Volkswagen'den efsaneye 50. yıl sürprizi. Manuel şanzımanlı Golf GTI 1976 dönüyor
28.11.2026 12:24
Alman otomobil üreticisi Volkswagen, 2024 yılındaki makyajla kaldırdığı manuel şanzımanı "Golf GTI 1976" özel serisiyle yeniden sunuyor.
Alman otomotiv devi Volkswagen, 2024 yılındaki makyaj operasyonuyla birlikte yalnızca çift kavramalı otomatik şanzımanla sunmaya başladığı Golf GTI modelinde manuel vitese geri dönüş yaptı.
Motor1.com'un haberine göre ilk nesil Golf GTI'ın satışa sunulduğu 1976 yılına atıfla adlandırılan Golf GTI 1976 özel serisi, Almanya'daki Essen Motor Show'da görücüye çıktı.
Tam bin 976 adet üretilecek otomobilin iç mekanında "ONE OF 1976" yazılı numaralı plaka yer alıyor.
Avrupa teslimatlarının 2027'nin ilk çeyreğinde başlaması planlanan model, güncel GTI yelpazesinde manuel vitesle sunulan tek seçenek konumunda. Araçta otomatik şanzıman alternatifi sunulmuyor.
ARACIN TASARIMI NASIL?
Altı ileri manuel şanzımanla donatılan özel seri, 321 beygir güç ve 380 Nm tork üretiyor.
Bu değerler Golf GTI Edition 50 ile aynı seviyede kalırken, standart Golf GTI Clubsport modelinden 25 beygir daha yüksek bir güce işaret ediyor.
Golf GTI 1976, Edition 50 ve Clubsport modellerinde olduğu gibi ABD pazarında satışa sunulmayacak.
Sınırlı üretim model, dış tasarımda ön spoyler dudağına entegre edilen ek kırmızı GTI şeridi ve "GTI 1976" yazısıyla diğer versiyonlardan ayrılıyor.
Tavan spoylerindeki grafiklerin yanı sıra yan aynaların içine yerleştirilen aydınlatmalar yere özel seri yazısını yansıtıyor.
Karartılmış ön ve arka Volkswagen logoları, koyulaştırılmış arka yan camlar ve klasik GTI modellerinden esinlenen 19 inçlik Queenstown alaşım jantlar dış tasarımı tamamlıyor.
Alıcılar Saf Beyaz, Grenadilla Siyahı Metalik ve Tornado Kırmızısı renklerinden birini seçebiliyor.
GOLF TOPU VİTES TOPUZU GERİ DÖNÜYOR
İç mekanda ilk nesil Golf GTI'ın en bilinen simgelerinden biri olan golf topu şeklindeki vites topuzu yeniden kullanılıyor.
Özel GTI döşemeli spor koltuklar, dış koltuklarda kırmızı emniyet kemerleri, kırmızı gaz pedalı, karbon fiber dekoratif kaplamalar ve özel kapı eşiği plakaları kabindeki diğer değişiklikler arasında sıralanıyor.
Çok işlevli direksiyon simidi ise ArtVelours kumaşla kaplanmış durumda.
Golf GTI 1976'da adaptif şasi kontrolü (DCC), Clubsport modelinden alınan elektronik kontrollü ön diferansiyel kilidi ve progresif direksiyon standart olarak sunuluyor.
Araçta ayrıca güç aktarma organlarını, direksiyonu ve adaptif süspansiyonu Nürburgring Nordschleife pistine göre optimize eden "Special" sürüş modu yer alıyor.
Daha pist odaklı bir kurulum isteyen müşteriler için isteğe bağlı GTI Performans Paketi sunuluyor. Bu paket titanyum egzoz uçlarına sahip hafif R egzoz sistemini, 19 inçlik Warmenau dövme jantları ve kapsamlı şekilde elden geçirilmiş performans şasisini içeriyor.
Paket kapsamında süspansiyon yüksekliği Clubsport'a kıyasla 5 milimetre, standart Golf'e göre ise 20 milimetre alçaltılıyor.
Süspansiyon bağlantı noktaları sertleştirilirken, ön aks kamberini artırmak amacıyla tekerlek taşıyıcıları modifiye ediliyor.
Adaptif süspansiyon ve araç dinamikleri sistemleri de yeniden kalibre ediliyor. Pist sürüşleri için yarı slick lastikler de ek opsiyon listesinde yer alıyor.
FİYATI NE KADAR OLACAK?
Volkswagen henüz resmi satış fiyatını açıklamadı.
Almanya pazarında yalnızca DSG şanzımanla satılan Clubsport modelinin 50 bin euronun biraz üzerinde, Edition 50 versiyonunun ise 54 bin 540 eurodan alıcı bulması nedeniyle Golf GTI 1976'nın daha yüksek bir etiketle satılması bekleniyor.
Volkswagen, Golf üretimini 2027 yılında Meksika'ya taşımaya hazırlanıyor ve bu adımın modelin ikinci makyajıyla çakışacağı tahmin ediliyor.
Elektrikli Golf geliştirme sürecinin yetersiz fon nedeniyle durdurulmasının ardından, manuel şanzımanın gelecekte kalıcı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.