Yakınları "Delilik" diyor. 40 yaşından önce emekli oldular, şimdi başkalarına taktik veriyorlar

Donegan çiftinin tasarruf planı günlük yaşamın neredeyse her alanına yansıdı.

Kış aylarında evlerinde kaloriferi açmak yerine kat kat giyinmeyi tercih eden çift, sıcak su torbaları kullandı. Dışarıdan yemek söylemek yerine öğünlerini evde hazırladı ve işe her gün yanlarında götürdü.

Bununla da yetinmeyen çift, tasarruf sınırlarını daha da zorlayarak kullanılmayan süpermarket kuponlarını toplamak ve cep telefonlarını halka açık yerlerde şarj etmek gibi sıra dışı yöntemlere de başvurdu.