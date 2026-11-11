Ünlü çocuk kitabı yazarı cinsel istismarla suçlanıyor

Soruşturmada Jade adıyla anılan bir kadın, 2007 yılında 15 yaşındayken o dönem 36 yaşında olan Walliams'ın kendisiyle MySpace üzerinden iletişim kurduğunu, Londra'nın Soho semtindeki bir sokakta kendisini öptükten sonra arabasıyla evine götürdüğünü anlattı.

Eserdeki beyanına göre Jade, Walliams'ın evinde kıyafetini kaldırarak bedenine dokunduğunu, elini pantolonuna sokmaya çalıştığını ve o sırada direndiğini belirterek "Bu bir cinsel saldırıdır, çocuğu cinsel istismara hazırlamadır. Her bakımdan tamamen yanlıştır" dedi.

Alex adıyla dosyada yer alan bir başka kadın ise 2004 yılında 15 yaşındayken Walliams ile bir imza gününde tanıştığını, daha sonra komedyenin kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini belirtti.

Alex, 17 ve 18 yaşlarındayken Walliams ile rızaya dayalı üç birliktelik yaşadığını belirterek "O benim için bir otorite figürüydü; rehberlik ve yardım için baktığım biriydi. O gücü kullandı ve yapabildiği ilk anda o gücü kötüye kullandı" ifadelerini kullandı.

Aynı zamanda yüzde 100 oranında istismara hazırlandığını hissettiğini ve geriye dönüp baktığında travma tepkisi verdiğini kaydetti.