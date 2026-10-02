Yalnızlaşan İsrail Avrupa sağına yanaşıyor

Netanyahu kabinesi, geçmişte sert mesafe koyduğu Avusturya aşırı sağına karşı da tutumunu değiştirdi.

İsrail, eski Naziler tarafından kurulan Özgürlük Partisi'nin (FPÖ) hükümet ortağı olduğu 2000 yılında Viyana Büyükelçisi'ni geri çekmiş ve uluslararası kınama kampanyasını desteklemişti.

Günümüzde ise Tel Aviv, FPÖ ile ilişkileri normalleştirme yoluna gitti. Bakan Chikli, FPÖ lideri Herbert Kickl'in olası iktidar programında "antisemitizm ve antisiyonizmle mücadeleye" yer vereceğini taahhüt etmesini "tarihi bir dönüm noktası" olarak nitelendirdi.

İsrail yönetiminin İsveç, İspanya ve İngiltere'deki aşırı sağcı figürlerle geliştirdiği diyalogda, Batı'ya yönelik Müslüman göçüne dair ortak kaygılar öne çıkıyor.

İngiltere'de aşırı sağcı kışkırtıcı Tommy Robinson'ın geçen yıl İsrail'de ağırlanması ve radikal İslam hakkındaki görüşlerinin takdir edilmesi, İngiltere'deki Yahudi toplumunda tepkiyle karşılandı.

Latin Amerika'da Arjantin ve Kolombiya'da seçilen sert sağcı liderlerle kurulan sıcak bağlara rağmen, İsrail henüz Almanya için Almanya (AfD) partisine resmi temas kapısını açmadı.

İsrail'in 2017-2022 yılları arasında Berlin Büyükelçisi olarak görev yapan Jeremy Issacharoff, Avrupa'daki aşırı sağcı oluşumların geçmişteki antisemitik bagajlarından sıyrılmak amacıyla İsrail'e yöneldiğini kaydetti.

AFP ajansına yaptığı açıklamada, bu yapıların İsrail ile temas kurarak bir tür meşruiyet sağladığını belirten Issacharoff, "Bu işten ne kazandıklarını görebiliyorum; fakat İsrail açısından yalnızca değerlerine ve uluslararası konumuna zarar veriyor" değerlendirmesini yaptı.

Issacharoff, merkez ve sol siyasetten yükselen Gazze eleştirilerini dengelemek isteyen İsrailli sağcıların bu yakınlaşmayı bir kaldıraç olarak gördüğünü, ancak Fransa ve Avusturya gibi ülkelerdeki yerel Yahudi toplumlarının güvenliğinin gözetilmesi gerektiğini vurguladı.