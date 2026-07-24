Ukrayna İHA'ları, Rusya'nın Amazon'unu hedef alıyor
24.07.2026 14:06
Son Güncelleme: 24.07.2026 14:44
Rusya'nın en büyük e-ticaret platformu Wildberries, gece saatlerinde düzenlenen Ukrayna insansız hava aracı saldırılarında Sankt Petersburg, Leningrad bölgesi ve Kırım'daki üç deposunun daha hedef alındığını duyurdu. Şirket kurucusu Tatyana Kim, tahliyeler sayesinde can kaybı yaşanmadığını ve malların yeniden dağıtımı için çalışıldığını bildirdi.
"Rusya'nın Amazon'u" olarak da anılan ve ülkenin önde gelen e-ticaret platformu Wildberries, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) üç lojistik deposunu daha hedef aldığını açıkladı.
St. Petersburg, Leningrad bölgesi ve Rusya'nın kontrolündeki Kırım'ın ana şehri Simferopol'deki tesislere yönelik saldırılar, Kiev yönetiminin Rusya ekonomisini ve lojistik zincirlerini hedef alan geniş kapsamlı harekatının bir parçası olarak gerçekleşti.
Saldırıların ardından Sankt Petersburg ve çevresindeki tesislerden gökyüzüne doğru büyük duman bulutlarının yükseldiği görüldü.
Wildberries kurucusu ve Rusya'nın en zengin kadını Tatyana Kim, yaptığı açıklamada bazı binaların ve ürünlerin kurtarıldığını bildirdi.
Kim, "Tüm depolarda hızlı bir tahliye gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma bulunmuyor" dedi.
Kim ayrıca, şirketin tüm imkanlarını ürünleri farklı depolara yeniden dağıtmaya ve ortaklarının ekonomik istikrarını sağlamaya odakladıklarını kaydetti.
ŞİRKET KAPASİTESİNİN YÜZDE 10'U HEDEF OLDU
Geçen hafta sonundan bu yana Wildberries tesislerine yönelik dördüncü dalga olarak kayıtlara geçen bu son saldırılarla birlikte, 18 Temmuz'dan bu yana hedef alınan depo sayısı sekize yükseldi.
Sekiz işçinin hayatını kaybettiği ilk saldırıdan bu yana vurulan tesisler, şirketin toplam lojistik kapasitesinin yüzde 10'undan fazlasını oluşturuyor.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, söz konusu depoları Rus ordusuna İHA parçaları ve askeri teçhizat sağlayan lojistik merkezler olarak niteledi.
Kremlin ise Wildberries tesislerinin askeri sevkiyatlarda kullanıldığı iddiasını yalanladı.
Şirket kurucusu Kim, Ukrayna'yı "sadece işini yapan sıradan insanları hedef almakla" suçladı.
TEDARİK ZİNCİRİ AKSAYABİLİR
Son saldırılar, platform üzerinden satış yapan işletmeler için ağır kayıp riskini ve giyimden elektronik eşyaya, ilaçtan kozmetiğe kadar pek çok ürünü bu kanaldan tedarik eden tüketiciler için teslimat aksamalarını gündeme getirdi.
Kim, hizmet kalitesini koruyabilmek amacıyla kesintisiz çalıştıklarını dile getirdi.
Saldırılara rağmen platformdaki sipariş süreçleri kısmen devam ediyor.
Normal şartlarda günde 20 milyondan fazla siparişi işleme koyma kapasitesine sahip olan platformda, son saldırıların ardından verilen bazı siparişlerin zamanında teslim edildiği, bazılarının ise halen işlenme aşamasında olduğu gözlendi.
Avrupa Birliği'nin, Rusya bütçesine sağladığı finansal katkılar gerekçesiyle bu hafta bankacılık koluna yaptırım uyguladığı Wildberries, Rus tüketici ekonomisinde kritik bir rol oynuyor.
Şirket, ana rakibi Ozon ve diğer küçük ölçekli aktörlerle birlikte Rusya'nın gayri safi yurtiçi hasılasının yüzde 8,5'ine denk gelen bir işlem hacmini yönetiyor ve ülke genelinde 4 milyon kişiye istihdam sağlıyor.
Rusya da bir süredir Ukrayna'nın lojistik merkezlerini, enerji altyapısını ve elektrik şebekesini hedef alan hava saldırılarını sürdürüyor.