UEFA ayağa kalkmıştı. FIFA geri adım atmadı, medyayı suçladı
31.07.2026 08:54
FIFA, tartışmalı yatırım planı konusunda geri adım atılmayacağını açıkladı. UEFA'nın boykot tehdidinin ardından yapılan açıklamada "Yanlış medya haberleri planlanan istişare sürecini sekteye uğrattı. Her üye federasyonun gerçeklere dayanarak oy kullanabilmesi için bu süreci sürdüreceğiz." denildi.
FIFA, organizasyonlarını yönetecek ticari bir şirket kurulmasını ve bu yapıya özel yatırımcıların ortak olmasını öngören tartışmalı planla ilgili istişare sürecini sürdüreceğini açıkladı.
Açıklama, UEFA'nın planın hayata geçirilmesi halinde Dünya Kupası'nı boykot edebileceği yönündeki çıkışının ardından geldi.
"KİMSE FUTBOLU SATMIYOR"
FIFA, yazılı açıklamasında önerilen planın tüm üye federasyonların değerlendirmesine sunulacağını belirterek, "Kimse futbolu satmıyor. Bu FIFA'nın değerlendireceği bir konu değildir." ifadelerini kullandı.
Kurum, UEFA'nın yanı sıra Kuzey ve Orta Amerika ile Karayipler Futbol Konfederasyonu'nun (CONCACAF) dile getirdiği eleştiri ve endişeleri dikkate aldığını da bildirdi.
"SÜREÇ AÇIK VE DEMOKRATİK OLACAK"
FIFA, yatırım planına ilişkin kararın tüm üye federasyonların görüşlerini ortaya koyabileceği şeffaf bir istişare sürecinin ardından verileceğini belirtti.
Açıklamada, "Yanlış medya haberleri planlanan istişare sürecini sekteye uğrattı. Her üye federasyonun gerçeklere dayanarak oy kullanabilmesi için bu süreci sürdüreceğiz." denildi.
20 MİLYAR DOLARLIK PLAN
FIFA'nın planına göre kurulması öngörülen FIFA Forward Enterprise (FFE) adlı ticari yapının yaklaşık 20 milyar dolar değerinde olması ve özel yatırım yoluyla 4,2 milyar dolara kadar kaynak sağlaması hedefleniyor.
Planın onaylanması halinde FIFA'ya üye 211 federasyonun her birine 2027 yılının başında 20 milyon dolarlık tek seferlik ödeme yapılması öngörülüyor.
Ayrıca federasyonlara 2027-2030 dönemi için ayrılan finansman desteğinin de 8 milyon dolardan 20 milyon dolara çıkarılması planlanıyor.