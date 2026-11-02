Yakıt faturası kabardı. Ryanair bilet fiyatlarına çift haneli zam yapacak

Yakıt maliyetlerini karşılayabilmek adına bilet fiyatlarını yükseltmek zorunda kalacaklarını vurgulayan O'Leary, kazanç raporuyla birlikte yayınlanan video mesajında, "2027 yılında tüm hava yolu şirketlerinin Avrupa genelinde çift haneli yüzdelerle bilet fiyatlarını artıracağını kesin olarak öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Öte yandan yatırım kuruluşu AJ Bell'in piyasa birimi yöneticisi Dan Coatsworth, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, birçok hava yolu şirketinin İran savaşından önce yaptığı vadeli alımlar sayesinde bu yılki petrol şokunu atlattığını kaydetti.

Coatsworth, "Bu korunma anlaşmaları yakında sona erecek; dolayısıyla havacılık sektörü ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kalacak. Petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanmadığı sürece yolcular uçuş maliyetlerindeki sert artışlara hazırlıklı olmalı." yorumunu yaptı.

Artan yakıt giderleri nedeniyle kış tarifesini daraltma yoluna giden Ryanair, cari mali yılda yolcu sayısını önceki yıla oranla yüzde 3 artırarak 214 milyona çıkarmayı hedefliyor.

Şirket, tüm yıla ait kâr beklentisini netleştirmek için henüz erken olduğunu kaydetti.

O'Leary, bu görünümün İran ve Ukrayna'daki savaşların seyrine, yakıt fiyatlarına, makroekonomik şoklara ve Avrupa'daki hava trafik kontrol grevlerine karşı hassasiyetini koruduğuna dikkat çekti.