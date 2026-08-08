Ülkede korkunç olay. 60'a yakın çürümüş ceset bulundu

ABD'nin Chicago kentindeki South Chicago Chapel adlı cenaze evinde usulüne uygun saklanmayan 60'a yakın cesedin bulunmasının ardından adli tıp görevlileri kalıntıların kimliklerini belirlemek için çalışmaya başladı.

Ailelere haber verilmesi de sürerken, Cook County Adli Tıp Kurumu işlemlerin günler alabileceğini açıkladı.

Kurumun verdiği bilgiye göre cesetler "çürümenin çeşitli safhalarında" bulundu.

Adli tıp kurumu, perşembe günü cenaze evindeki durumu ortaya çıkaran eyalet ve federal makamların kendilerini haberdar ettiğini bildirdi.

Yetkililerin gece boyunca çalışarak cesetleri cenaze evinden çıkardığı ve kimlik tespit işlemlerini başlatmak üzere naklettiği belirtildi.

Cuma günü olay yerinden çekilen görüntülerde Chicago görevlilerinin South Chicago Chapel'a girip çıktığı ve ceset torbalarını araçlara yüklediği görülüyordu.

CBS News'in gördüğü kayıtlara göre cenaze evi müdürü Johanna Morgan, "çok sayıda ölünün, kemirgen istilasının da bulunduğu vahim koşullardaki soğutulmayan bir alanda tutulmasına izin veriyor, bunun sonucunda cesetlerde çürüme ve kurt istilası meydana geliyordu".

Illinois Finans ve Mesleki Düzenleme Dairesi'nin BBC'ye yaptığı açıklamaya göre eyalet, Morgan'ın ruhsatını askıya aldı.