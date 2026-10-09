USS Abraham Lincoln, 265 günlük rekorun ardından ABD'ye döndü

Pentagon ise gemiyle ilgili medyaya yansıyan tartışmaların abartıldığını ve uçak gemisine ve mürettebata ilişkin herhangi bir sorun olmadığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, geminin görev süresinin çok uzun olup olmadığına yönelik soruya "Hayır. Yeterince uzun bile değil" yanıtını verdi. Savunma Bakanı Pete Hegseth de Panama ziyareti sırasında yaptığı değerlendirmede gemideki şartların tamamen yanlış yansıtıldığını ileri sürerek şöyle konuştu:

“Her geminin, her mürettebatın, her kaptanın her an sağlayabileceğimiz her şeye sahip olmasını sağlıyoruz. Bazı görevler diğerlerinden daha uzun sürer ve bu denizcilere herkesten daha fazla saygı ve minnet duyuyorum. Açık denizlerde, daha az liman ziyaretiyle bu çetin koşullarda yaptıkları şey inanılmaz.”