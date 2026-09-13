Uydurma tanık ifadelerini mahkemeye sundu. ChatGPT ile savunma hazırlayan avukata ceza

Reuters ajansına konuşan Aarons, duruşma sürecini özetlemek amacıyla yapay zekaya başvurduğunu ve bu sistemlerin olguları tamamen uydurabileceğini kestiremediğini savundu.

Aarons açıklamasında, "Pişmanım; disiplin kurulunun bunun dürüstçe yapılmış bir hata olduğunu dikkate alacağını umuyorum. Bu, güçlü ancak kimi zaman dengesiz işleyen bu teknolojiye bel bağlayan tüm uzmanlar için bir ders niteliğindedir" dedi.