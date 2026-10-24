Ünlü dizide sürpriz ikili. Beşinci sezon New York'ta geçecek

Hollywood dünyasına odaklı yayın yapan The Hollywood Reporter ve Deadline sitelerinin aktardığına göre Nicolas Cage, Henry Logan adında bir New York dedektifini canlandıracak; fakat kanal bu karakter tanımını henüz teyit almadı.

Banderas ise Rai Garcia karakterine hayat verecek; ancak Garcia'nın bir ortak mı yoksa baş düşman mı olduğu gizemini koruyor.

Daha önce Jodie Foster, Mahershala Ali ve Colin Farrell gibi yıldızları ağırlayan dizinin son hamlesi, sinema perdesinin iki dev ismini nadir görülen bir biçimde televizyon ekranında bir araya getiriyor.

Banderas en son 2018'deki Genius serisinde Pablo Picasso'yu oynamış, Cage ise bu yılın ilkbaharında Prime Video'nun tek sezonda iptal ettiği Spider-Noir dizisiyle ilk kez düzenli bir televizyon rolü üstlenmişti.

López, The New York Post'a verdiği mülakatta hikayenin bağımsız olacağını fakat Alaska'da geçen Night Country ile belirgin bağlar taşıyacağını açıkladı.

López, "Ennis kasabasında yaşananlar ile yeni sezonda olacaklar arasında önemli bağlantılar var; yine de bu tamamen yeni karakterlerle kurulan yepyeni bir hikaye" diyerek iki anlatının aynı evrende nefes almayı sürdürdüğünü doğruladı.