Yakınları "Delilik" diyor. 40 yaşından önce emekli oldular, şimdi başkalarına taktik veriyorlar
02.07.2026 10:25
Son Güncelleme: 02.07.2026 10:38
Alan ve Katie Donegan çifti, yıllarca son derece tutumlu bir yaşam sürerek 1 milyon sterlin biriktirdi. Biri 35 diğeri ise 40 yaşında emekli olan çift, şimdi ücretsiz finans eğitimleri ve danışmanlıklarla başkalarına da yol gösteriyor.
BİRİ 35 DİĞERİ İSE 40 YAŞINDA EMEKLİ OLDU
İngiltere'de yaşayan Alan ve Katie Donegan çifti, yıllarca uyguladıkları sıkı tasarruf planı sayesinde milyonlarca kişinin hayalini kurduğu erken emekliliğe ulaşmayı başardı.
"FIRE" (Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik) hareketinin uygulayıcılarından olan çift, sırasıyla 40 ve 35 yaşlarında emekli olarak finansal özgürlüklerini ilan etti.
Kurdukları ücretsiz eğitim platformlarıyla binlerce kişiye borçsuz iş kurma ve bütçe yönetimi dersleri veren ikilinin "aşırı tutumluluk" modeli ise uzmanlar arasında tartışma yaratıyor.
ISITICI YERİNE KAT KAT KIYAFET VE EVDE HAZIRLANAN ÖĞÜNLER
Donegan çiftinin tasarruf planı günlük yaşamın neredeyse her alanına yansıdı.
Kış aylarında evlerinde kaloriferi açmak yerine kat kat giyinmeyi tercih eden çift, sıcak su torbaları kullandı. Dışarıdan yemek söylemek yerine öğünlerini evde hazırladı ve işe her gün yanlarında götürdü.
Bununla da yetinmeyen çift, tasarruf sınırlarını daha da zorlayarak kullanılmayan süpermarket kuponlarını toplamak ve cep telefonlarını halka açık yerlerde şarj etmek gibi sıra dışı yöntemlere de başvurdu.
DÜNYAYA YAYILAN "FIRE" HAREKETİ
Donegan çiftinin benimsediği bu yaşam tarzı, küresel çapta giderek büyüyen FIRE (Finansal Bağımsızlık, Erken Emeklilik) hareketinin temel prensiplerine dayanıyor.
Başlangıçta sosyal medya platformu Reddit'te küçük bir topluluk olarak doğan bu akım, çalışma hayatı boyunca son derece tutumlu yaşamayı ve elde edilen geliri agresif bir şekilde uzun vadeli yatırımlara yönlendirmeyi savunuyor.
AMAÇ GELENEKSEL TABLOYU TERSİNE ÇEVİRMEK
İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi'nin verilerine göre ülkede ortalama emeklilik yaşı erkeklerde 65, kadınlarda ise 64. FIRE hareketi ise bu geleneksel tabloyu tamamen tersine çevirmeyi hedefliyor.
Örneğin, 49 yaşındaki öğretmen Amy Minkley de bu akımın takipçilerinden. ABD'de çalışmak yerine Japonya, Singapur, Hindistan ve Tayland gibi ülkelerdeki uluslararası okullarda kariyer inşa eden Minkley, yurtdışındaki düşük yaşam maliyetlerinden yararlanarak 44 yaşında emekli olmayı başardı.
BAŞARILARINI EĞİTİME DÖNÜŞTÜRDÜLER
Sosyal medyada "The Donegans" adıyla içerik üreten Alan ve Katie, elde ettikleri bu finansal özgürlüğü başkalarıyla paylaşıyor.
Çift, kurdukları internet sitesi üzerinden karmaşık finansal terimlerden arındırılmış ücretsiz eğitimler veriyor. Hazırladıkları kişisel finans programında katılımcılara para yönetimi, borçların azaltılması, tasarruf alışkanlıkları, yatırımın temel prensipleri ve finansal bağımsızlığa giden yollar anlatılıyor.
Platformda bunun yanında iş kurmak isteyenler için borçlanmadan girişim başlatmaya yönelik eğitimler de bulunuyor. Çift, karmaşık iş planları hazırlamak yerine küçük denemelerle işe başlamayı öneriyor.
HERKES İÇİN UYGULANABİLİR BİR YÖNTEM Mİ?
Buna karşın uzmanlar, FIRE modelinin herkes için gerçekçi olmayabileceğine dikkat çekiyor.
Yüksek enflasyon, artan konut maliyetleri ve borç yükü nedeniyle birçok hanenin gelirinin büyük bölümünü tasarrufa ayırmasının zorlaştığı belirtiliyor.
Bazı finans uzmanları ise disiplinli tasarrufun önemini kabul etmekle birlikte, aşırı kısıtlayıcı bir yaşam tarzı yerine uzun vadede sürdürülebilir ve dengeli bir finans planının daha sağlıklı sonuçlar vereceğini vurguluyor.