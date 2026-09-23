Uzay araçlarının en kırılgan noktasıydı. NASA çözümü buldu
23.09.2026 09:06
Uzay yolculuklarının vazgeçilmez parçası olan pencereler, astronotlar için aynı zamanda ciddi güvenlik riski taşıyor. NASA, geleceğin uzay araçlarında tasarımı değiştirmeye hazırlanıyor.
İnsanlı uzay yolculuklarının başlangıcından bu yana astronotların dış dünyayla bağlantısını sağlayan pencereler, yeni nesil uzay araçlarıyla birlikte önemli bir dönüşüm geçiriyor.
NASA mühendisleri, camın kırılgan yapısından kaynaklanan riskleri azaltmak amacıyla gelecekte akrilik malzemelerin kullanımını artırmayı planlıyor.
Uzmanlara göre pencereler yalnızca manzara sunan bir ayrıntı değil. Aylar, hatta yıllar sürebilecek geleceğin uzay görevlerinde astronotların psikolojik konforunun korunmasında da önemli rol oynuyor.
KÜÇÜK BİR PENCEREDEN DEV KUBBELERE
İlk insanlı uzay görevlerinde astronotların dışarıyı görebileceği alan oldukça sınırlıydı. ABD'nin ilk astronotlarından Alan Shepard'ın Mercury kapsülünde ve uzaya çıkan ilk insan Yuri Gagarin'in aracında yalnızca küçük pencereler bulunuyordu.
Uzay araçlarının gelişmesiyle bu durum değişti. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki yedi pencereli Cupola modülü, astronotların Dünya'yı izleyebildiği en önemli alanlardan biri haline geldi.
SpaceX de 2021'deki Inspiration4 görevi için Crew Dragon kapsülüne geniş bir kubbe pencere yerleştirdi. Virgin Galactic ve Blue Origin gibi uzay turizmi şirketleri de yolcuların Dünya'yı mümkün olduğunca geniş açıyla görebilmesini araçlarının önemli özelliklerinden biri haline getirdi.
"BİR KUTUNUN İÇİNDE YAŞAYAMAYIZ"
"Creature Comforts in Space" kitabının yazarı Samuel Coniglio IV'e göre pencereler, uzun süre uzayda yaşayacak insanlar için bitkiler ve duş gibi temel konfor unsurlarıyla benzer bir öneme sahip.
Coniglio, insanların yalnızca kapalı bir kutunun içinde yaşayamayacağını belirterek, uzayın ve dış dünyanın görülebilmesinin astronotların çevreleriyle bağlantı kurmasına yardımcı olduğunu söylüyor.
Uzay yolculuğu sırasında Dünya'yı uzaktan görmenin insanlarda yarattığı güçlü bilişsel ve duygusal değişim ise "Overview Effect" olarak biliniyor.
UZAYDA CAMIN GÖRÜNMEYEN TEHLİKESİ
Ancak geniş pencereler mühendisler için ciddi bir sorun yaratıyor. NASA Johnson Uzay Merkezi'nde uzay aracı pencereleri konusunda çalışan mühendis Lynda Estes, camın doğası gereği kırılgan olduğunu ve zaman içinde yapısal dayanıklılığını kaybedebildiğini belirtiyor.
Cam üzerindeki mikroskobik kusurlar zamanla büyüyebiliyor. "Statik yorulma" olarak adlandırılan bu süreç, uzun görevlerde pencerenin dayanıklılığını etkileyebiliyor.
Bir diğer risk ise camın kırıldığında keskin parçalara ayrılması. Estes'e göre basınçlı bir uzay aracının gövdesinde büyük bir açıklık oluşturup buraya cam yerleştirmek, yapısal açıdan başlı başına bir risk taşıyor.
NASA AKRİLİK PENCERELERE YÖNELİYOR
Bu nedenle NASA, özellikle Artemis programında kullanılacak Orion uzay aracında tamamen akrilik pencere tasarımına geçmek için çalışmalar yürütüyor.
Akriliğin cama kıyasla yapısal olarak daha kararlı olduğu belirtilirken, atmosfere yeniden giriş sırasında karşılaşılan yüksek sıcaklıklarda ısı kalkanına benzer şekilde davranabilmesi de önemli bir avantaj olarak görülüyor.
NASA aynı zamanda Artemis kapsamında Ay yüzeyine insan taşıyacak iniş araçlarının pencereleri için de yeni güvenlik standartları üzerinde çalışıyor.
Buna rağmen uzay araçlarından pencerelerin tamamen kaldırılması gündemde değil. NASA'nın insanlı araçlara ilişkin kurallarında, uzaya insan taşıyan araçlarda pencere bulunması gerektiği açıkça belirtiliyor.
Geleceğin uzay araçlarında kullanılan malzemeler değişse de astronotların Dünya'ya ve uzayın derinliklerine bakabileceği "manzaralı oda" varlığını koruyacak.