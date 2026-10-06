Uyku yarışında ödül 14 bin dolar

Yarışmacılardan 32 yaşındaki Chisato Honda ise AFP'ye yaptığı açıklamada, "Göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Keşke biraz daha uyuyabilseydim dedim. Çok mutlu eden bir yarışmaydı" diye konuştu.

Organizatör şirketin kreatif direktörü Riichiro Nakama, Japonya'nın uykusuzluk çeken bir ülke olarak bilindiğini ve halkın çok çalışkan olduğunu hatırlatarak, "Bunu böyle bir etkinliğe dönüştürerek insanların birlikte uyumasını sağlayabileceğimizi ve uykuya ilgiyi artırabileceğimizi düşündüm" ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2021 verilerine göre Japonlar günde ortalama 7 saat 24 dakika uyuyor.

Bu süre, teşkilat üyesi ülkeler arasındaki en düşük ortalamaya işaret ediyor.

Uzmanlar tablonun nedenleri arasında uzun çalışma ve işe gidiş geliş saatleri ile hareketli gece hayatını gösteriyor.