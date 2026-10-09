USS Abraham Lincoln, 265 günlük rekorun ardından ABD'ye döndü
09.10.2026 05:27
İran Savaşı için 265 gün açık deniz görevi yürüten, küflü duşlar, bozuk tuvaletler ve intihar girişimleriyle gündemden düşmeyen USS Abraham Lincoln, 5 bin denizci ve piyadeyle ABD'ye döndü.
Amerikan ordusunun, yaklaşık 9 aydır denizaşırı görevde olan ve bu sürenin büyük bölümünü Orta Doğu'da geçiren uçak gemisi USS Abraham Lincoln, San Diego Körfezi'nde törenle karşılandı.
Mürettebatının koşullarının kötüleştiği iddialarıyla gündemden düşmeyen ve Donald Trump yönetiminin eleştirilmesine neden olan uçak gemisi, mürettebatın aileleri ve askeri görevliler tarafından rıhtımda karşılandı.
Aylar sonra ulaştıkları rıhtımda sevdiklerine sarılan askerlerden bazıları kendileri görevdeyken doğan bebeklerini ilk defa görme fırsatı yakaladı. Aileler ve askerler duygusal anlar yaşadı.
9 AYLIK GÖREV
USS Abraham Lincoln, 21 Kasım 2025'te San Diego'dan ayrılmış ve ilk olarak Pasifik ile Güney Çin Denizi'nde görev yapması planlanmıştı. Geminin rotası, ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırması öncesinde Ortadoğu'ya çevrildi.
Başlangıçta mayıs ayında sona ermesi öngörülen görev süresi çatışmalar nedeniyle uzatıldı. Karaya ayak basmadan yaklaşık 250 gün boyunca seyreden gemi, bu alanda modern zaman rekoru kırdı. Mürettebatın dokuz aylık dönemde yalnızca aralık ayında Guam'da ve temmuz ayında Umman'da olmak üzere toplam iki gün karaya çıkabildiği ifade edildi.
KÜFLÜ DUŞLAR, BOZUK TUVALETLER, İNTİHAR GİRİŞİMLERİ...
Bu süreçte bazı denizcilerin gemiden denize atlama girişiminde bulunduğuna yönelik haberlerin ardından Amerikan kamuoyunda tartışmalar başladı.
Demokrat milletvekilleri küflü duşlar, bozuk tuvaletler, haftalarca kullanılamayan çamaşırhaneler, uzun süreli sıcak su kesintileri ve temel hijyen ürünü eksikliklerine dikkat çekerek denizcilere bir noktada yalnızca yarım fincan pirinç ve iki lavaştan oluşan öğünler verildiğini belirterek tepki gösterdi.
Pentagon ise gemiyle ilgili medyaya yansıyan tartışmaların abartıldığını ve uçak gemisine ve mürettebata ilişkin herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.
ABD Başkanı Donald Trump, geminin görev süresinin çok uzun olup olmadığına yönelik soruya "Hayır. Yeterince uzun bile değil" yanıtını verdi. Savunma Bakanı Pete Hegseth de Panama ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede gemideki şartların tamamen yanlış yansıtıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:
“Her geminin, her mürettebatın, her kaptanın her an sağlayabileceğimiz her şeye sahip olmasını sağlıyoruz. Bazı görevler diğerlerinden daha uzun sürer ve bu denizcilere herkesten daha fazla saygı ve minnet duyuyorum. Açık denizlerde, daha az liman ziyaretiyle bu çetin koşullarda yaptıkları şey inanılmaz.”
Hegseth, geçen çarşamba günü uçak gemisine giderek mürettebata, bir birimin alabileceği en yüksek onur olan ve genellikle savaşta önemli başarılar için ayrılan Başkanlık Birim Övgü Belgesi'ni takdim etmişti.