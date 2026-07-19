Vakalara yetişemiyorlar. Asya'nın "şeytan çıkarma merkezi" Filipinler'de kuruldu

Ancak bu ayrımı yapma çabaları, psikiyatri ve ruh sağlığı camiasında uzun süredir endişe yaratıyor.

Londra Üniversitesi'nden emekli psikoloji profesörü Christopher French, tıbbi bir durumun hastalık olarak kabul edilmemesinin uygun tedaviyi geciktirdiğini vurguladı.

Geçmişte şizofreniden Tourette sendromuna kadar pek çok klinik tablonun ruhlar tarafından ele geçirilme olarak yorumlandığına dikkat çeken French, "Doğaüstü açıklamaları kabul etmek çok daha tehlikelidir" uyarısında bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Filipinler genelinde her 200 bin kişiye yaklaşık bir psikiyatrist düşüyor ve bazı eyaletlerde hiç psikiyatrist yok.

Manila'da görev yapan psikiyatrist Dr. Kathryn Tan, Katolik nüfusun yoğun olduğu ülkede insanların psikiyatrist yerine şeytan çıkarma uzmanını tercih etme eğiliminde olduğunu belirtti.

Tan, bir psikiyatriste gitmenin toplumda büyük bir utanç vesilesi olarak görüldüğünü, buna karşın şeytan çıkarma ayinine katılan kişilerin "kurban" olarak değerlendirildiğini ifade etti.

Kendi hastalarının çoğunun psikiyatriyi "son çare" olarak gördüğünü ve kendisinden önce yerel şifacılara gittiğini belirten Tan, ele geçirilme iddialarına sıklıkla psikoz semptomlarının eşlik ettiğini kaydetti.