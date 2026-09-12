Uzaydan 11 Eylül. NASA astronotu 25 yıl önce gördüklerini anlattı

Culbertson, uzay istasyonu New York üzerinden geçerken saldırının izlerini açıkça görebildiğini söyledi.

NASA'nın görev kontrol merkeziyle yaptığı görüşmede, “New York'u ve yangınlardan yükselen dumanı görebiliyoruz.” dedi.

Astronot, ABD'nin doğu kıyısı boyunca başka bir olayın izlerini görüp göremeyeceğini anlamaya çalıştığını belirterek New York ve Washington'daki insanlar için dua ettiklerini söyledi.

11 Eylül saldırılarında dört yolcu uçağı kaçırıldı. Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne, biri Washington yakınlarındaki Pentagon'a çarptı.

Dördüncü uçak ise yolcuların korsanlara müdahale etmesinin ardından Pennsylvania'daki bir araziye düştü. Uçağın hedefinin ABD Kongre Binası veya Beyaz Saray olduğu değerlendirildi.