Uzun süredir hedefteydi. Rusya, Telegram'ın CEO'su hakkında yakalama kararı çıkardı

Devlet Başkanı Vladimir Putin'in doğum yeri olan St. Petersburg'da dünyaya gelen Durov, "Rusya'nın Facebook'u" olarak bilinen sosyal medya sitesi VKontakte'yi kurdu.

2010'lu yılların ortalarında yetkililerin baskısı sonucu şirketten ayrılmak zorunda kalan Durov, ardından Telegram'ı hayata geçirdi.

Telegram kısa sürede Rusya'da en çok kullanılan çevrim içi hizmetlerden biri haline gelirken, internet düzenleme kurumlarının ülke içindeki erişimi engelleme yönündeki yıllar süren çabalarını sonuçsuz bıraktı.

Durov, 2024 yılında Fransa'da yasa dışı içeriklerin yayılmasıyla ilgili suçlamalar kapsamında gözaltına alınmış, daha sonra kefaletle serbest bırakılmıştı. Fransız yetkililerin seyahat yasağını kaldırmasının ardından Durov ülkeden ayrılmıştı.

Hem Dubai hem de Fransa'da yaşamını sürdüren ve Telegram'da aktif olan Durov, FSB'nin iddialarına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Bu yıl, devlet kontrolüne geçen ve VK adını alan VKontakte ağının, devlet destekli mesajlaşma uygulaması Max'ı öne çıkararak Rus vatandaşlarını Telegram ve WhatsApp kullanmayı bırakmaya teşvik ettiği bildirildi.

Durov ise söz konusu uygulamayı, "gözetleme ve siyasi sansür amacıyla inşa edilmiş devlet kontrolündeki bir uygulama" diyerek eleştirmişti.