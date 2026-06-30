Venezuela sokaklarında enkaz nöbeti. "Oğlum burada olduğumu hissediyor"

Venezuela, geçen çarşamba günü meydana gelen iki büyük depremden çok önce de ciddi ekonomik ve insani sorunlarla mücadele ediyordu. Uzun yıllardır süren ekonomik kriz, hükümet politikaları ve ABD yaptırımlarının etkisiyle zayıflayan sağlık sistemi, afetin ardından daha da büyük bir baskı altına girdi.

Hükümet can kaybını kademeli olarak güncellerken, resmi rakamlara göre depremlerde bin 700'den fazla kişi hayatını kaybetti, 5 binden fazla kişi yaralandı.

Buna karşın ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), 7,2 ve 7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısının on binleri bulmuş olabileceğini değerlendiriyor.

Uzmanlara göre gerçek bilanço hiçbir zaman tam olarak ortaya çıkmayabilir. 1999 yılında La Guaira eyaletinde yaşanan büyük felaketin ardından da resmi ölüm sayısı açıklanmamıştı.