Venezuela sokaklarında enkaz nöbeti. "Oğlum burada olduğumu hissediyor"
30.06.2026 08:38
Venezuela'da art arda meydana gelen 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremler ülkeyi ağır bir insani felaketin içine sürükledi. Hastaneler kapasitesinin çok üzerinde çalışırken binlerce kişi evsiz kaldı. Depremzede aileler ise enkaz başından bir an olsun ayrılmıyor.
CAN KAYBININ GERÇEK BOYUTU BİLİNMİYOR
Venezuela, geçen çarşamba günü meydana gelen iki büyük depremden çok önce de ciddi ekonomik ve insani sorunlarla mücadele ediyordu. Uzun yıllardır süren ekonomik kriz, hükümet politikaları ve ABD yaptırımlarının etkisiyle zayıflayan sağlık sistemi, afetin ardından daha da büyük bir baskı altına girdi.
Hükümet can kaybını kademeli olarak güncellerken, resmi rakamlara göre depremlerde bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı.
Buna karşın ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısının on binleri bulmuş olabileceğini değerlendiriyor.
Uzmanlara göre gerçek bilanço hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkmayabilir. 1999 yılında La Guaira eyaletinde yaşanan büyük felaketin ardından da resmi ölüm sayısı açıklanmamıştı.
HASTANELER KAPASİTESİNİ AŞTI
Depremin ardından okulların tatili uzatılırken, yalnızca Karakas'ta 432 okulun hasar gördüğü belirtiliyor. Sağlam kalan okul binaları ise evlerini kaybeden binlerce kişi için geçici barınma merkezine dönüştürüldü.
Yetkililer, başkent Karakas'taki sekiz hastanenin hizmet dışı kaldığını, açık kalan hastanelerin ise hasta akını altında ezildiğini söyledi. Sağlık kuruluşlarında çamaşır suyu ve dezenfektan gibi en temel hijyen malzemelerinin bile tükenmiş durumda olduğu aktarıldı.
KRİZ DEPREMLERDEN ÖNCE BAŞLAMIŞTI
Doktorlara göre sağlık sistemindeki sorunlar yalnızca depremin sonucu değil.
Yıllardır süren ekonomik kriz nedeniyle çok sayıda doktor ve sağlık çalışanı daha iyi koşullar için ülkeyi terk etti. Aynı durum eğitim sistemini de etkilerken, okullarda ciddi öğretmen açığı oluştu.
Ocak ayında dönemin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından Küba'nın Venezuela'daki uzun yıllardır yürüttüğü sağlık misyonunun sona ermesi de özellikle yoksul bölgelerde sağlık hizmetlerini daha da zayıflattı.
ENKAZ BAŞINDA UMUT NÖBETİ
Depremden yaklaşık 24 saat sonra Karakas'ta çöken binaların altında çok sayıda ölü kaldığı tahmin ediliyor. Buna rağmen yakınlarını arayan aileler enkaz başından ayrılmıyor.
Mirella Herrera da oğlu, gelini ve torunlarından gelecek bir haber umuduyla her gün çöken apartmanın önünde bekliyor.
"Geri çıkabilmek için hala mücadele ettiklerine inanıyorum. Oğlumun güçlü olduğunu hissediyorum. Benim burada olduğumu bildiğini düşünüyorum. Bu yüzden umudumu kaybetmek istemiyorum." dedi.
Enkaz alanındaki bilgi panosunda şimdiye kadar binada 12 kişinin hayatını kaybettiği, üç kişinin kurtarıldığı ve 20 kişinin hala kayıp olduğu belirtiliyor.
Son iki gündür ise enkazdan sağ çıkarılan kimse olmadı.
ARTÇI SARSINTILAR HALA KORKUTUYOR
Pazartesi sabahı ülke bu kez 4,9 büyüklüğündeki bir artçı depremle sarsıldı. Yetkililer yeni sarsıntının hasara yol açmadığını açıklasa da halk evlerine dönmeye cesaret edemiyor.
Ayakta kalan birçok binada derin çatlaklar bulunurken, bazı belediyeler binaları "yeşil, sarı ve kırmızı" kod sistemiyle sınıflandırıyor.
Yeşil kod binanın kullanılabilir olduğunu, sarı orta düzeyde hasarı, kırmızı ise yapının güvenli olmadığını gösteriyor.