Ünlü komedyen Russel Brand'a yönelik cinsel saldırı davasında karar günü
09.11.2026 13:39
İngiliz komedyen ve oyuncu Russell Brand, dört kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından Londra'da yargılandığı davada hapis cezasıyla karşı karşıya.
İngiliz konedyen ve sinema oyuncusu Russell Brand, dört kadına yönelik tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından yargılandığı davada alacağı hapis cezasını bekliyor.
Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde görülen dört haftalık davada Brand, 2004 ile 2009 yılları arasında işlediği bir tecavüz ve üç ayrı cinsel saldırı fiilinden suçlu bulundu.
Yargıç Joel Bennathan, perşembe günü açıklanan suçlu kararının ardından 51 yaşındaki sanığın uzun süreli bir hapis cezasıyla karşı karşıya kalacağını belirtti.
Mahkeme heyeti, 21 yaşındaki bir hayranına tecavüz etmekten ve MTV, Channel 4 ile Capital Radio bünyesinde görev yapan üç kadın çalışana cinsel saldırıda bulunmaktan suçlu bulduğu Brand'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Hafta sonunu cezaevi hücresinde geçiren Brand, iki ayrı tecavüz ve bir cinsel saldırıya teşebbüs suçlamasından ise aklandı.
Birleşik Krallık yasalarına göre tecavüz suçu müebbet hapis cezasına kadar varan yaptırımlar içeriyor.
RUSSEL BRAND KİMDİR?
2000'li yıllarda Channel 4, MTV ve BBC Radio 2'de hazırladığı programlarla şöhrete kavuşan Brand, "Forgetting Sarah Marshall", "Get Him to the Greek" ve "Arthur" gibi Hollywood yapımlarında rol aldı.
Doğu Londra'nın Essex bölgesinde 1975 yılında işçi sınıfı bir ailede dünyaya gelen Brand, drama okulunu bıraktıktan sonra 25 yaşında MTV bünyesine katıldı.
Brand, 11 Eylül saldırılarının ardından stüdyoya Usame bin Ladin kılığında girmesi ve uyuşturucu satıcısını iş yerine davet etmesi nedeniyle kanaldan kovuldu.
Daha sonra BBC bünyesinde kendi radyo programını hazırlamaya başlayan Brand, tanınmış bir aktörün torunuyla birlikte olduğuna dair cinsel içerikli mesajlar göndermesi üzerine başlayan tartışmaların neticesinde kanaldan ayrıldı.
BBC, Brand'in kuruma dahil olduğu 2006-2008 dönemindeki yönetim zaafları ve çalışma kültürü gerekçesiyle geçen hafta özür diledi.
2010 yılında Amerikalı pop müzik şarkıcısı Katy Perry ile kısa süren bir evlilik yapan Brand, televizyon ekranlarında ve sahne gösterilerinde genç kadın çalışanları hedef alan ifadeleriyle tanındı.
DURUŞMA TUTANAKLARINA YANSIYAN SAVUNMA
Brand, Channel 4, The Sunday Times ve The Times tarafından 2023 yılında yayımlanan ve polis soruşturması başlatan ortak araştırmanın ardından yöneltilen tüm suçlamaları reddetti.
Rıza dışı hiçbir cinsel ilişkiye girmediğini ileri süren sanık, duruşma sürecinde şöhretini cinsel yakınlık kurmak amacıyla bir araca dönüştürdüğünü kabul etti.
Savcılık makamı ise Brand'in kendi arzularını tatmin etmek amacıyla kadın çalışanları istismar ettiğini aktardı.
Brand'in üç çocuğunun annesi olan eşi Laura Gallacher, duruşma sırasında jüriye verdiği ifadede, ilişkilerinin başladığı 2006 yılında Brand'in tek eşli bir yaşam sürdürmekte zorlandığını ve basında yer alan haberler sebebiyle bu yaşam tarzının herkes tarafından bilindiğini anlattı.
2006-2009 yılları arasında The Sun gazetesi tarafından art arda üç kez benzer magazin nitelemeleriyle manşetlere taşınan Brand için gazetenin o dönemki şov dünyası editörü Gordon Smart, "O tam bir bukalemun gibiydi, duruma göre şekil değiştirirdi" ifadelerini kullandı.
"UYARI NİTELİĞİNDE"
Yıllar süren şikayetlere rağmen Brand'in kariyerine zemin hazırlayan yayın kurumlarının sorumluluğu kamuoyunda sorgulanırken, İngiltere Kültür Bakanı Lisa Nandy sektördeki denetimsizliğe işaret etti.
Sky News kanalına değerlendirmelerde bulunan Nandy, medya sektöründe güç sahibi erkeklerin genç kadınları istismar etmeyi sürdürdüğünü ifade etti.
Bakan Nandy, “Vicdanen bunun bugün yaşanmayacağını söyleyebileceğimizi düşünmüyorum. Aslında bunun muhtemelen bugün de yaşandığına bahse girerim. Medya ve eğlence kuruluşlarından artık sorumluluk almalarını ve bu süreci gereken bir uyarı olarak görmelerini istiyorum” yorumunu yaptı.
Son yıllarda sosyal medyada inanç temelli ve muhafazakar bir yayın çizgisine yönelen Brand, 2024 yılında Thames Nehri'nde vaftiz edilerek Hristiyanlığa geçti.
Duruşmalara elinde İncil ile katılan Brand hakkında Londra Metropolitan Polisi, biri olay tarihinde 16 yaşında olan iki kadının daha tecavüz suçlamaları nedeniyle yeni soruşturmalar yürütüyor.
Emniyet yetkilileri, yeni mağdurların ortaya çıkması ihtimalinin sürdüğünü belirtiyor.