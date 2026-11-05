Ukrayna ve Rusya heyetleri kritik zirve öncesi Beyaz Saray'da buluşuyor
05.11.2026 09:46
ABD First Lady'si Melania Trump, Ukrayna savaşını sona erdirmeyi amaçlayan Abu Dabi müzakereleri öncesinde Rusya ve Ukrayna heyetlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan Abu Dabi müzakereleri öncesinde, bugün Beyaz Saray'da Moskova ve Kiev'den gelen yetkililere ev sahipliği yapacak.
Melania Trump'ın ofisinden yapılan açıklamada, "First Lady Melania Trump, aktif olarak savaş halindeki iki ulus olan Rusya ve Ukrayna'nın temsilcilerini Beyaz Saray'da şahsen bir araya getirecek." ifadesine yer verildi.
First Lady'nin bugün yerel saatle 11.00'de (TSİ 19.00) Beyaz Saray'da bir konuşma yapması bekleniyor.
Söz konusu temaslar, Moskova'nın Ukrayna'ya yönelik geniş çaplı askeri müdahalesinin beşinci yılına girdiği bir dönemde barış umutlarını yeniden canlandırdı.
Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki son yakınlaşma, Washington yönetiminin Kiev'e sırtını dönebileceği yönündeki endişeleri beraberinde getirdi.
MOSKOVA VE KİEV HEYETLERİNİN TEMASLARI NETLEŞTİ
Rus devlet haber ajansı TASS'ın dünkü haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uluslararası ekonomik işbirliği danışmanı Kirill Dmitriyev ile insan hakları ombudsmanı Yana Lantratova'nın, lojistik düzenlemelerin sağlanması halinde bugün Melania Trump ile görüşmesinin planlandığını açıklamıştı.
Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmitro Lubinets de Washington'da First Lady Melania Trump ile bir araya geleceğini duyurdu.
Dün Facebook hesabından bir paylaşım yapan Lubinets, "Washington'a doğru yola çıktım. Önümde önemli toplantılar var. Ancak yoldayken size bir şey sormak istiyorum: ABD First Lady'si Melania Trump'a tek bir mesaj iletebilecek olsaydınız, ona ne söylerdiniz?" ifadelerini kullandı.
Washington'daki bu buluşma, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin gelecek hafta Abu Dabi'de gerçekleştirilecek müzakereler öncesinde ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesinin ardından organize edildi.
Zelenskiy, şubat ayından bu yana üç taraf arasındaki ilk görüşme niteliğini taşıyacak Abu Dabi toplantısı öncesinde ABD'li temsilcilerle bir buçuk saat süren, son derece ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.
ZELENSKİY'DEN MELANIA TRUMP'A DEVLET NİŞANI
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, dün erken saatlerde Melania Trump'a, Rusya'nın kontrolündeki Oleşkıy yerleşiminden sivillerin tahliyesine imkan tanıyan kısmi ateşkesin sağlanmasındaki rolü nedeniyle devlet nişanı verdi.
Ukrayna Devlet Başkanlığı resmi internet sitesinde yayımlanan kararnamede, "Ahd First Lady'si Melania Trump'a 1. Derece Prenses Olga Nişanı verilmesini kararlaştırıyorum." ifadesi yer aldı.
Kararname metninde, First Lady'nin Ukrayna'ya yönelik insani yardımlara sağladığı önemli kişisel katkı ile aktif insan hakları ve hayırseverlik faaliyetleri takdir edildi.
First Lady'nin ofisi salı günü yaptığı açıklamada, "Bu başarı, bir Amerikan First Lady'si tarafından gerçekleştirilen benzeri görülmemiş bir diplomatik girişimi temsil etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Ofis ayrıca, "Bayan Trump, Oleşkıy ve Herson bölgesinde ateşkesi sağlamak amacıyla bağımsız olarak temas başlattı." bilgisini paylaştı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, haftalarca süren gıda ve ilaç sıkıntısının ardından güney cephesindeki Oleşkıy sakinlerinin bölgeden ayrılabilmesi amacıyla Ukrayna ve Rus güçleri arasındaki yerel ateşkesi geçen ay duyurmuştu.
Her iki tarafın da riayet ettiği bu nadir çatışmasızlık ortamı, yolların mayınlardan temizlenmesini ve bölge sakinlerinin tercihlerine göre Ukrayna veya Rusya'ya doğru güvenli şekilde ayrılmasını sağladı.
Melania Trump'ın ayrıca, Rusya'ya götürülen Ukraynalı çocukların geri getirilmesi yönündeki çabalarda da yer aldığı kaydedildi.