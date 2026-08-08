Ülkede korkunç olay. 60'a yakın çürümüş ceset bulundu
08.08.2026 16:07
ABD'nin Chicago kentindeki South Chicago Chapel'da usulüne uygun saklanmayan 60'a yakın ceset bulundu; yetkililer, çürümenin çeşitli safhalarındaki kalıntıların kimliğini belirlemeye çalışıyor.
ABD'nin Chicago kentindeki South Chicago Chapel adlı cenaze evinde usulüne uygun saklanmayan 60'a yakın cesedin bulunmasının ardından adli tıp görevlileri kalıntıların kimliklerini belirlemek için çalışmaya başladı.
Ailelere haber verilmesi de sürerken, Cook County Adli Tıp Kurumu işlemlerin günler alabileceğini açıkladı.
Kurumun verdiği bilgiye göre cesetler "çürümenin çeşitli safhalarında" bulundu.
Adli tıp kurumu, perşembe günü cenaze evindeki durumu ortaya çıkaran eyalet ve federal makamların kendilerini haberdar ettiğini bildirdi.
Yetkililerin gece boyunca çalışarak cesetleri cenaze evinden çıkardığı ve kimlik tespit işlemlerini başlatmak üzere naklettiği belirtildi.
Cuma günü olay yerinden çekilen görüntülerde Chicago görevlilerinin South Chicago Chapel'a girip çıktığı ve ceset torbalarını araçlara yüklediği görülüyordu.
CBS News'in gördüğü kayıtlara göre cenaze evi müdürü Johanna Morgan, "çok sayıda ölünün, kemirgen istilasının da bulunduğu vahim koşullardaki soğutulmayan bir alanda tutulmasına izin veriyor, bunun sonucunda cesetlerde çürüme ve kurt istilası meydana geliyordu".
Illinois Finans ve Mesleki Düzenleme Dairesi'nin BBC'ye yaptığı açıklamaya göre eyalet, Morgan'ın ruhsatını askıya aldı.
"BİZE KİMİN KÜLLERİNİ VERDİNİZ?"
Cesetlerin bulunduğu cenaze evinde yakınlarının işlemlerini yaptıran ailelerden bazıları için belirsizlik daha da ağır bir boyut kazandı.
Bir kadın CBS News Chicago'ya, ölen kız kardeşinin bu cenaze evinde yakılması gerektiğini, ancak kendisine gerçekten kız kardeşinin kalıntılarının verilip verilmediğinden artık emin olmadığını söyledi.
Patrice Halliburton, "Melody'nin orada olup olmadığını bilmiyoruz" dedi.
Halliburton sözlerini şöyle sürdürdü: "Şu anda öfkeden çok korku içindeyiz... Neler olduğunu kesin olarak öğrendiğimizde öfkelenmeyi sonraya bırakmayı tercih ederim."
Illinois Eyalet Sekreterliği'nin internet sitesindeki kayıtlara göre South Chicago Chapel'ın faal işletme ruhsatında Clark Morgan başkan olarak yer alıyor.
Illinois Finans ve Mesleki Düzenleme Dairesi, Johanna Morgan'ın eşi Clark Morgan'ın cenaze yöneticiliği ruhsatının da 2024'te iptal edildiğini açıkladı.
Clark Morgan ayrıca Chicago'daki Heights Crematory'nin sahibi ve işletmecisiydi. İlçe kayıtlarına göre müfettişlerin burada cesetlere usulüne uygun davranılmadığını tespit etmesinin ardından tesis 2025'te kapatıldı.
Illinois Cenaze Yöneticileri Derneği başhukuk müşaviri Michael Sharkey, South Chicago Chapel'daki olayla önceki tesis arasında aynı kişilerin adının geçmesine dikkat çekti.
Sharkey açıklamasında, "South Side Chapel'daki olaylarla bağlantılı görünen kişilerin aynı kişiler olması son derece rahatsız edici" dedi.
Sharkey, geçen yıl Heights Crematory'deki durumu ilk bildiren kişinin kendisi olduğunu BBC'ye söyledi. Bu bildirim, Morgan çiftinin tesisi kapatması ve ruhsatlarının askıya alınmasıyla sonuçlanmıştı.
Son olay hakkında Sharkey, "Sayıştay neden bu insanları denetlemiyordu?" diye sordu. Bununla birlikte Illinois Finans ve Mesleki Düzenleme Dairesi'nin genel olarak iyi iş çıkardığını düşündüğünü de ekledi.
CENAZE EVLERİNİN DENETİMİNDE KURALLAR EYALETTEN EYALETE DEĞİŞİYOR
ABD'de cenaze evlerine ilişkin düzenlemeleri büyük ölçüde eyaletler belirliyor. Son dönemde kamuoyunun yakından izlediği bir dizi olaydan sonra daha sıkı denetim çağrıları arttı.
Sharkey'nin anlattığına göre cenaze evleri Federal Ticaret Komisyonu'nun ülke çapındaki düzenlemelerine tabi olsa da bu kuralların büyük bölümü fiyatlandırma ve sözleşmelerle ilgili. Günlük işleyişe ilişkin kurallar ise eyaletlere göre değişiyor.
Illinois'de Sharkey'nin ifadesiyle, "ölülere nasıl muamele edileceğine ilişkin oldukça sıkı düzenlemeler" bulunuyor.
Örneğin eyalet yasaları cenaze evlerinin cesetleri üst üste koymasını yasaklıyor. Sharkey, "Her kişinin saklanacağı kendine ait bir yeri olmalı" dedi.
Eyaletteki bir başka düzenleme ise "muhafaza zinciri" olarak adlandırılıyor. Buna göre bir cesedin cenaze evinin sorumluluğuna girdiği andan itibaren yaptığı her hareketin yazılı kaydının tutulması gerekiyor. Kayıt cenaze evi tarafından tutuluyor ve eyalet zaman zaman bunu denetliyor.
Ayrıca Illinois'de cenaze yöneticilerinin ruhsat sahibi olması gerekiyor.
ABD genelinde de Illinois'dekine benzer biçimde ruhsatları yerel ve eyalet makamları veriyor, denetimleri de bu makamlar yürütüyor. Ancak bazı eyaletlerde ruhsat zorunluluğu bulunmuyor.
Colorado'daki Return to Nature cenaze evinde 2023'te yaklaşık 200 ceset bulunduğunda eyalet, işletmecilerin ruhsat sahibi olmasını şart koşmuyordu. Bu zorunluluk Ocak 2027'den itibaren yürürlüğe girecek.