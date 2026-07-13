Volkswagen, 50 bin personeli işten çıkarmaya hazırlanıyor
13.07.2026 13:59
Alman otomotiv devi Volkswagen, diğer üreticilerle rekabet edebilmek amacıyla dünya genelinde 50 bin ek istihdam kesintisine gitmeyi planlıyor.
Volkswagen CEO'su Oliver Blume, bugün Reuters ajansının ulaştığı şirket içi bir genelgede, şirketi diğer şirketlerin maliyet rekabetçiliği düzeyine getirmeyi amaçlayan hesaplamalara dayanarak yaklaşık 50 bin ek istihdam kesintisine gidilebileceğini çalışanlara bildirdi.
Grup genelinde Porsche ve Audi iştirakleri de dahil olmak üzere halihazırda 50 bin istihdam kesintisi üzerinde uzlaşmaya varılmasının ardından şirketin maliyetleri daha da düşürmek için çalışması gerektiğini belirten Blume, benzer şirketlere kıyasla yüzde 20 oranında bir maliyet dezavantajı hesapladıklarını kaydetti.
Genelgeye göre bu durum, dünya genelinde 50 bin istihdamın daha azaltılması yönünde "teorik bir kesinti" anlamına geliyor.
Blume belgede, "Şu anda tüm markalar, şirketler ve bölgeler genelinde ne kadar ayarlamanın fiilen gerekli ve uygulanabilir olduğunu değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Volkswagen yönetimi, model yelpazesini radikal bir şekilde daraltmayı ve kapasiteyi daha da düşürmeyi planlıyor.
Bununla birlikte Alman otomotiv devi, gerçekleştirilen gergin hissedar görüşmelerinin ardından kapsamlı işten çıkarmaları resmi olarak duyurmaktan kaçındı.
Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi perşembe günü yaptığı açıklamada, en cazip pazar segmentlerine odaklanırken model yelpazesinin önümüzdeki yıllarda kademeli olarak yarı yarıya azaltılacağını bildirdi.
Bu süreçte yıllık üretim kapasitesi, Kovid-19 pandemisi öncesindeki 12 milyon araçlık hedefe kıyasla yıllık 9 milyon araca düşürülecek.
Volkswagen CEO'su Oliver Blume yaptığı açıklamada, "Gelecek planımızla, dönüşümün bir sonraki aşamasına kendi imkanlarımızla geçiyoruz. Volkswagen Grubu'nu daha hızlı, daha dayanıklı ve daha rekabetçi hale getiriyoruz" dedi.
Geçen hafta grubun denetim kurulu ile yüksek riskli yönetim kurulu arasında toplantı gerçekleştirilmişti.
Gelişme, şirketin Almanya'daki dört fabrikasını kapatmayı ve 100 bine kadar istihdam kesintisi yapmayı değerlendirdiğine dair raporların sonrasına rastladı.
Şirketin yaklaşık 90 yıllık tarihindeki en radikal yeniden yapılanmayı temsil edecek olan kitlesel işten çıkarma planına, Alman milletvekilleri ve güçlü işçi sendikaları kararlılıkla karşı çıkıyor.
Reuters'ın isimlerini açıklamadığı iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Volkswagen'in işçi temsilcilerinin perşembe günkü toplantıda şirketin yeniden yapılandırılmasını engellediği belirtildi.
Cuma günü konuyla ilgili iletişime geçilen CNBC'nin sorularına Volkswagen yetkilileri tarafından anında yanıt verilmedi.
Otomotiv devi, ABD'nin ithalat tarifelerinden Çinli otomobil markalarının yoğunlaşan rekabetine kadar uzanan baskılara karşı koymak amacıyla halihazırda kapsamlı işten çıkarmalar uygulama planlarını ortaya koymuş ve büyük bir ürün taarruzu başlatmıştı.
Bununla birlikte, bildirilen son işten çıkarma planı, daha önce açıklanan 50 bin kişilik istihdam kesintisinin iki katına tekabül ediyor.
Planın ayrıca Almanya'daki dört fabrikanın kapatılmasını da içerdiği iddia ediliyor. Bu tesislerin Hannover, Zwickau, Emden ve Audi'nin Neckarsulm'daki fabrikası olduğu belirtiliyor. Söz konusu planlar ilk olarak geçen ayın sonlarında Manager Magazin tarafından haberleştirilmişti.
Jefferies analistleri perşembe günü yaptıkları değerlendirmede, Volkswagen'in kurtarma planının "sınırlı yeni bilgi" sunduğunu ve fabrikaların kapatılması, beş yıllık yatırım planı ya da 100 bine varan ek çalışan azaltımı konularından herhangi birinde anlaşmaya varıldığına dair "hiçbir ilerleme işareti" göstermediğini belirtti.
İŞÇİLER VE SENDİKALAR KESİNTİLERE KARŞI BİRLEŞTİ
Volkswagen Genel İşyeri Temsilciliği ve Alman sanayi sendikası IG Metall, bildirilen istihdam kesintilerine ve fabrika kapatma planlarına karşı mücadele edeceklerini açıkladı.
IG Metall tarafından organize edilen bir protesto gösterisi, perşembe günü Volkswagen'in Almanya'nın Zwickau kentindeki fabrikasının önünde gerçekleştirildi.
Volkswagen hisseleri cuma sabahı işlemlerinde yüzde 0,8 değer kaybetti.
Son dönemde 2010 yazından bu yana görülmemiş seviyelerde işlem gören şirket hisseleri, bu yıl şu ana kadar yüzde 30'un üzerinde değer kaybetti.
HollyHedge Consult ortağı ve fon yöneticisi Henning Gebhardt, cuma günü CNBC'nin "Europe Early Edition" programına verdiği demeçte, "Hisse senedi fiyatına bakarsanız, size bir hikaye anlatacaktır" dedi.
Gebhardt, "Volkswagen mükemmel bir fırtınanın ortasında bulunuyor. Çinli rakiplerin rekabeti çok yüksek, bu yüzden Çin'den gerçek bir kâr elde edilemiyor. Tarifelerle karşı karşıyasınız ve aslında güzel ürünler sunan diğer rakipleriniz var, ki Volkswagen şu anda buna sahip değil. Genel olarak konuşursak otomotiv sektörü büyük bir baskı altında" değerlendirmesinde bulundu.