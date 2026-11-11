Ünlü çocuk kitabı yazarı cinsel istismarla suçlanıyor
11.11.2026 11:39
Son Güncelleme: 11.11.2026 11:39
İngiltere'de ünlü çocuk kitapları yazarı David Walliams'ın 15 yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu ve genç kadınları ağına düşürdüğü suçlamaları üzerindeki yayın yasağı kaldırıldı.
İngiltere'de çok satan çocuk kitaplarının yazarı ve eski televizyon programı jürisi David Walliams, 15 yaşındaki bir kız çocuğuna yönelik cinsel istismar ve genç kadınları hedef alan sistematik taciz suçlamalarıyla gündeme geldi.
Walliams'ın kamuoyuna yansıyan cinsel istismar suçlamalarını susturmak amacıyla mahkemeden talep ettiği yayın yasağı girişimi, Yüksek Mahkemenin ret kararının ardından boşa çıktı.
The Guardian ve ITV News medya kuruluşlarının yürüttüğü ortak soruşturma, 50'li yaşlarındaki komedyenin 2003 yılına kadar uzanan cinsel istismar, taciz ve nüfuz suiistimali eylemlerini gün yüzüne çıkardı.
Yaklaşık 30 kadının benzer iddialarda bulunduğu soruşturma dosyasında, Walliams'ın reşit olmayan kız çocuklarını ünlü kimliğini kullanarak ağına düşürdüğü ve cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü.
YAYIN YASAĞI TALEBİ REDDEDİLDİ
Hakkındaki iddiaların haberleştirilmesini engellemek için daha önce geçici bir gizlilik kararı alan Walliams, Yüksek Mahkeme Yargıcı Nicklin'in ret kararına itiraz etmeyince adının açıklanmasını önleyemedi.
Duruşma kayıtlarına göre komedyen, tanınmış bir kamu figürü olmanın getirdiği gücü ve statüyü genç kadınlarla temas kurmak ve uygunsuz cinsel eylemlerde bulunmak amacıyla kötüye kullanmakla suçlandı.
Mahkemede Walliams'ın hukuk ekibi, haberlerin yayımlanması durumunda müvekkillerinin intihar edebileceğini, bu nedenle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki yaşam hakkı ile özel hayatın gizliliğinin halkın haber alma hakkından üstün tutulması gerektiğini savundu.
Yargıç Nicklin ise mahkemenin yayınları kısıtlamak için yasal bir dayanağının bulunmadığına hükmederek tedbir talebini geri çevirdi.
Medya kuruluşlarının avukatı Gavin Millar, iddiaların potansiyel suçları kapsadığını belirterek haberin engellenmesinin diğer genç kadınları benzer istismar risklerine açık bırakacağı uyarısında bulundu.
KÜÇÜK YAŞTAKİ MAĞDURLARDAN SOMUT SUÇLAMALAR
Soruşturmada Jade adıyla anılan bir kadın, 2007 yılında 15 yaşındayken o dönem 36 yaşında olan Walliams'ın kendisiyle MySpace üzerinden iletişim kurduğunu, Londra'nın Soho semtindeki bir sokakta kendisini öptükten sonra arabasıyla evine götürdüğünü anlattı.
Eserdeki beyanına göre Jade, Walliams'ın evinde kıyafetini kaldırarak bedenine dokunduğunu, elini pantolonuna sokmaya çalıştığını ve o sırada direndiğini belirterek "Bu bir cinsel saldırıdır, çocuğu cinsel istismara hazırlamadır. Her bakımdan tamamen yanlıştır" dedi.
Alex adıyla dosyada yer alan bir başka kadın ise 2004 yılında 15 yaşındayken Walliams ile bir imza gününde tanıştığını, daha sonra komedyenin kendisinden çıplak fotoğraflar istediğini belirtti.
Alex, 17 ve 18 yaşlarındayken Walliams ile rızaya dayalı üç birliktelik yaşadığını belirterek "O benim için bir otorite figürüydü; rehberlik ve yardım için baktığım biriydi. O gücü kullandı ve yapabildiği ilk anda o gücü kötüye kullandı" ifadelerini kullandı.
Aynı zamanda yüzde 100 oranında istismara hazırlandığını hissettiğini ve geriye dönüp baktığında travma tepkisi verdiğini kaydetti.
İŞ DÜNYASI VE EĞLENCE SEKTÖRÜNDEN TEPKİLER
İddiaların kamuoyuna yansıması üzerine İngiltere Başbakanlık Ofisi, aktarılan iddiaların “son derece kaygı verici” olduğunu açıkladı.
BBC, komedyenin rol aldığı programları platformlarından kaldırma sürecine girdiğini ve sanatçının yer aldığı tüm materyallerin incelendiğini duyurdu.
Walliams'ın çalıştığı yayınevi HarperCollins, kurum içi personelin şikayetleri üzerine komedyenin tüm kitap kataloğunu yayımdan çekerken Alton Towers tema parkındaki Walliams temalı eğlence alanları da kapatıldı.
Geçen yıl İngiliz basınında çıkan haberlerde, yayıncı kuruluşta çalışan genç kadın personelin Walliams tarafından taciz edildiği, şikayette bulunan bir kadına tazminat ödenerek kurumdan ayrılmasının sağlandığı bilgisi yer almıştı.
Suçlamaları reddeden Walliams ise yazılı açıklamasında, "Geçmişe baktığımda, gündelik cinsel ilişkiler yaşadığım diğer insanlara karşı zaman zaman düşüncesizce davrandığımı fark ediyorum. İnsanların duygularını her zaman gereğince hesaba katmadığımı görüyorum; pişmanlık duyduğum husus budur" değerlendirmesinde bulundu.
Ünlü olmanın getirdiği güç dengesizliğine değinen Walliams, bu gücü istismar etmediğini ve asla bir cinsel saldırgan olmadığını savunarak hiçbir yasayı çiğnemediğini kaydetti.
DAVID WILLIAMS KİMDİR?
Asıl adı David Edward Williams olan ve 20 Ağustos 1971'de doğan yazar, komedyen, oyuncu ve televizyon sunucusu Walliams, modern çocuk edebiyatının önde gelen isimlerinden Roald Dahl'ın varisi olarak gösteriliyor.
Toplumsal tabuları, aile ilişkilerini ve bireysel farklılıkları mizahi ve duygusal bir dille işleyen yazarın kitapları 50'den fazla dile çevrildi.
Eserleri dünya genelinde 37 milyondan fazla satan Walliams'ın Türkçeye çevrilen kitapları arasında Babaannem Bir Gangster (Gangsta Granny), Milyarder Çocuk (Billionaire Boy), Elbiseli Çocuk (The Boy in the Dress), Bay Pis (Mr. Stink) ve Canavar Dişçi (Demon Dentist) yer alıyor.
Kariyerinin ilk döneminde Matt Lucas ile BBC skeç komedileri Little Britain ve Come Fly with Me projelerini hazırlayan Walliams, televizyon ve komedi alanındaki çalışmalarıyla BAFTA ve Uluslararası Emmy ödülleri kazandı.
Walliams, 2012 yılından itibaren İngiltere'de yayınlanan Britain's Got Talent yarışmasında uzun süre jüri üyeliği yaptı.
Hayır kurumları adına gerçekleştirdiği dayanıklılık yüzmeleri ve sanata sunduğu katkılar dolayısıyla Walliams'a 2017 yılında Britanya İmparatorluk Nişanı (OBE) verildi.