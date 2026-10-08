Yandex'e ilk kez İHA saldırısı. Veri merkezinde faaliyetler durdu

AFP'ye konuşan bir Yandex sözcüsü, Sasovo'daki veri merkezinde İHA saldırısı nedeniyle yangın çıktığını ve altyapının bir bölümünün zarar gördüğünü belirtti.

İHA'ların menşeine dair ayrıntı vermeyen sözcü, "Can kaybı yok; acil durum ekipleri olay yerinde sonuçları gidermek için çalışıyor. Veri merkezi faaliyetlerini tamamen durdurdu ve bazı Yandex hizmetleri kullanıcılar için geçici olarak erişilemez olabilir" dedi.

Arama motorunun yanı sıra yemek siparişi ve taksi çağırma uygulamalarıyla Rusça konuşulan coğrafyada on milyonlarca kişiye ulaşan Yandex, temel tüketici hizmetlerinin olaydan etkilenmediğini bildirdi.

Ülkenin önde gelen üretken yapay zeka modellerinden YandexGPT'yi de bünyesinde barındıran şirket, kurumsal bulut hizmeti Yandex Cloud üzerinden yaptığı duyuruda ise merkezdeki bir bölgede elektrik tedarik sorunları yaşandığını belirterek müşterilere diğer erişim alanlarını kullanmalarını tavsiye etti.

Söz konusu İHA saldırısı , Rusya'nın son haftalarda Ukrayna'daki veri merkezleri ve lojistik depolarına yönelik gerçekleştirdiği yoğun hava saldırılarını takip etti.

Moskova'nın Şubat 2022'de başlattığı askeri harekatın ardından son aylarda her iki taraf da karşılıklı uzun menzilli hava saldırılarını belirgin şekilde artırdı.