Venezuela'da depremlerde can kaybı bin 719'a yükseldi. AFAD ve TSK ekipleri sahada

Uluslararası Arama ve Kurtarma Danışma Grubu (INSARAG) koordinasyonunda belirlenen operasyon sahalarının 29'unda çalışmaların tamamlandığı, 26 bölgede ise arama kurtarma faaliyetlerinin sürdüğü bildirilen açıklamada, şunlar paylaşıldı:

"Türkiye, dost ve kardeş ülkelerin acısını kendi acısı bilen anlayışıyla, ihtiyaç duyulan her yerde insanlığın yanında yer almaktadır. Venezuela'da görev yapan ekiplerimiz, devletimizin gücünü ve aziz milletimizin dayanışma ruhunu sahaya yansıtarak bu tarihi sorumluluğu büyük bir fedakarlıkla yerine getirmektedir. Dost Venezuela halkına bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, gece gündüz demeden görev yapan tüm ekiplerimize kolaylıklar diliyoruz."