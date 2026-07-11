Uzay yarışında tarihi başarı: Yeniden kullanılabilir roket ilk kez indirildi
11.07.2026 11:29
Çin, yeniden kullanılabilir bir roketi ilk kez başarıyla geri indirerek uzay teknolojisinde önemli bir kilometre taşına ulaştı.
ROKET DENİZE İNDİRİLDİ
Çin Ulusal Uzay İdaresi (CNSA), Long March-10B roketinin cuma günü ülkenin güneyindeki Hainan Adası'ndan fırlatıldığını ve görevin başarıyla tamamlandığını duyurdu.
CNSA'nın açıklamasına göre roket, uydusunu başarıyla yörüngeye yerleştirdikten sonra ilk aşaması deniz üzerindeki özel bir platformda bulunan sisteme güvenli bir şekilde indirildi.
DÜNYADA BİR İLK GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Çin devlet televizyonu CCTV'nin yayımladığı görüntülerde, roketin kontrollü şekilde alçalarak platforma iniş yaptığı görüldü.
Açıklamada, bunun Çin'in ilk kontrollü roket geri kazanımı ve dünyada ağ sistemi kullanılarak denizde gerçekleştirilen ilk roket kurtarma operasyonu olduğu belirtildi.
SPACEX'TEN FARKLI BİR YÖNTEM KULLANILDI
Long March-10B, SpaceX'in Falcon 9 roketlerinde olduğu gibi iniş ayakları kullanmıyor.
Bunun yerine geliştirilen ağ tabanlı sistem sayesinde roketin deniz üzerindeki platforma yakalanması sağlanıyor.
Çin Fırlatma Aracı Teknolojisi Akademisi uzmanlarından Chen Muye, bu yöntemin mevcut kurtarma sistemlerine göre daha esnek olduğunu belirterek, iniş ayaklarına ihtiyaç duyulmamasının roketin ağırlığını azalttığını söyledi.
MALİYETLERİ DÜŞÜRMESİ HEDEFLENİYOR
Uzmanlara göre yeniden kullanılabilir roket teknolojisi, uzaya uydu ve uzay aracı göndermenin maliyetini önemli ölçüde azaltıyor.
Çünkü roketin en pahalı bölümü olarak kabul edilen “ilk aşama” yeniden kullanılabiliyor.
Chen Muye, ağırlığın azalmasının aynı zamanda roketin daha fazla yük taşımasına ve operasyonel verimliliğin artmasına katkı sağlayacağını ifade etti.
AY GÖREVLERİNDE KULLANILACAK
Long March-10 roket ailesinin, Çin'in gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı insanlı Ay görevlerinde kullanılması hedefleniyor.
Uzmanlar, son başarıyla birlikte Çin'in yeniden kullanılabilir roket teknolojisinde önemli bir eşiği geçtiğini ve bu alanda uzun süredir öncü konumda bulunan SpaceX ile Blue Origin'e rakip olabilecek bir seviyeye yaklaştığını değerlendiriyor.