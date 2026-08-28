Uzayda 245 gün geçirdi, dönünce NASA'dan ayrıldı. Hem asker hem doktor hem de astronot

NASA, Kim'i 2017'de kurumun 22'nci astronot sınıfına seçti. Kim ve beraberindeki 11 astronot adayı kendilerine “The Turtles” adını verdi.

İki yıllık zorunlu astronot eğitiminin ardından Johnson Uzay Merkezi'nde CAPCOM olarak çalışan Kim, Görev Kontrol Merkezi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar arasındaki iletişimi sağladı.

Kim ayrıca NASA'nın Ay'a dönüş programı Artemis'in geliştirilmesinde görev aldı ve astronot mürettebat operasyonlarında çeşitli sorumluluklar üstlendi.

NASA, Kim'in SEAL komandosu, doktor ve deniz havacısı olarak edindiği deneyimlerin uzay görevlerinin planlanmasına farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirtti.