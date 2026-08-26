Ünlü milyarder lüks mekan açtı, mahalleliyle davalık oldu

Geçmişi 1920'lere dayanan ve eskiden mütevazı bir yem dükkanı olan mekan, 1990'larda önceki sahibi tarafından genişletilmeye başlandı.

Bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine East Hampton İmar Kurulu alanda tam teşekküllü bir restorana izin verilmediğini belirterek ruhsatsız genişlemeyi yasakladı.

Mülkü 2014 yılında satın alan Rowan, o tarihten bu yana otopark, iskele hakları ve fosseptik altyapısı gibi konularda yerel yönetimle çok sayıda dava sürecine girdi.