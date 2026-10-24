Ünlü dizide sürpriz ikili. Beşinci sezon New York'ta geçecek
24.10.2026 15:17
True Detective beşinci sezonunda başrolleri Nicolas Cage ve Antonio Banderas ikilisine emanet ediyor. Çekimleri 2027 yılında başlayacak yeni sezon, Alaska'dan sonra New York'a taşınıyor.
Televizyon dünyasının her sezonunda başka bir suç hikayesi ve yepyeni bir oyuncu kadrosuyla izleyici karşısına çıkan polisiye antoloji serisi True Detective, beşinci sezonunun başrollerini nihayet resmiyete kavuşturdu.
Yapımcı kanal HBO, bu hafta yayınladığı tanıtımla Nicolas Cage ve Antonio Banderas'ın yeni sezonda ana karakterleri canlandıracağını duyurdu.
Aslında haberi HBO'dan önce bizzat Nicolas Cage sızdırmıştı.
Oyuncu, New York Comic Con panelinde seyircilere dizinin yeni sezonunda rol alabileceğini söyleyerek "Bunu ilk duyuran kişi olmamda bir sakınca yoktur, değil mi?" sözleriyle kararı erkenden açık etmişti.
YENİ HİKAYE ALASKA'DAN NEW YORK BATAKLIKLARINA TAŞINIYOR
Dizinin son sezonu olan Night Country ile dondurucu Alaska soğuğunu ekrana getiren yazar, yönetmen ve dizi sorumlusu Issa López, yeni sezonda da dümende kalmaya devam ediyor.
Bu kez hikaye, New York'ta Queens ve Brooklyn sınırında yer alan, gelgitleriyle bilinen haliç bölgesi Jamaica Bay kıyılarına kuruluyor.
Çekimlerine 2027 yılında başlanması planlanan dizinin yapımcı koltuğunda başrol ikilisinin yanı sıra önceki sezonlardan Matthew McConaughey, Woody Harrelson ve serinin yaratıcısı Nic Pizzolatto da yer alacak.
HBO Drama Dizileri ve Film Birimi Başkanı Francesca Orsi'nin daha önce işaret ettiği 2027 yayın hedefi, yapım takviminin yeni yıla sarkması sebebiyle gecikmeli bir takvime işaret ediyor.
DİZİ TARİHİNİN EN TEKİNSİZ İKİLİSİ KARŞI KARŞIYA GELEBİLİR
Hollywood dünyasına odaklı yayın yapan The Hollywood Reporter ve Deadline sitelerinin aktardığına göre Nicolas Cage, Henry Logan adında bir New York dedektifini canlandıracak; fakat kanal bu karakter tanımını henüz teyit almadı.
Banderas ise Rai Garcia karakterine hayat verecek; ancak Garcia'nın bir ortak mı yoksa baş düşman mı olduğu gizemini koruyor.
Daha önce Jodie Foster, Mahershala Ali ve Colin Farrell gibi yıldızları ağırlayan dizinin son hamlesi, sinema perdesinin iki dev ismini nadir görülen bir biçimde televizyon ekranında bir araya getiriyor.
Banderas en son 2018'deki Genius serisinde Pablo Picasso'yu oynamış, Cage ise bu yılın ilkbaharında Prime Video'nun tek sezonda iptal ettiği Spider-Noir dizisiyle ilk kez düzenli bir televizyon rolü üstlenmişti.
López, The New York Post'a verdiği mülakatta hikayenin bağımsız olacağını fakat Alaska'da geçen Night Country ile belirgin bağlar taşıyacağını açıkladı.
López, "Ennis kasabasında yaşananlar ile yeni sezonda olacaklar arasında önemli bağlantılar var; yine de bu tamamen yeni karakterlerle kurulan yepyeni bir hikaye" diyerek iki anlatının aynı evrende nefes almayı sürdürdüğünü doğruladı.
FELSEFİ SUÇ KLASİĞİ
True Detective, 2014 yılından bu yana suç anlatısının kurallarını yeniden yazıyor.
HBO imzasını taşıyan kült yapım, klasik dedektiflik hikayelerini felsefi derinlik ve gotik atmosferle harmanlayarak polisiye türünde kendine has bir alan açtı.
Türkiye'deki izleyiciler, televizyon tarihinin en prestijli polisiye başyapıtları arasında gösterilen dizinin tüm maceralarını yasal olarak BluTV ve TV+ platformları üzerinden izleyebiliyor.
Fenomenin fitilini ateşleyen ilk sezon, Matthew McConaughey ve Woody Harrelson'ın canlandırdığı iki zıt dedektif karakterini Louisiana'nın bataklıklarına fırlattı.
1995 yılında işlenen ritüelistik ve okült bir cinayeti çözmeye çalışan ikilinin hikayesi, tam 17 yıl sonra tozlu dosyanın yeniden açılmasıyla başlayan ağır bir iç hesaplaşmayı ele aldı.
İkinci sezonda ise rota Los Angeles'ın noir estetiğine çevrildi. Colin Farrell, Rachel McAdams ve Vince Vaughn'ın başrolleri paylaştığı bu serüvende, bir belediye başkanının cinayeti üzerinden büyük şehri esir alan bürokratik yolsuzluklar, mafya bağları, üç ayrı dedektif ve bir suç patronunun kesişen kaderleri masaya yatırıldı.
Üçüncü sezon, Mahershala Ali ve Stephen Dorff ortaklığıyla Arkansas'ın Ozark bölgesinde kaybolan iki çocuğun yarattığı trajediyi takip etti.
Night Country adıyla ekrana gelen dördüncü sezonda ise Jodie Foster ve Kali Reis, izleyiciyi Alaska'ya götürdü.