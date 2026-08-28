Ünlü markanın makarnalarında ağır metal tespit edildi

Analiz sonuçlarına göre, penne makarnalarda yalnızca Marque Repere ve U markalı ürünlerde kadmiyuma rastlanmadı.

En yüksek değerler ise kilogram başına 0,066 miligram ile Barilla tam buğday ve 0,058 miligram ile Combino glutensiz penne ürünlerinde ölçüldü.

Spagetti kategorisinde araştırmanın en yüksek kadmiyum seviyesi kilogram başına 0,071 miligram ile yine Barilla'nın tam buğday ürününde kaydedildi.

Uzmanlar, kadmiyumun tahıl tanesinin dış kabuğunda biriktiğini, bu nedenle tam buğdaylı ürünlerin geleneksel makarnalara göre daha fazla ağır metal barındırdığını belirtti.

Raporda, 40 kilogram ağırlığındaki bir çocuğun haftada beş porsiyon makarna tüketmesi durumunda, yalnızca bu besinden haftalık tolere edilebilir kadmiyum limitinin beşte birinden fazlasını alacağı vurgulandı.

Pirinç ve mısır unuyla üretilen bazı glutensiz makarnalarda arsenik kalıntılarına rastlanırken cıva ve kurşun değerleri ihmal edilebilir düzeyde kaldı.