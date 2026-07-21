Ukrayna dronlarına neden bu isimleri veriyor?
21.07.2026 09:44
Rusya ile savaşın dördüncü yılını geride bırakan Ukrayna'da insansız hava araçları yalnızca askeri görevleriyle değil, dikkat çekici isimleriyle de öne çıkıyor.
İSİMLER SAVAŞIN PARÇASI OLDU
Ukrayna'nın geliştirdiği insansız hava araçları, savaş alanındaki görevlerinin yanı sıra taşıdıkları sıra dışı isimlerle de dikkat çekiyor.
Üreticiler bu isimlerin hem askerlerin moralini artırmayı hem de Rusya'ya psikolojik mesaj vermeyi amaçladığını belirtiyor.
MİZAH VE KELİME OYUNLARI ÖNE ÇIKIYOR
Ukrayna devlet savunma şirketi Ukroboronprom geliştirdiği sistemlere sembolik isimler veriyor.
Rusya'daki petrol rafinerilerine yönelik saldırılarda kullanılan Liutyi adlı dronun ismi, hem Rusya'nın geniş çaplı işgali başlattığı Şubat ayı hem de Ukraynacada "öfkeli" anlamına geliyor.
Bir başka saldırı dronu olan Palianytsia, Rusların telaffuz etmekte zorlandığı geleneksel Ukrayna ekmeğinin adını taşıyor. Kelime, savaş sırasında Ukraynalıları Ruslardan ayırmak için kullanılan sembolik ifadelerden biri olarak biliniyor.
Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin adını verdiği Peklo ise Ukraynacada "cehennem" anlamına geliyor.
"BU SADECE TİCARİ BİR ÜRÜN DEĞİL"
Ukroboronprom yetkilileri, bu isimlerin yalnızca pazarlama amacı taşımadığını vurguluyor.
İsmini vermek istemeyen bir şirket yetkilisi, "Bu sadece para kazanmak için üretilmiş bir ürün değil. Bizi koruyan, bir gün daha yaşamamızı ve sevdiklerimizi yeniden görebilmemizi sağlayan bir araç." ifadelerini kullandı.
Yetkili, birçok çalışanın her sabah evden çıkarken akşam geri dönüp dönemeyeceğini bilmediğini belirterek, dronların Ukraynalılar için yalnızca bir silah değil, aynı zamanda direnişin sembollerinden biri haline geldiğini söyledi.