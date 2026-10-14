Ukrayna: Starlink ordumuzun kullandığı interneti kısıtladı
14.10.2026 11:48
Ukrayna; uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in Starlink sisteminin, Ukrayna ordusunun kullandığı "askeri paket" internet hizmetinin çalışma hızını kısıtladığını iddia etti.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin teknoloji danışmanı Sergiy Beskrestnov, gece bazı Starlink internet terminallerinin operasyonlarının daraltıldığını öne sürdü.
Danışman Sergiy Beskrestnov, "Bu gece SpaceX, mobil Starlink terminallerimize hız sınırlaması getirdi.
Savunma güçlerimiz bu kısıtlamadan haberdar edilmedi, bu nedenle bazı görevlerimizde aksama yaşandı. Açıkçası, bu adım bir tesadüf olamaz ve mevcut siyasi durumla bağlantılıdır." dedi.
ABD'li milyarder girişimci Elon Musk'ın kurucsu olduğu uzay, havacılık ve yapay zeka şirketi SpaceX'in Starlink uydu sistemi Ukrayna tarafından cephe hattı haberleşmelerinde kullanıyor.
Ne var ki SpaceX, 2022'deki Rusya işgalinden bu yana Ukrayna ile ilgili tutumunda birkaç kez değişiklik yaptı.
Ukrayna, insansız hava araçları (İHA) için için radyo kontrolüne alternatif olarak uydu internet bağlantısı sağlamak amacıyla Starlink terminallerini kullanıyor.
“RUS BALİSTİK FÜZE SALDIRISIYLA EŞ ZAMANLI OLDU”
AFP'ye konuşan Ukraynalı bir üst düzey yetkili, "Dün akşam saatlerinde, bazı kısıtlamalar yapıldığına dair raporlar geliyordu. Kısıtlama, bu sabahki Rus balistik füze saldırısıyla eş zamanlı olarak yaşanıyor." dedi.