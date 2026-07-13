Volkswagen, 50 bin personeli işten çıkarmaya hazırlanıyor

Volkswagen CEO'su Oliver Blume, bugün Reuters ajansının ulaştığı şirket içi bir genelgede, şirketi diğer şirketlerin maliyet rekabetçiliği düzeyine getirmeyi amaçlayan hesaplamalara dayanarak yaklaşık 50 bin ek istihdam kesintisine gidilebileceğini çalışanlara bildirdi.

Grup genelinde Porsche ve Audi iştirakleri de dahil olmak üzere halihazırda 50 bin istihdam kesintisi üzerinde uzlaşmaya varılmasının ardından şirketin maliyetleri daha da düşürmek için çalışması gerektiğini belirten Blume, benzer şirketlere kıyasla yüzde 20 oranında bir maliyet dezavantajı hesapladıklarını kaydetti.

Genelgeye göre bu durum, dünya genelinde 50 bin istihdamın daha azaltılması yönünde "teorik bir kesinti" anlamına geliyor.

Blume belgede, "Şu anda tüm markalar, şirketler ve bölgeler genelinde ne kadar ayarlamanın fiilen gerekli ve uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.