Ukrayna'da iki askerin ölümüyle sonuçlanan zehirli paket tuzağı
23.10.2026 12:38
Ukrayna polisi, Rus istihbaratı adına hareket ederek iki askerin ölümüne yol açan metadon yüklü paketleri cepheye göndermekle suçlanan 17 yaşındaki bir kızı gözaltına aldı.
Ukrayna emniyet birimleri, Rus gizli servisleriyle işbirliği yaparak askerlere ölümcül dozda uyuşturucu içeren kargolar ulaştırdığı tespit edilen 17 yaşındaki şüpheliyi yakaladı.
Polis teşkilatı tarafından bugün yapılan açıklamada, kargolardaki maddeleri tüketen iki Ukrayna askerinin zehirlenerek yaşamını yitirdiği duyuruldu.
MADDELERİ KAMERA KARŞISINDA İÇMELERİ İSTENMİŞ
Soruşturma detaylarına göre, kimliği açıklanmayan genç kız, Telegram üzerinden temas kurduğu Ukrayna askerlerine ölümcül maddeleri paketleyip kargo yoluyla yolladı.
Kiev'in batısındaki Jitomir kentinde gözaltına alınan şüphelinin, Rusya'daki bir yönlendiriciden talimat aldığı ve bu eylem karşılığında en az 5 bin grivna (yaklaşık 111 dolar) ödeme aldığı belirlendi.
Polis, "ücretsiz takviye/ilaç" vaadiyle kandırılan askerlerden, teslim aldıkları maddeleri kamera karşısında tüketmelerinin istendiğini aktardı.
Açıklamada, "Kapsüllerin yüksek dozda metadon içerdiğinden habersiz olan alıcılardan Jitomir bölgesinde bulunan iki asker zehirlenerek hayatını kaybetti" denildi.
DÖRT ASKERİ DAHA HEDEF ALAN TUZAK ENGELLENDİ
Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre emniyet yetkilileri, benzer paketlerin gönderildiği diğer askerlerin de adreslerini belirleyerek ülke genelinde olası dört cinayetin daha önüne geçildiğini duyurdu.
Gözaltına alınan zanlıya, tasarlayarak ve işbirliği halinde iki kişiyi kasten öldürmeye yardım etme suçlaması yöneltildi.
Ayrıca "dağıtım amacıyla uyuşturucu ve psikotrop madde bulundurmak ve sevk etmekle" de suçlanan genç kızın, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.
Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın amacının "can kaybı yaratmak ve ülke içindeki istikrarı bozmak" olduğunu vurgulayarak kamuoyuna uyarıda bulundu.
Emniyet birimleri, tanınmayan ya da kaynağı şüpheli kişilerden kesinlikle ilaç, gıda, içecek veya herhangi bir paket kabul edilmemesi gerektiğini bildirdi.
Savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Kiev ve Moskova, birbirlerini sabotaj ve zehirleme gibi eylemlerde reşit olmayan gençleri kullanmakla itham ediyor.
Ukrayna makamları, Rusya'nın askeri müdahalesinden bu yana "düşmanla işbirliği" suçlamasıyla binlerce soruşturma yürütüldüğünü ve Moskova adına casusluk ya da sabotaj yaptığı iddia edilen kişilerin düzenli olarak yakalandığını ifade ediyor.
Kiev yönetimi 2023 yılında da dönemin Askeri İstihbarat Başkanı, mevcut Devlet Başkanlığı Danışmanı Kirilo Budanov'un eşinin Rusya tarafından ağır metallerle zehirlendiğini açıklamıştı.