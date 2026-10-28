Ülkeyi ayağa kaldıran cinayet. 70 yıl sonra gelen çita vuruldu
28.10.2026 13:25
Hindistan'ın 70 yıl sonra yaban hayatına kazandırmaya çalıştığı çitalardan biri, koruma altındaki milli park sınırları dışında silahla vurularak öldürüldü.
Hindistan'da koruma altındaki milli parkın sınırlarını aşarak ormanlık alanda dolaşan 19 aylık bir erkek çita vurularak öldürüldü.
Pazar günü Madya Pradeş eyaletindeki ormanlık arazide yaralı halde bulunan çita, derhal veteriner gözetimine alındı.
Yetkililerin kurtarmak için ameliyata aldığı hayvan, dün yaşamını yitirdi.
Çevre Bakanlığı, cerrahi müdahale sırasında hayvanın vücudundan beş saçma çıkarıldığını duyurdu.
Yapılan tıbbi incelemeler, ölümün saçmaların yol açtığı çoklu iç organ hasarından kaynaklandığını teyit etti.
Olayı en üst düzeyde ciddiyetle ele aldığını bildiren Çevre Bakanlığı, sahada kapsamlı bir inceleme yürütmesi amacıyla üst düzey bir soruşturma heyeti görevlendirdi ve sorumlular hakkında hızlı adımlar atılacağını duyurdu.
AFRİKA'DAN GETİRİLEN SOYUN HİNDİSTAN DOĞUMLU İLK KURBANI
Öldürülen çita, yeryüzünün en hızlı kara memelisini yeniden Asya topraklarına kazandırma hedefiyle 2022 yılında başlatılan tarihi projeden bu yana silahla vurulan ilk hayvan oldu.
Hindistan doğumlu genç erkek çitanın annesi, popülasyonu canlandırma hamlesi kapsamında Botsvana, Namibya ve Güney Afrika'dan getirilmişti.
Asya çitalarının Hindistan'daki varlığı 1952 yılında resmen tükenmişti.
Bir dönem Ortadoğu, Orta Asya ve Hindistan geneline yayılan bu kritik tehlike altındaki alt tür, günümüzde yalnız İran sınırları içinde çok az sayıda yaşam mücadelesi veriyor.
Hindistan hükümeti ise bu boşluğu doldurmak için Eylül 2022'de Yeni Delhi'nin 300 kilometre güneyindeki Kuno Milli Parkı'na Afrika'dan çita nakletmeye başladı.
Vurulan genç erkek, Kuno sınırlarının dışına çıkarak ormanda dolaştığı sırada hedef alındı.
BAŞBAKAN MODİ'NİN PRESTİJ PROJESİNDE ÖLÜM ORANI TARTIŞMASI
Bizzat Başbakan Narendra Modi'nin sahiplendiği yüksek profilli proje, daha önce yaşanan hayvan ölümleri nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi haline gelmişti.
Yaban hayatı uzmanları ise yaban hayatına yeniden kazandırma projelerinde, özellikle ilk evrelerde yüzde 50'yi aşan ölüm oranlarının olağan karşılandığını belirtiyor.
Çita projesini yürüten Ulusal Kaplan Koruma Kurumu, tabiatta kaydedilen avlanma başarılarının hayvanların Hindistan coğrafyasına uyum sağladığını kanıtladığını açıkladı.
Kurum, projedeki hayatta kalma oranlarının dünya genelindeki benzer çita projeleriyle uyumlu bir seyir izlediğini savunuyor.
Hindistan'da doğan yaklaşık 40 çita ile birlikte, ülkedeki vahşi doğada yaşayan toplam çita nüfusu şu anda 60 civarında seyrediyor.