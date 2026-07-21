Ukrayna dronlarına neden bu isimleri veriyor?

Ukroboronprom yetkilileri, bu isimlerin yalnızca pazarlama amacı taşımadığını vurguluyor.

İsmini vermek istemeyen bir şirket yetkilisi, "Bu sadece para kazanmak için üretilmiş bir ürün değil. Bizi koruyan, bir gün daha yaşamamızı ve sevdiklerimizi yeniden görebilmemizi sağlayan bir araç." ifadelerini kullandı.

Yetkili, birçok çalışanın her sabah evden çıkarken akşam geri dönüp dönemeyeceğini bilmediğini belirterek, dronların Ukraynalılar için yalnızca bir silah değil, aynı zamanda direnişin sembollerinden biri haline geldiğini söyledi.