Ukrayna ordusunu yavaşlatan Starlink krizi çözüldü. Hız normale döndü

Starlink üzerindeki teknik darboğaz, Ukrayna ile ABD arasında diplomatik gerilime yol açtı.

Sorunlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya'dan dizel yakıt alımına dair bir anlaşmayı kamuoyuna duyurması, Moskova'ya yönelik yeni yaptırımları askıya alması ve Ukrayna'ya Rus petrol rafinerilerini vurmaktan vazgeçmesi yönünde baskı yapmasının hemen ardından ortaya çıktı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Washington yönetimini yaklaşan füze saldırılarını Kiev'e haber vermemekle ve Starlink hızını keserek askeri müdahaleleri engellemek suretiyle Rusya'ya zemin hazırlamakla suçladı.

Savunma Bakanı Hmara, bağlantının yeniden sağlanmasında Zelenskiy'nin bu başlıktaki tavizsiz tutumunun payı olduğunu ve yürütülen baskının sonuç verdiğini ifade etti.

Ne SpaceX'in yöneticisi Elon Musk ne de ABD hükümeti Ukrayna'daki Starlink ve Starshield kısıtlamalarının sorumluluğunu üstlendi.

Her iki taraf da kamuoyu önünde bu tür bir kararın yalnızca diğeri tarafından alınabileceğini öne sürdü.

Buna karşılık Reuters haber ajansı, Starshield bağlantısının yavaşlatılması talimatının doğrudan Beyaz Saray içinden verildiğini aktardı.

ABD Başkanı Trump, 22 Ekim'de yaptığı açıklamada Musk'ın erişimi yeniden sağladığını söylemişti.

Trump, 23 Ekim Cuma günü ise Ukrayna'nın Starlink iletişim sistemlerine erişimindeki aksaklıkların sürmesi halinde SpaceX'in kurucusu Elon Musk ile görüşeceğini ve sorunu bizzat çözeceğini kaydetti.

Rusya'nın 2022'de başlayan askeri müdahalesinden bu yana Ukrayna konusundaki tavrını defalarca değiştiren Elon Musk ise hizmet kesintilerinde sorumluluğun SpaceX'te değil, ABD hükümetinde olduğunu savunmayı sürdürdü.