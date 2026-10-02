Yalnızlaşan İsrail Avrupa sağına yanaşıyor
02.10.2026 09:04
Gazze savaşı nedeniyle diplomatik alanda yalnızlaşan İsrail hükümeti, geçmişinde antisemitizm barındıran Avrupa aşırı sağıyla işbirliğini hızlandırıyor.
Gazze'deki savaş nedeniyle uluslararası alanda artan tecrit baskısıyla karşılaşan İsrail hükümeti, Avrupa'daki radikal sağ hareketlerle ilişkilerini derinleştiriyor.
Başbakan Binyamin Netanyahu, askeri harekatı eleştiren Batılı liderleri Yahudi düşmanlığını körüklemekle suçlarken, İsrail'e destek verdikleri müddetçe aşırı sağcı siyasetçilerle yakınlaşmayı sürdürüyor.
İsrail ile Avrupa aşırı sağı arasındaki bağlar, Fransa'da Ulusal Birlik lideri Jordan Bardella hakkında çıkan iddialarla yeniden tartışma konusu oldu.
Bir Fransız araştırma sitesinin, Bardella'nın gençliğinde Yahudiler hakkında aşağılayıcı ifadeler kullandığını öne sürmesi üzerine, İsrail'in Antisemitizmle Mücadele Bakanı Amichai Chikli Fransız siyasetçiye arka çıktı.
Chikli, anketlerde önde giden Marine Le Pen'in gelecek yılki cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması durumunda başbakanlık koltuğuna oturabilecek Bardella'yı "Avrupa'da Hamas'a karşı en net seslerden biri" olarak niteledi.
Bardella, geçen yıl İsrail'e yaptığı ziyarette 7 Ekim 2023 saldırılarından sağ kurtulanlarla görüşmüştü.
NETANYAHU AVUSTURYA SAĞIYLA YENİDEN DOST OLUYOR
Netanyahu kabinesi, geçmişte sert mesafe koyduğu Avusturya aşırı sağına karşı da tutumunu değiştirdi.
İsrail, eski Naziler tarafından kurulan Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) hükümet ortağı olduğu 2000 yılında Viyana Büyükelçisi'ni geri çekmiş ve uluslararası kınama kampanyasını desteklemişti.
Günümüzde ise Tel Aviv, FPÖ ile ilişkileri normalleştirme yoluna gitti. Bakan Chikli, FPÖ lideri Herbert Kickl'in olası iktidar programında "antisemitizm ve antisiyonizmle mücadeleye" yer vereceğini taahhüt etmesini "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.
İsrail yönetiminin İsveç, İspanya ve İngiltere'deki aşırı sağcı figürlerle geliştirdiği diyalogda, Batı'ya yönelik Müslüman göçüne dair ortak kaygılar öne çıkıyor.
İngiltere'de aşırı sağcı kışkırtıcı Tommy Robinson'ın geçen yıl İsrail'de ağırlanması ve radikal İslam hakkındaki görüşlerinin takdir edilmesi, İngiltere'deki Yahudi toplumunda tepkiyle karşılandı.
Latin Amerika'da Arjantin ve Kolombiya'da seçilen sert sağcı liderlerle kurulan sıcak bağlara rağmen, İsrail henüz Almanya için Almanya (AfD) partisine resmi temas kapısını açmadı.
İsrail'in 2017-2022 yılları arasında Berlin Büyükelçisi olarak görev yapan Jeremy Issacharoff, Avrupa'daki aşırı sağcı oluşumların geçmişteki antisemitik bagajlarından sıyrılmak amacıyla İsrail'e yöneldiğini kaydetti.
AFP ajansına yaptığı açıklamada, bu yapıların İsrail ile temas kurarak bir tür meşruiyet sağladığını belirten Issacharoff, "Bu işten ne kazandıklarını görebiliyorum; fakat İsrail açısından yalnızca değerlerine ve uluslararası konumuna zarar veriyor" değerlendirmesini yaptı.
Issacharoff, merkez ve sol siyasetten yükselen Gazze eleştirilerini dengelemek isteyen İsrailli sağcıların bu yakınlaşmayı bir kaldıraç olarak gördüğünü, ancak Fransa ve Avusturya gibi ülkelerdeki yerel Yahudi toplumlarının güvenliğinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.
"AMAÇ AVRUPA BİRLİĞİ'NDEKİ MUTABAKATI PARÇALAMAK"
Prag Uluslararası İlişkiler Enstitüsü araştırmacısı Azriel Bermant ise Netanyahu'nun Avrupa aşırı sağına yönelmesinin temelinde, Avrupa Birliği içindeki ortak mutabakatı parçalama niyetinin yattığına dikkat çekti.
Bermant, Netanyahu'nun daha önce George Soros karşıtı kampanyalarında antisemitik kalıpları kullanmakla suçlanan eski Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile kurduğu benzer ilişkiyi anımsattı.
Diplomatik eksen kayması, Batılı başkentlerin Batı Şeria politikalarına dönük yaptırım kararlarıyla eş zamanlı ilerliyor.
İngiltere ve Fransa öncülüğündeki 12 ülke, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde üretilen ürünlerin ticaretine yasak getirdi.
Karara Kanada, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, İzlanda, Norveç, Polonya, Portekiz ve İsveç katıldı.
Yıllık 6 milyar sterlinlik ikili ticaret hacmine sahip İngiltere'de Dışişleri Bakanı David Miliband yaptırımların iki devletli çözümü korumayı amaçladığını duyururken, İsrail Cumhurbaşkanı İshak Herzog kararı "muhakeme hatası" olarak tanımladı.
Ticaret yasağına sert misillemeyle karşılık veren İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğunu kapatma kararı aldı.
Tel Aviv yönetimi ayrıca Gazze'deki koordinasyon merkezindeki İngiliz temsilcileri çıkarma ve çoğu milletvekili 12 İngiliz vatandaşına ülkeye giriş yasağı getirme kararı aldı.
Dışişleri Bakanı Saar, yaptırımlara karşı çıkan İngiltere'deki aşırı sağcı Reform Partisi liderini telefonla arayarak desteği için teşekkür etti; Bakan Chikli ise İngiliz Dışişleri Bakanı Miliband'ın dış görünüşünü hedef alan alaycı ifadeler kullandı.
İsrail'de 27 Ekim'de düzenlenecek genel seçimler öncesinde analistler, Netanyahu iktidarı kaybetse dahi Tel Aviv'in Avrupa'daki yükselen aşırılıkçı aktörlerle ilişkilerini tamamen koparmayacağını öngörüyor.
Eski bir İsrailli diplomat ise aşırı sağa angaje olmanın risklerine dikkat çekerek, hükümetlerin sağdan sola değişebileceğini ve İsrail'in kendisini radikal eksene hapsetmemesi gerektiğini kaydetti.