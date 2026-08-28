Ünlü markanın makarnalarında ağır metal tespit edildi
28.08.2026 10:00
Fransa'da marketlerde satılan 36 makarnanın analizinde yüzde 80 oranında kadmiyum ile çeşitli pestisit kalıntıları tespit edildi.
Fransız tüketici dergisi 60 millions de consommateurs tarafından yürütülen laboratuvar araştırmasındaki bulgular, market raflarındaki 36 farklı spagetti ve penne rigate ürününün yüzde 80'inde kanserojen ve toksik bir ağır metal olan kadmiyum bulunduğunu gösterdi.
İncelenen örneklerdeki kadmiyum oranlarının Avrupa Birliği yasal sınırlarının altında kaldığı, ancak düzenli tüketimde vücutta birikme riski taşıdığı bildirildi.
Fransa Ulusal Gıda Güvenliği Ajansı (Anses), sigara içmeyen yetişkinlerde kadmiyuma maruz kalmanın yüzde 98 oranında gıdalardan kaynaklandığını açıkladı.
Durum buğdayının yumuşak buğdaya kıyasla topraktaki kadmiyumu daha fazla emmesi sebebiyle makarna, ekmek ve kahvaltılık gevrekler en riskli gıdalar arasında yer alıyor.
TAM BUĞDAYLI ÜRÜNLERDE KİRLİLİK ORANI ARTIYOR
Analiz sonuçlarına göre, penne makarnalarda yalnızca Marque Repere ve U markalı ürünlerde kadmiyuma rastlanmadı.
En yüksek değerler ise kilogram başına 0,066 miligram ile Barilla tam buğday ve 0,058 miligram ile Combino glutensiz penne ürünlerinde ölçüldü.
Spagetti kategorisinde araştırmanın en yüksek kadmiyum seviyesi kilogram başına 0,071 miligram ile yine Barilla'nın tam buğday ürününde kaydedildi.
Uzmanlar, kadmiyumun tahıl tanesinin dış kabuğunda biriktiğini, bu nedenle tam buğdaylı ürünlerin geleneksel makarnalara göre daha fazla ağır metal barındırdığını belirtti.
Raporda, 40 kilogram ağırlığındaki bir çocuğun haftada beş porsiyon makarna tüketmesi durumunda, yalnızca bu besinden haftalık tolere edilebilir kadmiyum limitinin beşte birinden fazlasını alacağı vurgulandı.
Pirinç ve mısır unuyla üretilen bazı glutensiz makarnalarda arsenik kalıntılarına rastlanırken cıva ve kurşun değerleri ihmal edilebilir düzeyde kaldı.
Tarımsal depolama ve hasat öncesi oluşan küf kaynaklı mikotoksin testlerinde, Barilla tam buğday penne ürününde okratoksin A, Montebello ve Auchan ürünlerinde ise deoksinivalenol tespit edildi.
Aldi spagetti ise T-2 ve HT-2 toksinleri nedeniyle standartların altında değerlendirildi.
İncelenen 728 tarım ilacı molekülü sonucunda ürünlerin üçte ikisinin tamamen temiz olduğu görüldü.
Buna karşılık, geleneksel Panzani penne ile Fransız buğdayı kullanan Lustucru spagetti ürünlerinde izin verilen sınırların altında olmakla birlikte aralarında piperonil bütoksit, deltametrin ve klopiralidin bulunduğu çoklu pestisit kalıntıları kayıtlara geçti.
Besin değeri ve pişme performansı testlerinde ise tam buğdaylı makarnaların porsiyon başına 4 ila 5,4 gram ile en yüksek lif oranını sunduğu, glutensiz ürünlerin lif bakımından oldukça yetersiz kaldığı ve kıvam korumak amacıyla çeşitli emülgatörler içerdiği aktarıldı.