Venezuela'da "ikiz deprem" felaketi: 40 saniye arayla 7,2 ve 7,5'lik yıkım

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada depremlerin "çok büyük ölçekte" olduğunu ve "çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine yol açtığını" belirtti.

Trump, "ABD yardım etmeye hazır. Tüm kurumlara hızlı hareket etmeleri için talimat verdim. Yeni dostlarımızın yanında olacağız. İlk raporlar hiç iyi değil." ifadelerini kullandı.