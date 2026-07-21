Uyarı sistemi devrede. Milyarderlerin özel jetleri izleniyor
21.07.2026 11:45
Son Güncelleme: 21.07.2026 11:45
ABD'li bir yazılımcı, milyarderlerin özel jetlerini izleyerek olası küresel krizlere dair erken uyarı vermeyi amaçlayan bir internet sitesi geliştirdi.
MİLYARDERLERİ İZLEYEN SİSTEM
ABD'nin Los Angeles kentinde yaşayan yazılımcı Kyle McDonald, dünyanın en zengin ve en etkili isimlerinin özel jet hareketlerini takip ederek olası küresel krizlere ilişkin erken uyarı vermeyi amaçlayan bir internet sitesi kurdu.
"Apocalypse Early Warning System" (Kıyamet Erken Uyarı Sistemi) adı verilen platform, dünya genelindeki 31 binden fazla özel jetin uçuşlarını anlık olarak takip ediyor.
OLAĞANDIŞI HAREKETLİLİK ALARM OLUŞTURUYOR
Sistem, aynı anda havada bulunan özel jet sayısını geçmiş dönemlerdeki verilerle karşılaştırıyor. Beklenmedik ölçüde yüksek bir hareketlilik tespit edilmesi halinde alarm seviyesini yükseltiyor.
Platformda alarm seviyesi 1 ile 5 arasında değişiyor. Seviye 1 normal uçuş trafiğini ifade ederken, Seviye 5 ise tarihsel ortalamanın çok üzerinde bir artış yaşandığında devreye giriyor.
Kullanıcılar alarm seviyesini gerçek zamanlı takip edebiliyor, ayrıca ani artışlarda kısa mesaj veya e-posta bildirimi alabiliyor.
SAVAŞIN GÖLGESİNDE ORTAYA ÇIKTI
McDonald, sistemi geliştirme fikrinin ABD'de savaş planlarına ilişkin içeriden bilgi sahibi kişilerin kişisel kazanç sağladığı yönündeki tartışmaların ardından şekillendiğini söyledi.
Yazılımcıya göre, Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamalarının ardından özel jet trafiğinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu durum, varlıklı ve etkili kişilerin olası bir krize kamuoyundan önce hazırlık yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirdi.
McDonald, daha sonra İran ile olası bir savaş ihtimali üzerine tahmin piyasalarında zamanlaması dikkat çeken yüksek miktarlı bahis haberlerinin de bu fikrini güçlendirdiğini belirtti.
VERİLER KAMUYA AÇIK KAYNAKLARDAN ALINIYOR
Platform, ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) kayıtları ile uçakların yayınladığı sinyalleri toplayan ADS-B Exchange gibi kamuya açık kaynaklardan elde edilen verileri kullanıyor.
Bu bilgiler bir araya getirilerek yaklaşık 31 bin 700 özel ve iş jetinin uçuş hareketleri takip ediliyor.
McDonald, sistemin yaklaşan bir felaketi tahmin ettiğini iddia etmediğinin altını çizdi. Tatiller, büyük organizasyonlar veya farklı nedenlerle de benzer yoğunluklar yaşanabiliyor.
YOLCU SAYISI YALNIZCA TAHMİN
Platform ayrıca havadaki uçakların taşıyabileceği azami yolcu sayısını da hesaplıyor. Ancak bu rakam, uçaklarda gerçekten kaç kişinin bulunduğunu göstermiyor.
Sitede yer alan açıklamada, hesaplamanın yalnızca uçak modellerinin maksimum yolcu kapasitesine dayandığı ve gerçek yolcu sayısını yansıtmadığı vurgulanıyor.
McDonald, projenin şimdilik deneysel bir çalışma olduğunu, güvenilir bir kriz tahmin sistemi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini ifade ediyor.