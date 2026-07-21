Uyarı sistemi devrede. Milyarderlerin özel jetleri izleniyor

McDonald, sistemi geliştirme fikrinin ABD'de savaş planlarına ilişkin içeriden bilgi sahibi kişilerin kişisel kazanç sağladığı yönündeki tartışmaların ardından şekillendiğini söyledi.

Yazılımcıya göre, Nisan ayında ABD Başkanı Donald Trump'ın sert açıklamalarının ardından özel jet trafiğinde dikkat çekici bir artış yaşandı. Bu durum, varlıklı ve etkili kişilerin olası bir krize kamuoyundan önce hazırlık yapıp yapmadığı sorusunu gündeme getirdi.

McDonald, daha sonra İran ile olası bir savaş ihtimali üzerine tahmin piyasalarında zamanlaması dikkat çeken yüksek miktarlı bahis haberlerinin de bu fikrini güçlendirdiğini belirtti.