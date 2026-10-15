Ürün ilanlarıyla casusluk. İsrailli firmadan internette reklam oyunu

Araştırma bulguları, zararlı reklamların hassas kurumların dahili ağlarındaki kullanıcılara kadar ulaştığını belgeledi.

Dangu, reklamların Pentagon, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlara ait yüzlerce hassas ağda gösterildiğini kaydetti.

Reklamların bazı bölgelerde yoğunlaştığını vurgulayan Dangu, Filistin topraklarındaki duruma işaret ederek, "Filistin'de neredeyse hangi siteye girerseniz girin bir Discover-Tech reklamıyla karşılaşıyorsunuz. Bu da onlara tüm bir ülkenin dijital faaliyetleri üzerinde eksiksiz bir görünürlük sağlıyor" dedi.

Citizen Lab da benzer reklam gösterimlerinin Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Komisyonu ve 10'dan fazla ülkenin hükümet ağlarında da tespit edildiğini duyurdu.

Reklamların ayrıca Nvidia, Sandisk, Broadcom ve Micron gibi çip üreticisi şirketler ile Meksika, İsrail ve Avrupa'da faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarının ağlarında çıktığı saptandı.

Öte yandan raporda, Candiru casus yazılımının Discover-Tech reklamları aracılığıyla Katar merkezli yayın organı Al Jazeera'nın sistemlerine sızmakta kullanıldığı bilgisi yer aldı.

Medya kuruluşunun paylaştığı ağ kayıtlarını inceleyen Citizen Lab, 2024 ve 2025 yılları arasında Al Jazeera bünyesindeki 45 Windows tabanlı cihazın hedef alındığını doğruladı.

Araştırmacılar ayrıca firmanın kimlik doğrulama kayıtlarını internete açık bırakması sayesinde Discover-Tech sistemlerine İsrail, Avrupa ve Körfez bölgesindeki IP adreslerinden giriş yapıldığını belirledi.