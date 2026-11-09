Ünlü komedyen Russel Brand'a yönelik cinsel saldırı davasında karar günü

Brand, Channel 4, The Sunday Times ve The Times tarafından 2023 yılında yayımlanan ve polis soruşturması başlatan ortak araştırmanın ardından yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.

Rıza dışı hiçbir cinsel ilişkiye girmediğini ileri süren sanık, duruşma sürecinde şöhretini cinsel yakınlık kurmak amacıyla bir araca dönüştürdüğünü kabul etti.

Savcılık makamı ise Brand'in kendi arzularını tatmin etmek amacıyla kadın çalışanları istismar ettiğini aktardı.

Brand'in üç çocuğunun annesi olan eşi Laura Gallacher, duruşma sırasında jüriye verdiği ifadede, ilişkilerinin başladığı 2006 yılında Brand'in tek eşli bir yaşam sürdürmekte zorlandığını ve basında yer alan haberler sebebiyle bu yaşam tarzının herkes tarafından bilindiğini anlattı.

2006-2009 yılları arasında The Sun gazetesi tarafından art arda üç kez benzer magazin nitelemeleriyle manşetlere taşınan Brand için gazetenin o dönemki şov dünyası editörü Gordon Smart, "O tam bir bukalemun gibiydi, duruma göre şekil değiştirirdi" ifadelerini kullandı.