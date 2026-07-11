Uzay yarışında tarihi başarı: Yeniden kullanılabilir roket ilk kez indirildi

Uzmanlara göre yeniden kullanılabilir roket teknolojisi, uzaya uydu ve uzay aracı göndermenin maliyetini önemli ölçüde azaltıyor.

Çünkü roketin en pahalı bölümü olarak kabul edilen “ilk aşama” yeniden kullanılabiliyor.

Chen Muye, ağırlığın azalmasının aynı zamanda roketin daha fazla yük taşımasına ve operasyonel verimliliğin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.