Ucuz Patriot füzesi yolda. Maliyet yarıya inecek

Savunma sanayi zincirinin diğer halkaları da bu yoğun talebi karşılamak adına kapasite artışına gidiyor.

Füze başlıklarının üretiminden sorumlu olan Boeing, PAC-3 füzelerinde görev yapan hassas arayıcı başlıkların imalat kapasitesini 2025 yılında yüzde 30 oranında yükseltti.

Boeing Savunma Bölümü Başkanı Steve Parker'ın yaptığı açıklamaya göre şirket, hava savunma stoklarını takviye etme çabaları doğrultusunda bu yıl üretimi üçte bir oranında daha artırmayı hedefliyor.

Parker, şirketin 2025 yılında 650 adet arayıcı başlık imal ettiğini, 2026 yılı için belirlenen hedefin ise 850 adede ulaştığını kaydetti. Bu miktarın, Lockheed Martin'in bu yıl üretmeyi planladığı PAC-3 füze sayısıyla birebir örtüştüğü ifade ediliyor.

İmalattaki bu ivmelenme, özellikle İran ile yaşanan sıcak çatışmalar sırasında önleyici füzelerin yoğun biçimde sarf edilmesiyle doğrudan ilişkilendiriliyor.

ABD ve müttefik kuvvetler, Tahran yönetiminden gelen balistik füze saldırılarını bertaraf etmek amacıyla bu önleyicilerden binlerce kez yararlandı.

Bu yıl hayata geçirilen anlaşmalar uyarınca, yıllık önleyici füze imalat kapasitesinin 2030 yılına kadar 2 bin adede çıkarılması planlanıyor.

Farnborough Havacılık Fuarı öncesindeki brifingde konuşan Parker, "Ülkemizin bizden beklediği tam olarak budur. İyi bir konumdayız ve müşterilerimizle yakın işbirliği içinde çalışıyoruz." dedi.

Boeing, savunma harcamalarını artıran Avrupa pazarındaki etkinliğini korumayı amaçlıyor. Şirket bu doğrultuda İngiltere'ye T-7 eğitim uçağını sunarken, Almanya da Rheinmetall sistemleriyle donatılan MQ-28 Ghost Bat insansız savaş uçağını inceliyor.

Firma aynı zamanda Pentagon'un en önemli ihaleleri arasında yer alan F/A-XX uçak gemisi tabanlı muharip uçak programında yarışıyor.

Steve Parker, bu ihaleye dair nihai kararın yılın üçüncü çeyreğinde duyurulmasının beklendiğini aktardı.

Ayrıca uçak gemisinden gerçekleştirilen başarılı testlerin ardından, MQ-25 insansız tanker uçağının da düşük yoğunluklu seri üretim safhasına geçtiği bildirildi.

Bunun yanı sıra Lockheed Martin Füze Sistemleri Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Brian Dunn, haziran ayında yaptığı açıklamada, tırmanan talebe ve yoğun üretim planlamasına rağmen yabancı alıcılar için PAC-3 önleyici füzelerinin kesin teslimat tarihlerini netleştiremediklerini paylaşmıştı.

Şirket yetkilisi, üretim hacmini artırsalar bile füzelerin ülkeler arasındaki dağıtım önceliğini kendilerinin belirlemediğini, bu konudaki nihai yetkinin müttefiklere yönelik teslimat sıralamasını gözden geçiren ABD Savunma Bakanlığına ait olduğunu kaydetmişti.