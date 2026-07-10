Ukrayna İHA'ları Rusya'da rafineri ve limanı vurdu

Rusya'nın güneyindeki Krasnodar bölgesinde bulunan Ilsky petrol rafinerisi, düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından alev aldı.

Taganrog kentinde ise düzenlenen başka bir saldırı nedeniyle yetkililer bölge halkını tahliye etti. Yerel kaynakların bugün yaptığı açıklamalara göre, ilk belirlemelere göre olaylarda yaralanan olmadı.

Rostov Bölge Valisi Yury Slyusar, Telegram üzerinden yaptığı açıklamada, iki yakıt deposu ile Taganrog deniz limanında çıkan yangınları söndürme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Taganrog Belediye Başkanı Svetlana Kambulova ise Max mesajlaşma uygulaması üzerinden, etkilenen bölgelerdeki evlerin boşaltıldığını duyurdu. Kambulova, bir müstakil evin hasar gördüğünü ve bir idari binanın çatısında yangın çıktığını kaydetti.