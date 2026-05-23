Ukrayna'da İHA savaşlarına puanlı teşvik

İHA kullanımını oyunlaştıran Ukrayna'da askerlere puan veriliyor. Askerler kazandıkları bu puanları ordunun "savaş için alışveriş" olarak adlandırılan çeşitli çevrimiçi platformlarında ekipman satın almak için harcayabiliyor. Yetkililer, sistemin rekabeti teşvik ederek askerleri motive etmeye ve kaynakların en iyi pilotlara verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlamaya yardımcı olduğunu söylüyor.

Rusya'nın da Ukrayna'ya benzer şekilde bir ödül sistemi koyduğu ifade ediliyor. Rusya'nın nakit bonus sisteminde her ekipman imhası için belirli miktar para verildiği belirtiliyor.

Ukrayna’nın puan sisteminde ise Rus askerlerinin öldürülmesi, ağır yaralanması da bonus sisteminin içinde yer aldığı vurgulanıyor.