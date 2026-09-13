Uydurma tanık ifadelerini mahkemeye sundu. ChatGPT ile savunma hazırlayan avukata ceza
13.09.2026 10:27
ABD'de bir cinayet davasının temyiz dilekçesini ChatGPT yardımıyla hazırlayan avukat, sahte tanık beyanları ve çarpıtılmış içtihatlar sunduğu gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı.
ABD'nin New Mexico Eyalet Yüksek Mahkemesi, ChatGPT kullanarak hazırladığı temyiz başvurusunda uydurma bilgilere yer veren avukat Stephen Aarons'a para cezası kesti.
Mahkeme kararında, yapay zekanın ürettiği sahte ifadelerin resmi başvuruya dahil edildiği kaydedildi.
Bir cinayet davasının temyiz sürecini üstlenen Aarons, ceza davasına ilişkin dilekçeyi hazırlarken ChatGPT kullandığını kabul etti.
Resmi başvuru evrakında tamamen hayal ürünü tanık ifadelerinin yanı sıra gerçek tanıklara ve yargı içtihatlarına dair çarpıtılmış bilgilerin yer aldığı anlaşıldı.
Mahkemenin yayımladığı kararda, "Avukat, yapay zekanın yardımıyla hazırlanan temyiz dilekçesindeki fiili iddiaları ve hukuki dayanakları imzalamadan ve mahkemeye sunmadan önce doğrulamadığını itiraf etmiştir." denildi.
Mahkemeye saygısızlıktan suçlu görülen Aarons, New Mexico Barosu Müşteri Koruma Fonu'na 5 bin dolar ödemeye mahkum edildi.
Sanığa yeni bir avukat atanırken, süren soruşturma tamamlanana kadar Aarons'ın eyalet yüksek mahkemesinde savunma yapması yasaklandı.
Reuters ajansına konuşan Aarons, duruşma sürecini özetlemek amacıyla yapay zekaya başvurduğunu ve bu sistemlerin olguları tamamen uydurabileceğini kestiremediğini savundu.
Aarons açıklamasında, "Pişmanım; disiplin kurulunun bunun dürüstçe yapılmış bir hata olduğunu dikkate alacağını umuyorum. Bu, güçlü ancak kimi zaman dengesiz işleyen bu teknolojiye bel bağlayan tüm uzmanlar için bir ders niteliğindedir" dedi.
Yapay zeka sistemlerinde "halüsinasyon" kavramı, modelin kendinden emin bir üslupla sunduğu ancak gerçeği yansıtmayan veya tümüyle hayal ürünü olan yanıtları tanımlıyor.
OpenAI şirketinin 2025 tarihli raporuna göre yapay zekanın hata yapma sıklığı yüzde 33 ile yüzde 48 seviyesine kadar ulaşıyor.