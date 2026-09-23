Uzay araçlarının en kırılgan noktasıydı. NASA çözümü buldu

Ancak geniş pencereler mühendisler için ciddi bir sorun yaratıyor. NASA Johnson Uzay Merkezi'nde uzay aracı pencereleri konusunda çalışan mühendis Lynda Estes, camın doğası gereği kırılgan olduğunu ve zaman içinde yapısal dayanıklılığını kaybedebildiğini belirtiyor.

Cam üzerindeki mikroskobik kusurlar zamanla büyüyebiliyor. "Statik yorulma" olarak adlandırılan bu süreç, uzun görevlerde pencerenin dayanıklılığını etkileyebiliyor.

Bir diğer risk ise camın kırıldığında keskin parçalara ayrılması. Estes'e göre basınçlı bir uzay aracının gövdesinde büyük bir açıklık oluşturup buraya cam yerleştirmek, yapısal açıdan başlı başına bir risk taşıyor.