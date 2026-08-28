Uzayda 245 gün geçirdi, dönünce NASA'dan ayrıldı. Hem asker hem doktor hem de astronot
28.08.2026 16:01
Sıra dışı kariyeriyle tanınan astronot Jonny Kim, dokuz yılın ardından NASA'dan ayrıldı. Uzayda 245 gün geçiren Kim, aktif askeri göreve dönerek kariyerine deniz havacılığında devam edecek.
NASA'DAN AYRILDI
ABD Donanması'nın seçkin SEAL komandolarında görev yaptı, Harvard'da tıp eğitimi aldı, savaş pilotu ve uçuş cerrahı oldu, ardından astronot olarak 245 gününü uzayda geçirdi.
Sıra dışı kariyeriyle tanınan Jonny Kim, dokuz yılın ardından NASA'dan ayrılarak aktif askeri göreve dönüyor.
NASA, 42 yaşındaki Kim'in 27 Ağustos itibarıyla kurumdan ayrıldığını ve askeri kariyerinin kalan bölümünü tamamlamak üzere deniz havacılığı eğitiminde görev yapacağını açıkladı.
NASA Johnson Uzay Merkezi Direktörü Vanessa Wyche, Kim'in kuruma katkısının gelecek nesiller boyunca hissedileceğini belirterek, “Jonny, NASA'nın ayrılmaz bir parçası oldu.” dedi.
SEAL KOMANDOSU OLARAK 100'DEN FAZLA OPERASYONA KATILDI
Kim'in NASA'ya uzanan kariyeri ABD Donanması'nda başladı. SEAL komandosu olarak 100'den fazla muharebe operasyonuna katılan Kim sıhhiyeci, keskin nişancı, navigasyon görevlisi ve öncü asker olarak görev yaptı.
Hizmetleri nedeniyleçok sayıda askeri madalyaya layık görüldü.
Askeri kariyerinin ardından Harvard Üniversitesi'nden tıp diploması alan Kim, ABD Donanması'nda hem deniz havacısı hem de uçuş cerrahı olarak görev yaptı.
2017'DE NASA'YA SEÇİLDİ
NASA, Kim'i 2017'de kurumun 22'nci astronot sınıfına seçti. Kim ve beraberindeki 11 astronot adayı kendilerine “The Turtles” adını verdi.
İki yıllık zorunlu astronot eğitiminin ardından Johnson Uzay Merkezi'nde CAPCOM olarak çalışan Kim, Görev Kontrol Merkezi ile Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar arasındaki iletişimi sağladı.
Kim ayrıca NASA'nın Ay'a dönüş programı Artemis'in geliştirilmesinde görev aldı ve astronot mürettebat operasyonlarında çeşitli sorumluluklar üstlendi.
NASA, Kim'in SEAL komandosu, doktor ve deniz havacısı olarak edindiği deneyimlerin uzay görevlerinin planlanmasına farklı bir bakış açısı kazandırdığını belirtti.
UZAYDA 245 GÜN GEÇİRDİ
Kim'in kendisinin uzaya çıkma fırsatı ise Nisan 2025'te geldi.
Rus kozmonotlar Sergey Ryzhikov ve Alexey Zubritsky ile Soyuz uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na giden Kim, burada 245 gün boyunca yaşadı ve çalıştı.
Üçlü bu süre içinde Dünya'nın çevresinde 3 bin 920 tur attı ve yaklaşık 167 milyon kilometre yol katetti.
Kim, istasyondaki görevi sırasında gelecekteki uzay araştırmalarına ve teknolojik gelişmelere katkı sağlaması amaçlanan çeşitli bilimsel deneyler gerçekleştirdi.
Ekip Aralık 2025'te Soyuz kapsülüyle Kazakistan'a inerek Dünya'ya döndü.
YENİDEN AKTİF ASKERİ GÖREVE DÖNÜYOR
NASA'dan ayrılması Kim'in kariyerinin sonu olmayacak. Kim, aktif askeri göreve dönerek kariyerinin kalan bölümünü deniz havacılığı eğitiminde tamamlayacak.
NASA'daki yıllarını “hayatının onuru” olarak nitelendiren Kim, kariyeri boyunca başarının görevlerden, eğitimden veya teknolojiden önce insanlara bağlı olduğunu öğrendiğini söyledi.
Kim, uzaya ve teknolojiye duyduğu ilgiyi ve NASA'da yaklaşık 10 yılda edindiği deneyimleri kariyerinin yeni dönemine taşıyacağını belirtti.
Jonny Kim, 2026'da astronotluk kariyerine veda eden tek isim değil. NASA astronotu Mike Fincke ile Artemis II'nin Ay çevresindeki görevinde yer alan Kanadalı astronot Jeremy Hansen de bu yıl astronotluk görevlerinden ayrıldı.