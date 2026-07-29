Uzun süredir hedefteydi. Rusya, Telegram'ın CEO'su hakkında yakalama kararı çıkardı
29.07.2026 15:32
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Telegram kurucusu Pavel Durov hakkında teröre yardım ve yataklık ettiği iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldığını duyurdu. Açıklamada, platformun Ukrayna güvenlik servislerince eleman temini amacıyla kullanılmasına izin verildiği iddia edildi.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), mesajlaşma platformu Telegram'ın kurucusu ve CEO'su Pavel Durov hakkında "teröre yardım ve yataklık etmek" suçlamasıyla uluslararası arama kararı çıkarıldığını duyurdu.
FSB tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Telegram yönetiminin başı P. Durov hakkında uluslararası arama kararı çıkarılmıştır" ifadesi yer aldı.
Güvenlik servisi, Telegram'ın Rus vatandaşlarını sabotaj eylemlerine zorlamak isteyen Ukrayna güvenlik servisleri tarafından eleman temin etme platformu olarak kullanıldığını ileri sürdü.
Açıklamada, Durov'un platformdaki "yasaklı bilgileri" kaldırmadığı kaydedildi.
Rusya tarafından çıkarılan arama kararının niteliği ve diğer ülkeler ile kolluk kuvvetlerinin bu karara uyup uymayacağı henüz belirsizliğini koruyor.
Fransız haber ajansı AFP'nin ulaştığı 41 yaşındaki Durov'un avukatları konuya ilişkin açıklama yapmaktan kaçındı.
BASKI UZUN SÜREDİR DEVAM EDİYORDU
Rusya doğumlu olan, uzun yıllardır ülke dışında yaşayan, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) pasaportlarına sahip olan Durov, Moskova yönetiminin internet üzerindeki denetimini artırma adımları sürecinde yetkililerle sık sık karşı karşıya geldi.
Telegram, Rusya'daki ana iletişim platformlarından biri konumunda bulunuyor. Rus yetkililer, Durov'u kullanıcı verilerini teslim etmeye zorlamak veya Rus vatandaşlarını devlet destekli alternatiflere yönlendirmek amacıyla platforma erişimi engellemek için defalarca girişimde bulundu.
Rusya ve Ukrayna, dört buçuk yıldır süren savaşta birbirlerini insanları kendi saflarına çekmek için sosyal medyayı kullanmakla suçluyor.
Moskova yönetimi ise yurt dışına çıkanlar da dahil olmak üzere siyasi muhaliflerini sık sık "terör" veya "aşırıcılık" suçlamalarıyla hedef alıyor.
VK'DAN TELEGRAM'IN KURULUŞUNA: DUROV'UN KARİYER GEÇMİŞİ
Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum yeri olan St. Petersburg'da dünyaya gelen Durov, "Rusya'nın Facebook'u" olarak bilinen sosyal medya sitesi VKontakte'yi kurdu.
2010'lu yılların ortalarında yetkililerin baskısı sonucu şirketten ayrılmak zorunda kalan Durov, ardından Telegram'ı hayata geçirdi.
Telegram kısa sürede Rusya'da en çok kullanılan çevrim içi hizmetlerden biri haline gelirken, internet düzenleme kurumlarının ülke içindeki erişimi engelleme yönündeki yıllar süren çabalarını sonuçsuz bıraktı.
Durov, 2024 yılında Fransa'da yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili suçlamalar kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Fransız yetkililerin seyahat yasağını kaldırmasının ardından Durov ülkeden ayrılmıştı.
Hem Dubai hem de Fransa'da yaşamını sürdüren ve Telegram'da aktif olan Durov, FSB'nin iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.
Bu yıl, devlet kontrolüne geçen ve VK adını alan VKontakte ağının, devlet destekli mesajlaşma uygulaması Max'ı öne çıkararak Rus vatandaşlarını Telegram ve WhatsApp kullanmayı bırakmaya teşvik ettiği bildirildi.
Durov ise söz konusu uygulamayı, "gözetleme ve siyasi sansür amacıyla inşa edilmiş devlet kontrolündeki bir uygulama" diyerek eleştirmişti.