Yakıt faturası kabardı. Ryanair bilet fiyatlarına çift haneli zam yapacak
02.11.2026 16:16
İrlandalı hava yolu şirketi Ryanair, İran savaşının uçak yakıtı fiyatlarını artırması nedeniyle gelecek yıl bilet fiyatlarına zam yapacağını ve maaşları dondurabileceğini açıkladı.
Merkezi İrlanda'da olan düşük maliyetli hava yolu şirketi Ryanair, İran savaşı nedeniyle tırmanan uçak yakıtı maliyetlerini gerekçe göstererek bilet fiyatlarına zam yapacağını ve kapsamlı bir tasarruf paketi uygulayacağını duyurdu.
Şirketin CEO'su Michael O'Leary, gelecek mali yılda yakıt faturasının 2 milyar euro (yaklaşık 112,18 milyar TL) artmasının öngörüldüğünü açıkladı.
Şirket, yükselen maliyetleri dengelemek amacıyla ücretlerin geçici olarak dondurulması, kabin ekibi oranlarının düşürülmesi ve arka ofis operasyonlarında yapay zekanın daha fazla kullanılması gibi tasarruf önlemlerini devreye almayı planlıyor.
Yolcu sayısı bakımından Avrupa'nın en büyük hava yolu şirketi konumundaki Ryanair, vadeli alım sözleşmelerine dahil olmayan yakıt maliyetlerinin ABD-İran savaşı nedeniyle tırmanışa geçtiğini bildirdi.
Şirketin eylül sonu itibarıyla tamamlanan ikinci çeyrek döneminde, vergi sonrası net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerileyerek 1,61 milyar euroya (yaklaşık 90 milyar 310 milyon TL) indi.
YAKIT FATURASI İKİ MİLYAR EURO ARTACAK
Finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan O'Leary, "Ortadoğu'daki çatışma hızlı bir çözüme kavuşmadıkça jet yakıtı fiyatlarının 2027 yılına kadar yüksek kalmasını bekliyoruz." dedi.
Mevcut piyasa koşullarına karşı koruma sağlayan şirket, mart ayı sonunda bitecek mali yıl için yakıt ihtiyacının yüzde 80'ini varil başına yaklaşık 67 dolardan sabitledi.
Şirket, 2027-2028 dönemi için ise gereksinim duyduğu yakıtın yalnızca dörtte birini varil başına 95 dolar seviyesinden teminat altına aldı.
Bu oran mevcut piyasa fiyatlarının altında kalsa da önceki döneme kıyasla ciddi bir artışı temsil ediyor.
Yılın ikinci çeyreğinde şirketin toplam geliri yüzde 4 yükselişle 5,7 milyar euroya (yaklaşık 319 milyar 763 milyon TL) ulaştı.
Yolcu trafiğinde yüzde 5 büyüme kaydedilmesine karşın, savaş ortamının tüketicilerde yarattığı tereddüt ve geç rezervasyon eğilimi nedeniyle bilet fiyatları söz konusu dönemde yüzde 2 geriledi.
AVRUPA GENELİNDE ÇİFT HANELİ ZAM BEKLENİYOR
Yakıt maliyetlerini karşılayabilmek adına bilet fiyatlarını yükseltmek zorunda kalacaklarını vurgulayan O'Leary, kazanç raporuyla birlikte yayınlanan video mesajında, "2027 yılında tüm hava yolu şirketlerinin Avrupa genelinde çift haneli yüzdelerle bilet fiyatlarını artıracağını kesin olarak öngörüyoruz." ifadesini kullandı.
Öte yandan yatırım kuruluşu AJ Bell'in piyasa birimi yöneticisi Dan Coatsworth, Fransız AFP ajansına verdiği demeçte, birçok hava yolu şirketinin İran savaşından önce yaptığı vadeli alımlar sayesinde bu yılki petrol şokunu atlattığını kaydetti.
Coatsworth, "Bu korunma anlaşmaları yakında sona erecek; dolayısıyla havacılık sektörü ciddi bir maliyet baskısıyla karşı karşıya kalacak. Petrol fiyatlarında belirgin bir düşüş yaşanmadığı sürece yolcular uçuş maliyetlerindeki sert artışlara hazırlıklı olmalı." yorumunu yaptı.
Artan yakıt giderleri nedeniyle kış tarifesini daraltma yoluna giden Ryanair, cari mali yılda yolcu sayısını önceki yıla oranla yüzde 3 artırarak 214 milyona çıkarmayı hedefliyor.
Şirket, tüm yıla ait kâr beklentisini netleştirmek için henüz erken olduğunu kaydetti.
O'Leary, bu görünümün İran ve Ukrayna'daki savaşların seyrine, yakıt fiyatlarına, makroekonomik şoklara ve Avrupa'daki hava trafik kontrol grevlerine karşı hassasiyetini koruduğuna dikkat çekti.