Ukrayna'da İHA savaşlarına puanlı teşvik
23.05.2026 12:00
Savaş alanındaki askerleri motive etmek amacıyla Ukrayna, İHA'lar için bir puan sistemi getirerek savaşın “oyunlaştırılması” yoluna gitti.
YARIŞMAYI KAZANANA DAHA İYİ İHA
İnsansız hava araçlarının damga vurduğu ve önemli rol oynadığı Ukrayna Savaşı'nda İHA pilotları bir araya gelerek bir yarışmaya katıldı.
Ukrayna'da düzenlenen “Vahşi Drone'lar” yarışmasında pilotlara ödül sistemiyle çeşitli armağanlar ya da puanlar verilerek teşvik verilmesi hedeflendi. Yarışmanın her kategorisini kazananlara ödül olarak 3 adet Vampire ağır bombardıman dronu ile piller verildi.
İHA ile halat kesme, patlayıcı yüklü saldırı İHA'larını yönlendirme, video oyun konsolları ile İHA kullanma gibi yarışmalarla kendi aralarında rekabet eden Ukraynalı İHA pilotlarından başarılı olanlara istedikleri donanımı kullanmak başta olmak üzere çeşitli teşvikler sunuldu.
İHA PİLOTLARINA PUAN SİSTEMİYLE TEŞVİK
İHA kullanımını oyunlaştıran Ukrayna'da askerlere puan veriliyor. Askerler kazandıkları bu puanları ordunun "savaş için alışveriş" olarak adlandırılan çeşitli çevrimiçi platformlarında ekipman satın almak için harcayabiliyor. Yetkililer, sistemin rekabeti teşvik ederek askerleri motive etmeye ve kaynakların en iyi pilotlara verimli bir şekilde tahsis edilmesini sağlamaya yardımcı olduğunu söylüyor.
Rusya'nın da Ukrayna'ya benzer şekilde bir ödül sistemi koyduğu ifade ediliyor. Rusya'nın nakit bonus sisteminde her ekipman imhası için belirli miktar para verildiği belirtiliyor.
Ukrayna’nın puan sisteminde ise Rus askerlerinin öldürülmesi, ağır yaralanması da bonus sisteminin içinde yer aldığı vurgulanıyor.
İHA ASKERLERE YİYECEK, SU VE TIBBİ MALZEME DE GÖTÜRÜYOR
İHA'ların sadece öldürmek ya da zarar vermek amacıyla kullanılmadığı, ayrıca artan uçuş menziliyle cephedeki “ölüm bölgesi”ne sürekli olarak yiyecek, su ve tıbbi malzeme taşıdığı da ifade ediliyor.
Ukraynalı İHA üretici firması Skyfall'ın sözcüsü, günde 10 bin İHA üretme kapasitesine erişildiğini ve drone pilotlarından sürekli geri bildirim aldıklarını söyledi. Sözcü, en büyük talebin otomasyon olduğunu söyleyerek daha az insanla daha çok İHA'nın çalışmasının hedeflendiğini ifade etti.
Ukrayna ordusu, İHA pilotlarına teşvik için bir Rus askerinin öldürülmesi puanının 4'ten 6'ya çıkarılmasının bir ayda öldürülen asker sayısını 2 katına çıkardığını öne sürmüştü.