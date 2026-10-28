Ülkeyi ayağa kaldıran cinayet. 70 yıl sonra gelen çita vuruldu

Öldürülen çita, yeryüzünün en hızlı kara memelisini yeniden Asya topraklarına kazandırma hedefiyle 2022 yılında başlatılan tarihi projeden bu yana silahla vurulan ilk hayvan oldu.

Hindistan doğumlu genç erkek çitanın annesi, popülasyonu canlandırma hamlesi kapsamında Botsvana, Namibya ve Güney Afrika'dan getirilmişti.

Asya çitalarının Hindistan'daki varlığı 1952 yılında resmen tükenmişti.

Bir dönem Ortadoğu, Orta Asya ve Hindistan geneline yayılan bu kritik tehlike altındaki alt tür, günümüzde yalnız İran sınırları içinde çok az sayıda yaşam mücadelesi veriyor.

Hindistan hükümeti ise bu boşluğu doldurmak için Eylül 2022'de Yeni Delhi'nin 300 kilometre güneyindeki Kuno Milli Parkı'na Afrika'dan çita nakletmeye başladı.

Vurulan genç erkek, Kuno sınırlarının dışına çıkarak ormanda dolaştığı sırada hedef alındı.