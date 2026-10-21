Umurunda değil ama dünyanın en yaşlı kadını. 117 yaşındaki Kamile nine doktor yüzü bile görmedi
21.10.2026 10:09
Son Güncelleme: 21.10.2026 10:15
Arnavutluk'ta yaşayan 117 yaşındaki Kamile Marra, belki de dünyanın en yaşlı kadını. Hatta 100 yaşına geldiğinde emekli maaşını "öldü" diye kesmişlerdi. Kamile ninenin uzun yaşam sırrı ne?
Adı Kamile Marra… Tam 117 yaşında ve resmi belgelere göre dünyanın en yaşlı kadınından iki gün daha büyük.
Arnavutluk'ta yemyeşil bir köyde yaşayan Kamile nine, 100 yaşına girdiğinde emekli maaşının 'öldü' diye kesilmesiyle de gündeme gelmişti.
YAŞADIĞINI İSPAT ETME GİBİ DERDİ YOK
Kamile Marra'nın, dünyanın en yaşlı kadının kendisi olduğunu kanıtlamaya çalışmak ya da Arnavut yetkilileri "hâlâ yaşadığına" ikna etmek gibi bir derdi yok.
Resmi kayıtlara göre doğum tarihi 19 Ağustos 1909 olan Kamile nine, bu tarihe göre Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın yaşayan en yaşlı kadını ilan edilen İngiliz Ethel Caterham'dan iki gün erken doğmuş.
OSMANLI DÖNEMİNDE DÜNYAYA GELMİŞ
Osmanlı İmparatorluğu döneminde dünyaya gelen, İkinci Dünya Savaşı bittiğinde 36 yaşına giren ve Arnavutluk'taki komünist rejimi geride bırakan Kamile nine, 117 yaşına geçen hafta girmişti.
Başkent Tiran'ın yaklaşık 100 kilometre güneyindeki Ferras köyünde yaşayan Kamile Marra'nın ailesi, ellerindeki belgelerin doğruluğuna güveniyor.
Ailenin Guinness yetkilileriyle bu konuda iletişime geçtiği biliniyor. Marra'nın 1945 tarihli bir doğum belgesi, 1978'de verilen bir pasaport ve aynı tarihi taşıyan güncel bir kimlik kartı bulunuyor.
UZUN YAŞAMININ SIRRI NE?
Eşini 36 yıl önce kaybeden Kamile Marra, görücü usulüyle başlayan ancak sevgiyle süren evliliğinden yedi çocuk sahibi olmuş.
Ömrünün neredeyse tamamını köyünde kendi yiyeceğini yetiştirerek ve hayvan otlatarak geçiren Marra, bugüne kadar hiç doktora gitmemiş hatta hiç ilaç bile kullanmamış.
Uzun yaşamının sırrı ise belki de alışkanlıklarında ve hayat tarzında gizli.
Güne erken başlayan Marra; bu yaşta bile önce avluyu süpürüyor, çiçekleri suluyor, tavukları besliyor ve sonra da olmazsa olmazı kahvesini yudumluyor.
Birlikte yaşadığı oğluyla meyve bahçesinde düzenli yürüyüşlere çıkmayı ihmal etmeyen Kamile Marra, kokusunu çok sevdiği fesleğen yapraklarını da cebinden eksik etmiyor.
Evdeki gençlik yıllarından kalan tek hatıra ise yaklaşık yüz yıl önce çektirdiği bir fotoğraf.