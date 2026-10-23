Fransız haber ajansı AFP'nin haberine göre emniyet yetkilileri, benzer paketlerin gönderildiği diğer askerlerin de adreslerini belirleyerek ülke genelinde olası dört cinayetin daha önüne geçildiğini duyurdu.

Gözaltına alınan zanlıya, tasarlayarak ve işbirliği halinde iki kişiyi kasten öldürmeye yardım etme suçlaması yöneltildi.

Ayrıca "dağıtım amacıyla uyuşturucu ve psikotrop madde bulundurmak ve sevk etmekle" de suçlanan genç kızın, suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılabileceği kaydedildi.

Ukraynalı yetkililer, Moskova'nın amacının "can kaybı yaratmak ve ülke içindeki istikrarı bozmak" olduğunu vurgulayarak kamuoyuna uyarıda bulundu.

Emniyet birimleri, tanınmayan ya da kaynağı şüpheli kişilerden kesinlikle ilaç, gıda, içecek veya herhangi bir paket kabul edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Savaşın başladığı 2022 yılından bu yana Kiev ve Moskova, birbirlerini sabotaj ve zehirleme gibi eylemlerde reşit olmayan gençleri kullanmakla itham ediyor.

Ukrayna makamları, Rusya'nın askeri müdahalesinden bu yana "düşmanla işbirliği" suçlamasıyla binlerce soruşturma yürütüldüğünü ve Moskova adına casusluk ya da sabotaj yaptığı iddia edilen kişilerin düzenli olarak yakalandığını ifade ediyor.

Kiev yönetimi 2023 yılında da dönemin Askeri İstihbarat Başkanı, mevcut Devlet Başkanlığı Danışmanı Kirilo Budanov'un eşinin Rusya tarafından ağır metallerle zehirlendiğini açıklamıştı.