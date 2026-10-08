Yandex'e ilk kez İHA saldırısı. Veri merkezinde faaliyetler durdu
08.10.2026 12:21
Son Güncelleme: 08.10.2026 12:21
Rusya'nın en büyük teknoloji şirketi Yandex'in Ryazan bölgesindeki ana veri merkezi düzenlenen İHA saldırısının ardından faaliyetlerini tamamen durdurdu.
Rusya'nın önde gelen teknoloji ve yapay zeka şirketi Yandex'e ait büyük bir veri merkezi, insansız hava araçlarının (İHA) hedefi oldu.
Reuters ajansının aktardığına göre Başkent Moskova'nın güneydoğusundaki Ryazan bölgesinde yer alan tesise düzenlenen saldırı sonucu yangın çıkarken şirket veri merkezindeki faaliyetleri tamamen durdurduğunu açıkladı.
Söz konusu gelişme, Rusya'daki büyük bir veri merkezine yönelik teyit edilen ilk büyük İHA saldırısı niteliğini taşıyor.
Sosyal medyada yayımlanan ve henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmayan görüntülerde, binanın çatısından yoğun siyah dumanların yükseldiği görüldü.
İnternet kesintilerini izleyen Downdetector Russia platformu ise perşembe gününün ilk saatlerinden itibaren kullanıcı şikayetlerinde belirgin bir artış kaydetti.
SALDIRIYI UKRAYNA ÜSTLENDİ
Ukrayna Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda saldırının arkasında Kiev yönetiminin olduğunu açıkladı.
Saldırı anına ait olduğu öne sürülen bir fotoğraf paylaşan Kovalenko, "Bu oyunu iki kişi de oynayabilir. Ukrayna güçleri Ryazan bölgesindeki Yandex veri merkezini vurdu" ifadelerini kullandı.
Ryazan Bölge Valisi Pavel Malkov ise gece saatlerinde bölge üzerinde iki Ukrayna İHA'sının düşürüldüğünü, Sasovo bölgesinde "bir işletmenin çatısında yangın çıktığını" duyurdu.
Veri merkezinin bulunduğu Sasovo kenti, Moskova'nın yaklaşık 300 kilometre doğusunda yer alıyor.
YANDEX, BAZI HİZMETLERİN AKSAYABİLECEĞİNİ DUYURDU
AFP'ye konuşan bir Yandex sözcüsü, Sasovo'daki veri merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığını ve altyapının bir bölümünün zarar gördüğünü belirtti.
İHA'ların menşeine dair ayrıntı vermeyen sözcü, "Can kaybı yok; acil durum ekipleri olay yerinde sonuçları gidermek için çalışıyor. Veri merkezi faaliyetlerini tamamen durdurdu ve bazı Yandex hizmetleri kullanıcılar için geçici olarak erişilemez olabilir" dedi.
Arama motorunun yanı sıra yemek siparişi ve taksi çağırma uygulamalarıyla Rusça konuşulan coğrafyada on milyonlarca kişiye ulaşan Yandex, temel tüketici hizmetlerinin olaydan etkilenmediğini bildirdi.
Ülkenin önde gelen üretken yapay zeka modellerinden YandexGPT'yi de bünyesinde barındıran şirket, kurumsal bulut hizmeti Yandex Cloud üzerinden yaptığı duyuruda ise merkezdeki bir bölgede elektrik tedarik sorunları yaşandığını belirterek müşterilere diğer erişim alanlarını kullanmalarını tavsiye etti.
Söz konusu İHA saldırısı, Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'daki veri merkezleri ve lojistik depolarına yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarını takip etti.
Moskova'nın Şubat 2022'de başlattığı askeri harekatın ardından son aylarda her iki taraf da karşılıklı uzun menzilli hava saldırılarını belirgin şekilde artırdı.