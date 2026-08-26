Ünlü milyarder lüks mekan açtı, mahalleliyle davalık oldu
26.08.2026 11:29
Apollo Global Management CEO'su Marc Rowan'ın Montauk'taki lüks deniz ürünleri mekanı, imar mevzuatını ihlal ettiği gerekçesiyle mahalle sakinleriyle davalık oldu.
Yatırım devi Apollo Global Management'ın CEO'su Marc Rowan'ın ABD'nin New York kentindeki Montauk bölgesinde işlettiği Duryea's Lobster Deck adlı deniz ürünleri mekanı, mahalle sakinleriyle milyarder iş insanını yıllardır süren bir hukuk savaşında karşı karşıya getirdi.
Ünlü isimlerin ve sosyal medya fenomenlerinin akın ettiği mekan, 97 dolarlık ıstakoz salatası, şampanyaları ve gün batımı manzarasıyla lüks bir adrese dönüştü.
Geçmişi 1920'lere dayanan ve eskiden mütevazı bir yem dükkanı olan mekan, 1990'larda önceki sahibi tarafından genişletilmeye başlandı.
Bölge sakinlerinin şikayetleri üzerine East Hampton İmar Kurulu alanda tam teşekküllü bir restorana izin verilmediğini belirterek ruhsatsız genişlemeyi yasakladı.
Mülkü 2014 yılında satın alan Rowan, o tarihten bu yana otopark, iskele hakları ve fosseptik altyapısı gibi konularda yerel yönetimle çok sayıda dava sürecine girdi.
İmar kısıtlamaları nedeniyle garsonların doğrudan sipariş alamadığı ve müşterilerin menüdeki tercihleri işaretleyip kasada ödeme yaptığı işletme, yaklaşık 100 kişilik kapasitesiyle hizmet veriyor.
Wall Street Journal gazetesinin haberine göre Rowan cephesi mekanın resmi olarak bir restoran olmadığını ve eski taban alanını koruduğunu savunurken, mahalle sakinleri tesisin hiçbir zaman yasal izin süreçlerinden geçmediğini iddia ediyor.
Taraflar arasında 2019 yılında mülkün restoran olarak tanınmasını içeren bir uzlaşma sağlansa da belediye meclisi üyeleri bu anlaşmanın resmi olarak onaylanmadığını öne sürdü.
Mahkeme geçtiğimiz mayıs ayında belediyenin anlaşmayı usulüne uygun onaylamadığına hükmederek uzlaşmayı geçersiz kıldı ve süreci yeniden başa döndürdü.
Hakim dava sürerken mekanın açık kalmasına izin verirken, sosyal medyadan işletmeyi izleyen mahalle sakinleri iskele tentesinden engelli otoparkı yürüyüş yoluna ve alanda düzenlenen düğünlere kadar her adımı şikayet etmeyi sürdürüyor.