Ukrayna ekonomisi daralırken IMF ile 1,67 milyar dolarlık pazarlık başladı

Uluslararası Para Fonu (IMF), savaş şartlarında ayakta kalma mücadelesi veren Ukrayna'ya yönelik kredi programı kapsamındaki yeni inceleme sürecini başlattı.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması, Kiev yönetiminin yaklaşık 1,67 milyar dolarlık taze finansmana erişim sağlamasının önünü açabilir.

Dört yılı kapsayan kredi programının ikinci ve üçüncü değerlendirme aşamalarını bir araya getiren bu süreç, ülkenin ekonomik dengesini koruması açısından hayati bir işlev üstleniyor.

Ukrayna'nın baş uluslararası kreditörü konumundaki IMF ile yürütülen işbirliği, Rusya ile devam eden savaş ortamında diğer küresel ortaklardan gelecek fonların güvenceye alınmasını da doğrudan etkiliyor.

Fon heyeti ile Ukraynalı yetkililer arasındaki resmi temaslar Lviv ve Varşova kentlerinde yüz yüze yürütülürken, bazı uluslararası uzmanlar görüşmelere çevrim içi katılıyor.

GÖRÜŞMELER BÜTÇE VE YAPISAL REFORMLARA ODAKLANIYOR

IMF'nin Ukrayna Daimi Temsilcisi Priscilla Toffano, inceleme sürecine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Toffano, kurumun resmi değerlendirmesinde, "Müzakereler makroekonomik ve mali politikaların yanı sıra temel yapısal reformları da kapsayacak" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Başbakanı Serhii Koretskiy ise toplantı gündeminin kapsamına işaret ederek görüşmelerde 2027 yılına ait bütçenin ve uluslararası mali yardımların da ele alınacağını bildirdi.

Yetkililer, gelecek yıl için öngörülen çok milyar dolarlık devasa bütçe açığının kapatılmasında uluslararası finansman akışının belirleyici rol oynayacağını vurguluyor.

DÖRT YILINI DEVİREN SAVAŞ ÜLKE EKONOMİSİNİ DARALMAYA SÜRÜKLEDİ

Dört yılı aşkın süredir devam eden savaşın yıprattığı Ukrayna ekonomisi , gelir üreten sektörlerin ve ticari işletmelerin ağır hasar alması sebebiyle tarihinin en çetin dönemlerinden birini geçiriyor.

Rus ordusunun son dönemde ticari kuruluşlara, enerji altyapısına ve sanayi tesislerine yönelik yoğunlaştırdığı hava saldırıları, üretim çarklarının işleyişini zorlaştırıyor.

Ülke ekonomisi bu gelişmelerin etkisiyle daralma sürecine girdi.

Ukrayna'da gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 0,7 geriledi.

Ukrayna Merkez Bankası, 2026 yılı genelinde ekonomik daralmanın yüzde 0,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor.

Ülkedeki enflasyon oranı da hızla yükselirken, yıllık tüketici fiyat artışının bu yıl yüzde 12,5 seviyesine ulaşması öngörülüyor.

70 MİLYAR DOLARLIK FİNANSMAN AÇIĞI

Ülke içinde yaşanan ekonomik daralmanın yanı sıra dış ticaret dengesindeki bozulma bütçe gelirlerinin hedeflerin belirgin biçimde altında kalmasına yol açıyor.

Ukrayna'nın temel döviz kaynakları konumundaki tarım işletmeleri ile çelik sanayisi ağır yıkım yaşarken, Karadeniz limanları üzerinden yürütülen ihracat trafiğinin engellenmesi gelir akışını kısıtlıyor.

Ukraynalı yetkililer, mevcut üretim ve lojistik kayıpları sebebiyle ülkenin gelecek yıl yaklaşık 70 milyar dolarlık devasa bir finansman açığıyla karşı karşıya kalacağını belirtiyor.

Kiev yönetimi, derinleşen bu mali boşluğu kapatabilmek ve ekonomiyi dengede tutabilmek amacıyla IMF ile masada yürütülen teknik pazarlıkların sonucuna odaklandı.