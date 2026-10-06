Uyku yarışında ödül 14 bin dolar
06.10.2026 09:18
Son Güncelleme: 06.10.2026 09:18
Tokyo'da düzenlenen uyku yarışmasında onlarca kişi en hızlı ve en derin uykuya dalabilmek için mücadele etti. Katılımcıların 90 dakikaya kadar uyuduğu etkinlikte büyük ödül 2 milyon yeni aştı.
Japonya'nın başkenti Tokyo'da yatak üreticisi Koala Sleep Japan şirketinin düzenlediği yarışmada onlarca kişi en hızlı ve en derin uykuya dalmak için yarıştı.
AFP ajansının haberine göre kendilerini usta "uyku yarışmacıları" olarak niteleyen katılımcılar, "Matt Race" adı verilen etkinlikte 2 milyon yeni (yaklaşık 14 bin dolar) aşan büyük ödülü kazanabilmek için rahat yataklara uzandı.
Dün loş bir odada gerçekleşen yarışmada kafalarına uyku takip cihazları takılan katılımcılara 90 dakikaya kadar uyuma süresi tanındı.
Bazı yarışmacıların yataklarında pelüş oyuncaklara sarılarak uyuduğu görüldü. Kazanan isim, ne kadar hızlı ve ne kadar kaliteli uyuduğu ölçülerek belirlendi.
Yarışmayı yalnızca Suimii takma adını veren bir kadın kazandı.
Ödülle ilgili planlarını anlatan Suimii, "Yalnız yaşamak istiyorum, parayı taşınma masrafları için kullanırım herhalde. Bir de prenses yatağı gibi bir yatak istiyorum, sanırım o yataktan alacağım" dedi.
Yarışmacılardan 32 yaşındaki Chisato Honda ise AFP'ye yaptığı açıklamada, "Göz açıp kapayıncaya kadar bitti. Keşke biraz daha uyuyabilseydim dedim. Çok mutlu eden bir yarışmaydı" diye konuştu.
Organizatör şirketin kreatif direktörü Riichiro Nakama, Japonya'nın uykusuzluk çeken bir ülke olarak bilindiğini ve halkın çok çalışkan olduğunu hatırlatarak, "Bunu böyle bir etkinliğe dönüştürerek insanların birlikte uyumasını sağlayabileceğimizi ve uykuya ilgiyi artırabileceğimizi düşündüm" ifadelerini kullandı.
Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2021 verilerine göre Japonlar günde ortalama 7 saat 24 dakika uyuyor.
Bu süre, teşkilat üyesi ülkeler arasındaki en düşük ortalamaya işaret ediyor.
Uzmanlar tablonun nedenleri arasında uzun çalışma ve işe gidiş geliş saatleri ile hareketli gece hayatını gösteriyor.