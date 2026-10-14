Ukrayna: Starlink ordumuzun kullandığı interneti kısıtladı

ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucsu olduğu uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in Starlink uydu sistemi Ukrayna tarafından cephe hattı haberleşmelerinde kullanıyor.



Ne var ki SpaceX, 2022'deki Rusya işgalinden bu yana Ukrayna ile ilgili tutumunda birkaç kez değişiklik yaptı.