Venezuela'daki felaketin Türk kahramanı. 38 kişiyi enkaz altından kurtardı

Depremin ardından komşularının yardımına koştuğunu belirten Eser, "Arkamı dönüp baktığım zaman, bu binanın ve hemen yanındakinin tamamen yerle bir olduğunu gördüm. Her yerden insanların çığlıkları yükseliyordu. Sağda solda yaralılar yatıyor, kimileri ise molozların altında yaşam mücadelesi veriyordu. Hemen o insanları enkazdan çekip çıkarmaya çalıştım. O gece 38 kişiyi göçük altından kurtararak güvenli alana taşıdım." ifadelerini kullandı.

Gece saatlerinde enkaz altından sesini duyduğu Santiago adlı kişiyi kurtarmak için bir saati aşkın süre çaba harcadığını anlatan Eser, beton ve kolonları kıracak yeterli ekipman bulunmadığı için başarılı olamadığını dile getirdi.