Ukrayna İHA'ları, Rusya'nın Amazon'unu hedef alıyor

"Rusya'nın Amazon'u" olarak da anılan ve ülkenin önde gelen e-ticaret platformu Wildberries, gece saatlerinde Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının (İHA) üç lojistik deposunu daha hedef aldığını açıkladı.

St. Petersburg, Leningrad bölgesi ve Rusya'nın kontrolündeki Kırım'ın ana şehri Simferopol'deki tesislere yönelik saldırılar, Kiev yönetiminin Rusya ekonomisini ve lojistik zincirlerini hedef alan geniş kapsamlı harekatının bir parçası olarak gerçekleşti.

Saldırıların ardından Sankt Petersburg ve çevresindeki tesislerden gökyüzüne doğru büyük duman bulutlarının yükseldiği görüldü.

Wildberries kurucusu ve Rusya'nın en zengin kadını Tatyana Kim, yaptığı açıklamada bazı binaların ve ürünlerin kurtarıldığını bildirdi.

Kim, "Tüm depolarda hızlı bir tahliye gerçekleştirildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya yaralanma bulunmuyor" dedi.

Kim ayrıca, şirketin tüm imkanlarını ürünleri farklı depolara yeniden dağıtmaya ve ortaklarının ekonomik istikrarını sağlamaya odakladıklarını kaydetti.