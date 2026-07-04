Ukrayna, Rusya'nın Baltık kıyısındaki enerji tesislerini vurdu

Rusya Savunma Bakanlığı, gece boyunca ülkenin çeşitli bölgelerinde, 2014 yılında ilhak edilen Kırım'da, Azak Denizi ve Karadeniz üzerinde Ukrayna'ya ait toplam 389 savaş İHA'sının engellendiğini veya imha edildiğini açıkladı.

Ülkenin diğer bölgelerindeki yerel yöneticiler de kayıplar bildirdi. Bryansk bölge valisi ile Kırım'ın Rusya tarafından atanan valisi, İHA saldırıları sonucu her iki bölgede birer kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

St. Petersburg'un güneyinde yer alan Pskov bölgesinin valisi ise gece boyunca 30'dan fazla İHA'nın düşürüldüğünü, Velikiye Luki kasabasındaki bir fabrika da dahil olmak üzere bazı tesislerde hafif hasar ve yaralanmalar meydana geldiğini bildirdi.