Umurunda değil ama dünyanın en yaşlı kadını. 117 yaşındaki Kamile nine doktor yüzü bile görmedi

Adı Kamile Marra… Tam 117 yaşında ve resmi belgelere göre dünyanın en yaşlı kadınından iki gün daha büyük.

Arnavutluk'ta yemyeşil bir köyde yaşayan Kamile nine, 100 yaşına girdiğinde emekli maaşının 'öldü' diye kesilmesiyle de gündeme gelmişti.

YAŞADIĞINI İSPAT ETME GİBİ DERDİ YOK

Kamile Marra'nın, dünyanın en yaşlı kadının kendisi olduğunu kanıtlamaya çalışmak ya da Arnavut yetkilileri "hâlâ yaşadığına" ikna etmek gibi bir derdi yok.

Resmi kayıtlara göre doğum tarihi 19 Ağustos 1909 olan Kamile nine, bu tarihe göre Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ilan edilen İngiliz Ethel Caterham 'dan iki gün erken doğmuş.