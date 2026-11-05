Ukrayna ve Rusya heyetleri kritik zirve öncesi Beyaz Saray'da buluşuyor

Rus devlet haber ajansı TASS'ın dünkü haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın uluslararası ekonomik işbirliği danışmanı Kirill Dmitriyev ile insan hakları ombudsmanı Yana Lantratova'nın, lojistik düzenlemelerin sağlanması halinde bugün Melania Trump ile görüşmesinin planlandığını açıklamıştı.

Ukrayna İnsan Hakları Ombudsmanı Dmitro Lubinets de Washington'da First Lady Melania Trump ile bir araya geleceğini duyurdu.

Dün Facebook hesabından bir paylaşım yapan Lubinets, "Washington'a doğru yola çıktım. Önümde önemli toplantılar var. Ancak yoldayken size bir şey sormak istiyorum: ABD First Lady'si Melania Trump'a tek bir mesaj iletebilecek olsaydınız, ona ne söylerdiniz?" ifadelerini kullandı.

Washington'daki bu buluşma, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin gelecek hafta Abu Dabi'de gerçekleştirilecek müzakereler öncesinde ABD temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner ile görüşmesinin ardından organize edildi.

Zelenskiy, şubat ayından bu yana üç taraf arasındaki ilk görüşme niteliğini taşıyacak Abu Dabi toplantısı öncesinde ABD'li temsilcilerle bir buçuk saat süren, son derece ayrıntılı görüşmeler gerçekleştirdiğini belirtti.