşullarında yürüyerek ilerledi ve kazadan üç gün sonra uçağın enkazına karadan ulaşmayı başardı. Uçağın dağın yamacına çarptığı ve parçalarının geniş bir alana dağıldığı bildirildi.

Çankaya'nın kullandığı uçakta dört Kolombiya vatandaşı yolcu da bulunuyordu.

Kolombiyalı yetkililer, enkaza ulaşılmasına rağmen uçaktaki beş kişinin durumuna ilişkin henüz resmi bilgi paylaşmadı.

Türkiye'nin Bogota Büyükelçiliği de kazanın ilk anından itibaren arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ettiğini ve Çankaya ile diğer yolculara ulaşılması için yerel makamlarla temas halinde olduğunu bildirdi.