Uzaydan 11 Eylül. NASA astronotu 25 yıl önce gördüklerini anlattı
12.09.2026 11:58
11 Eylül 2001'de ABD tarihinin en ölümcül saldırılarından biri yaşandı. O sırada görevde olan NASA astronotu Frank Culbertson, ülkesinde olup bitenleri uzaydan izleyen tek Amerikalı oldu.
11 EYLÜL'ÜN EN SIRA DIŞI TANIĞI
11 Eylül 2001'de kaçırılan yolcu uçakları New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'ne çarptığında NASA astronotu Frank Culbertson gezegenin yüzlerce kilometre uzağındaydı.
Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan Culbertson, o gün Dünya dışında bulunan tek Amerikalıydı.
ISS saldırılardan kısa süre sonra New York'un üzerinden geçti. Culbertson, kentten yükselen dev duman bulutlarını uzaydan gördü ve yaşananları NASA'nın Houston'daki görev kontrol merkezine anlattı.
Aradan 25 yıl geçmesine rağmen Culbertson'ın sözleri, 11 Eylül saldırılarının en sıra dışı tanıklıklarından biri olmayı sürdürüyor.
NEW YORK'TAN YÜKSELEN DUMANI GÖRDÜ
Culbertson, uzay istasyonu New York üzerinden geçerken saldırının izlerini açıkça görebildiğini söyledi.
NASA'nın görev kontrol merkeziyle yaptığı görüşmede, “New York'u ve yangınlardan yükselen dumanı görebiliyoruz.” dedi.
Astronot, ABD'nin doğu kıyısı boyunca başka bir olayın izlerini görüp göremeyeceğini anlamaya çalıştığını belirterek New York ve Washington'daki insanlar için dua ettiklerini söyledi.
11 Eylül saldırılarında dört yolcu uçağı kaçırıldı. Uçaklardan ikisi New York'taki Dünya Ticaret Merkezi'nin İkiz Kuleleri'ne, biri Washington yakınlarındaki Pentagon'a çarptı.
Dördüncü uçak ise yolcuların korsanlara müdahale etmesinin ardından Pennsylvania'daki bir araziye düştü. Uçağın hedefinin ABD Kongre Binası veya Beyaz Saray olduğu değerlendirildi.
“ŞEHRİNİZ BURADAN HALA ÇOK GÜZEL”
Culbertson, saldırıların sorumlularının yakalanarak adalete teslim edilmesini istediğini söylerken New Yorklulara da uzaydan mesaj gönderdi.
“İnsanların bilmesini istiyorum; New Yorklular, şehriniz uzaydan hala çok güzel görünüyor.” ifadelerini kullandı.
Ancak Dünya'nın yüzlerce kilometre üzerinden gördüğü manzaranın yarattığı duyguları daha ayrıntılı olarak bir gün sonra kaleme aldığı açık mektupta anlattı.
“DÜNYA BUGÜN DEĞİŞTİ”
Culbertson mektubuna, “Dünya bugün değişti.” sözleriyle başladı.
Kendi ülkesinin saldırıya uğramasının büyüklüğü karşısında uzayda söylediklerinin ve yaptıklarının önemsiz kaldığını ifade etti.
Astronot, Dünya'yı uzaydan izlemenin güzelliği ile aşağıda yaşanan yıkım arasındaki çelişkiyi de anlattı.
“Böylesine olağanüstü bir noktadan kendi ülkenizdeki yaralardan duman yükseldiğini görmek korkunç.” diye yazdı.
SALDIRIDAN BİR AY ÖNCE UZAYA ÇIKMIŞTI
Frank Culbertson, 12 Ağustos 2001'de Discovery uzay mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşmıştı. Yanında Rus kozmonotlar Vladimir Dezhurov ve Mikhail Tyurin bulunuyordu.
Üç astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun üçüncü uzun süreli mürettebatı olan Expedition 3 ekibini oluşturuyordu. Görev Aralık 2001'e kadar sürdü. Culbertson için bu, üçüncü ve son uzay uçuşuydu.
NASA'dan Ağustos 2002'de emekli olan astronot daha sonra özel uzay sektöründe çalışmaya başladı.
NASA 11 EYLÜL KURBANLARINI UZAYDA DA ANDI
NASA, saldırıların ardından New York'taki hasarın değerlendirilmesinde acil durum yetkililerine destek verdi ve ilerleyen yıllarda 11 Eylül kurbanları ile ailelerini anmak için çeşitli çalışmalar gerçekleştirdi.
Bunlardan biri, saldırılardan yaklaşık üç ay sonra uzaya gönderilen binlerce ABD bayrağıydı.
NASA, 5 Aralık 2001'de fırlatılan Endeavour uzay mekiğinin STS-108 görevi sırasında yaklaşık 6 bin küçük ABD bayrağını uzaya taşıdı.
Dünya'ya geri getirilen bayraklar daha sonra özel anma paketlerine yerleştirildi.
Bu paketler, 14 Haziran 2002'de New York'taki Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde düzenlenen törenle başlayarak 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine dağıtıldı.