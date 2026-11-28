İç mekanda ilk nesil Golf GTI'ın en bilinen simgelerinden biri olan golf topu şeklindeki vites topuzu yeniden kullanılıyor.

Özel GTI döşemeli spor koltuklar, dış koltuklarda kırmızı emniyet kemerleri, kırmızı gaz pedalı, karbon fiber dekoratif kaplamalar ve özel kapı eşiği plakaları kabindeki diğer değişiklikler arasında sıralanıyor.

Çok işlevli direksiyon simidi ise ArtVelours kumaşla kaplanmış durumda.

Golf GTI 1976'da adaptif şasi kontrolü (DCC), Clubsport modelinden alınan elektronik kontrollü ön diferansiyel kilidi ve progresif direksiyon standart olarak sunuluyor.

Araçta ayrıca güç aktarma organlarını, direksiyonu ve adaptif süspansiyonu Nürburgring Nordschleife pistine göre optimize eden "Special" sürüş modu yer alıyor.

Daha pist odaklı bir kurulum isteyen müşteriler için isteğe bağlı GTI Performans Paketi sunuluyor. Bu paket titanyum egzoz uçlarına sahip hafif R egzoz sistemini, 19 inçlik Warmenau dövme jantları ve kapsamlı şekilde elden geçirilmiş performans şasisini içeriyor.

Paket kapsamında süspansiyon yüksekliği Clubsport'a kıyasla 5 milimetre, standart Golf'e göre ise 20 milimetre alçaltılıyor.

Süspansiyon bağlantı noktaları sertleştirilirken, ön aks kamberini artırmak amacıyla tekerlek taşıyıcıları modifiye ediliyor.

Adaptif süspansiyon ve araç dinamikleri sistemleri de yeniden kalibre ediliyor. Pist sürüşleri için yarı slick lastikler de ek opsiyon listesinde yer alıyor.