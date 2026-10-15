Ürün ilanlarıyla casusluk. İsrailli firmadan internette reklam oyunu
15.10.2026 13:35
İnternette karşılaşılan sıradan tanıtımların, İsrailli bir firma tarafından yüz binlerce site ve uygulamada cihazlara casus yazılım yerleştirmek için araç olarak kullanıldığı tespit edildi.
İnternette dolaşırken karşılaşılan sıradan ürün tanıtımlarının, dünya çapında geniş kapsamlı bir dijital casusluk operasyonuna zemin hazırladığı tespit edildi.
Siber güvenlik ve reklam teknolojisi uzmanlarının hazırladığı iki ayrı rapor, İsrailli dijital reklam ajansı Discover-Tech'in reklam ağlarını hedefleri izlemek ve cihazlara sızmak amacıyla kullandığını ortaya çıkardı.
Kanada merkezli siber gözlem kuruluşu Citizen Lab ile New York merkezli reklam güvenliği şirketi Confiant tarafından yayımlanan araştırmalara göre 2020 yılında kurulan Discover-Tech, internet kullanıcılarının cihazlarını takip etmek ve buralara casus yazılım yerleştirmek için zararlı reklamlar dağıttı.
Reuters ajansının haberine göre araştırmacılar, bu sistemin ABD hükümetinin kara listesinde yer alan İsrailli casus yazılım şirketi Candiru ile diğer İsrailli gözetleme firmalarına Google, Comcast ve Rusya merkezli Yandex gibi büyük platformların reklam alanlarına doğrudan erişim imkanı sağladığını aktardı.
REKLAMA TIKLAMAK GEREKMİYOR
Citizen Lab, genellikle telefon veya kulaklık gibi günlük ürünlerin tanıtımını içeren bu reklamların, kurulan işbirlikleri sayesinde 120 binden fazla internet sitesine ve 75 binden fazla mobil uygulamaya ulaştığını bildirdi.
Güvenlik uzmanları, casusluk faaliyetinin gerçekleşmesi için kullanıcının reklama tıklamasının gerekmediğini, reklamın internet sitesinde yüklenmesinin cihazın tespiti ve takibi için yeterli olduğunu kaydetti.
Şirketin bazı durumlarda akıllı telefon kullanıcılarının telefon numaralarını ele geçirmeye çalıştığı, bazı reklamlardan ise Candiru'ya ait casus yazılımları cihazlara sızdırmak üzere yararlanıldığı açıklandı.
Confiant kurucu ortağı Jerome Dangu, Reuters'a verdiği demeçte, Discover-Tech'in dünya genelinde günde en az 10 milyon reklam yayınladığını ve "çerez eşleştirme" adı verilen veri paylaşım yöntemleri sayesinde reklamların erişim sınırının da ötesinde kişi takibi yapabildiğini ifade etti.
Dangu, Discover-Tech'in faaliyetlerinin yüz milyonlarca insana temas etmiş olmasının çok yüksek bir ihtimal olduğunu belirtti.
Candiru ile bağlantılı reklamların şirketin toplam reklam hacminin küçük bir kısmını teşkil ettiği ancak hedefe yönelik operasyonlarda kilit rol oynadığı aktarıldı.
ULUSLARARSI KURUMLARI VE KRİTİK AĞLARI HEDEF ALMIŞLAR
Araştırma bulguları, zararlı reklamların hassas kurumların dahili ağlarındaki kullanıcılara kadar ulaştığını belgeledi.
Dangu, reklamların Pentagon, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ve Uluslararası Ceza Mahkemesi gibi kurumlara ait yüzlerce hassas ağda gösterildiğini kaydetti.
Reklamların bazı bölgelerde yoğunlaştığını vurgulayan Dangu, Filistin topraklarındaki duruma işaret ederek, "Filistin'de neredeyse hangi siteye girerseniz girin bir Discover-Tech reklamıyla karşılaşıyorsunuz. Bu da onlara tüm bir ülkenin dijital faaliyetleri üzerinde eksiksiz bir görünürlük sağlıyor" dedi.
Citizen Lab da benzer reklam gösterimlerinin Birleşmiş Milletler, NATO, Avrupa Komisyonu ve 10'dan fazla ülkenin hükümet ağlarında da tespit edildiğini duyurdu.
Reklamların ayrıca Nvidia, Sandisk, Broadcom ve Micron gibi çip üreticisi şirketler ile Meksika, İsrail ve Avrupa'da faaliyet gösteren bazı medya kuruluşlarının ağlarında çıktığı saptandı.
Öte yandan raporda, Candiru casus yazılımının Discover-Tech reklamları aracılığıyla Katar merkezli yayın organı Al Jazeera'nın sistemlerine sızmakta kullanıldığı bilgisi yer aldı.
Medya kuruluşunun paylaştığı ağ kayıtlarını inceleyen Citizen Lab, 2024 ve 2025 yılları arasında Al Jazeera bünyesindeki 45 Windows tabanlı cihazın hedef alındığını doğruladı.
Araştırmacılar ayrıca firmanın kimlik doğrulama kayıtlarını internete açık bırakması sayesinde Discover-Tech sistemlerine İsrail, Avrupa ve Körfez bölgesindeki IP adreslerinden giriş yapıldığını belirledi.
SEKTÖR DEVLERİ ERİŞİMİ ENGELLEDİ
Bunun yanı sıra Citizen Lab araştırmacısı Wolfie Cristl, "Çevrim içi reklamcılığın bugünkü işleyiş biçimi; devletler, özel sektör, sivil toplum ve geri kalan herkes için sistemik bir güvenlik tehdidi arz ediyor" değerlendirmesinde bulundu.
Raporların ardından teknoloji ve reklam şirketleri Discover-Tech ile olan bağlarını koparmaya başladı.
Google, araştırmanın yürütülmesinde Citizen Lab ve Confiant ile işbirliği yaptığını, şirket politikalarını sistematik biçimde ihlal ettiği gerekçesiyle Discover-Tech'i reklam platformlarından çıkardığını bildirdi.
Avrupa merkezli dijital pazarlama birliği IAB Europe, yapılan denetimde politika ihlallerinin belirlenmesinin ardından Discover-Tech'in küresel onaylı satıcılar listesindeki statüsünün geçen hafta askıya alındığını duyurdu.
Comcast bünyesindeki reklam teknolojisi kuruluşu Beeswax da son gelişmelerin ardından şirketi platformundan çıkardığını teyit etti.
ABD Ticaret Bakanlığı, hükümet yetkililerini, gazetecileri, aktivistleri ve akademisyenleri kötü niyetle hedef almak amacıyla casus yazılım sağladığı gerekçesiyle Candiru'yu 2021 yılında kara listeye almıştı.
Yılın önceki aylarında Pentagon, çatışma bölgelerindeki ABD askerlerinin reklam teknolojisi şirketleri ve veri simsarlarınca toplanan konum verileri üzerinden hedef alındığına dair bildirimler aldığını açıklamış ve askeri birimler bazı cihazlarda reklam takibini devre dışı bırakmıştı.
Discover-Tech ve şirketin CEO'su Dekel Boni, kendilerine iletilen mesajlara yanıt vermezken Candiru sahiplerine, Yandex ve Al Jazeera yetkililerine ulaşma girişimleri de sonuçsuz kaldı.