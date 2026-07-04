Ukrayna, Rusya'nın Baltık kıyısındaki enerji tesislerini vurdu
04.07.2026 14:12
Rusya'nın ikinci büyük kenti St. Petersburg ve bağlı olduğu Leningrad bölgesi, Ukrayna'ya ait insansız hava araçlarının geniş kapsamlı saldırısına uğrarken, Baltık Denizi kıyısındaki liman ve petrol altyapısı hedef alındı.
Rusya'nın ikinci büyük kenti St. Petersburg ve bağlı olduğu Leningrad bölgesi, bugün erken saatlerde Ukrayna ordusu tarafından düzenlenen geniş kapsamlı bir insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu.
Rus ve Ukraynalı yetkililer, gece boyunca düzenlenen saldırılarda bölgedeki bir liman ile petrol altyapısının vurulduğunu açıkladı.
St. Petersburg Valisi Aleksandr Beglov, 6 milyon nüfuslu kentin "büyük ölçekli" bir İHA saldırısına maruz kaldığını ve şehirdeki petrol terminalinin isabet aldığını bildirdi.
Vali Beglov, Kirovskiy bölgesindeki petrol terminalini hedef alan saldırıda can kaybı yaşanmadığını ve saldırının ardından ortaya çıkan durumun kontrol altına alındığını belirtti.
Beglov ayrıca, hava savunma sistemleri tarafından çok sayıda İHA'nın düşürüldüğünü, İHA'lardan birinin ise Peterhof bölgesine düştüğünü aktardı.
Yerel Telegram kanalları, gece saatlerinde gerçekleşen saldırının ardından limandaki petrol terminalinde yangın çıktığını bildirdi.
Leningrad Bölge Valisi Aleksandr Drozdenko ise İHA'ların St. Petersburg'un yaklaşık 170 kilometre kuzeybatısında, Baltık Denizi kıyısında bulunan Vysotsk Limanı'nı da vurduğunu açıkladı.
Finlandiya Körfezi'nde yer alan bu liman; petrol, tahıl, kömür ve sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatında kritik bir rol oynuyor. Vali Drozdenko, Leningrad bölgesi üzerinde toplam 72 İHA'nın düşürüldüğünü kaydetti.
Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada saldırıları doğruladı.
Zelenskiy, "Ukrayna savunma güçleri, Rusya'nın savaşını finanse eden gelirleri üreten liman petrol altyapısını vurdu ve ayrıca Ukrayna devlet sınırına 850 kilometreden fazla mesafede bulunan önemli bir askeri hedef olan Kronstadt'ı başarıyla hedef aldı" ifadelerini kullandı.
St. Petersburg yakınlarında önemli bir deniz üssü olan ve Haziran ayında da Ukrayna'nın hedefi olan Kronstadt'a yönelik son saldırıya ilişkin Rusya makamlarından henüz bir doğrulama gelmedi.
Kiev yönetimi, Rusya genelinde yakıt sıkıntısına yol açan enerji altyapısı saldırılarını son dönemde artırdı.
Bu gerçekleştirilen saldırı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katıldığı yıllık ekonomi forumunun açılış gününde St. Petersburg'a düzenlenen İHA saldırılarından haftalar sonra gerçekleşti.
Ukrayna'nın İHA operasyonları Baltık bölgesinde de hareketliliğe yol açtı. Finlandiya kamu yayın kurumu Yle, ülkenin doğu Finlandiya Körfezi'nde Ukrayna'nın İHA saldırıları nedeniyle geçici havacılık ve denizcilik kısıtlamaları uyguladığını duyurdu.
SALDIRILAR RUSYA GENELİNE YAYILDI
Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde, 2014 yılında ilhak edilen Kırım'da, Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait toplam 389 savaş İHA'sının engellendiğini veya imha edildiğini açıkladı.
Ülkenin diğer bölgelerindeki yerel yöneticiler de kayıplar bildirdi. Bryansk bölge valisi ile Kırım'ın Rusya tarafından atanan valisi, İHA saldırıları sonucu her iki bölgede birer kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.
St. Petersburg'un güneyinde yer alan Pskov bölgesinin valisi ise gece boyunca 30'dan fazla İHA'nın düşürüldüğünü, Velikiye Luki kasabasındaki bir fabrika da dahil olmak üzere bazı tesislerde hafif hasar ve yaralanmalar meydana geldiğini bildirdi.
RUSYA ORDUSU KONSTANTİNOVKA'YA GİRDİ
Diğer yandan Rusya, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde yer alan stratejik öneme sahip Konstantinovka kentinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bu gelişmeyi stratejik bir başarı olarak nitelendirdi.
Putin yaptığı açıklamada, "Hepimiz biliyoruz ki bu şehir, Donbas'ın ana ulaşım hatlarından biri ve büyük bir sanayi merkezidir" ifadelerini kullandı.
Rusya Genelkurmay Başkanı Valery Gerasimov ise bu ilerleyişin, Donetsk bölgesinin tamamında kontrolü sağlamaya yönelik daha geniş kapsamlı bir askeri planın parçası olduğunu belirtti.
Ukrayna makamları, Konstantinovka'nın Rus güçlerinin eline geçtiği yönündeki iddialara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.
UKRAYNA, 6 AYDIR RUSYA TOPRAKLARINI HEDEF ALIYOR
Ukrayna, bu yılın ilk yarısında Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli İHA saldırılarını artırmıştı.
Saldırılar ağırlıklı olarak Moskova civarı, sınır bölgeleri ile askeri ve stratejik altyapıyı hedef almıştı.
Yılın ilk aylarından itibaren Rusya, Ukrayna'nın petrol rafinerileri, yakıt depoları, hava üsleri ve savunma sanayisi tesislerini hedef alan İHA saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.
Haziran ayında düzenlenen saldırılar kapsamında Ukrayna, Moskova bölgesine yoğun İHA saldırısı gerçekleştirmişti.
Aynı dönemde Ukrayna'nın, St. Petersburg Uluslararası Ekonomi Forumu'nun açılış gününde St. Petersburg'a da İHA saldırıları düzenlediği bildirilmişti. Rus yetkililer, saldırılar nedeniyle hava sahasında geçici tedbirler alındığını duyurmuştu.
Temmuz ayına gelindiğinde ise Ukrayna, Rusya'nın askeri ve haberleşme altyapısını hedef alan operasyonlarını sürdürmüştü. Bu kapsamda Moskova bölgesindeki Dubna Uzay Haberleşme Merkezi'nin hedef alındığı açıklanmıştı.