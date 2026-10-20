Yangın yerine dönen Fransa'da turistler ne yapıyor?
20.10.2026 10:31
Son 1 aydır öğrenci eylemlerinin sürdüğü Fransa, kundaklama ve yağmaların da olduğu büyük şiddet eylemleriyle sarsıldı. Ülkeyi ziyarete gelen turistler de kendilerini adeta savaş meydanında buldu.
Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 1 aydır sürdürdüğü eylemlere, hayat pahalılığına karşı her yıl sokağa inen sarı yeleklilerin yanı sıra akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de katılınca iyice büyüyen gösteriler, hafta sonunda kundaklama ve yağma gibi şiddet eylemleri eşliğinde zirve noktasına tırmandı.
Tarihi binaların, polisi araçlarının, otomobillerin ve çöp konteynerlerinin yakılıp yıkıldığı olaylarda, lüks mağazalar, market zincirleri, yerel dükkanlar, barlar ve restoranlar gibi birçok işletme de yağmalama eylemlerinde harap oldu.
6 BİN 800'DEN FAZLA GÖZALTI, BİNDEN FAZLA YARALI
Fransa'da hafta sonu 800 bin kişinin katılımıyla düzenlenen gösteriler sırasında yağmalanan iş yeri sayısının bin 500'ü aştığı ve buralarda yüz milyonlarca euroluk maddi hasar olduğu kaydedildi.
Öğrenci eylemlerinin başladığı 17 Eylül'den bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde bini aşkın kişi yaralandı, 6 bin 800'den fazla kişi de gözaltına alındı.
TURİSTLERİN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI
Kısmi sokağa çıkma yasakları ve alınan diğer önlemlerle ortalık biraz sakinleşse de Fransa için son dönemlerin en büyük yıkımlarından biri olan bu gösterilerin vurduğu diğer bir kesim de turistler oldu.
Yıllardır hayalini kurdukları Fransa'ya, çok önceden alınmış biletleriyle gelip belki de aylar öncesinden ayırttıkları otel odasına yerleştikten sonra tarihin ve estetiğin birleştiği Paris sokaklarında, dünyanın en ünlü müzelerinde gezerek tatilin keyfini çıkarmak isteyen turistleri bambaşka bir ortam bekliyordu.
SAVAŞ MEYDANINA DÜŞTÜLER
Ülke genelindeki birçok şehirde olduğu gibi, yıllık turizm geliri 16 milyar doları bulan başkent Paris'te adeta savaş meydanına döndü.
Yanan binalar, otomobiller ve konteynerlerden çıkan duman, polisin göz yaşartıcı gazına karışıyor; zırhlı araçların sıktığı tazyikli suyla ıslanan sokaklarda göstericilerin attığı taşlar, şişeler ve molotof kokteylleri havalarda uçuşuyordu.
LOUVRE MÜZESİ ŞOKU
Belki de birçok turist için Paris'e gelme nedenlerinin en başında yer alan Louvre Müzesi ziyareti de imkansızdı. Öğrenciler müze önünde gösteri yaptığı için müze ziyarete kapatıldı.
Aralarında sendika yeleği giyen kişilerin de bulunduğu eylemciler, müzenin güvenlik personelini aşarak piramit şeklindeki ana girişinin önünde toplandı.
Hollandalı bir çift, ellerindeki biletleri sallayarak "Bu utanç verici," diye tekrarlıyordu.
Bir İtalyan çift ise "öğrencilerin öfkesini anladıklarını" ve ziyaretlerini çarşamba gününe ertelemeyi düşündüklerini söylüyordu.
(Her gün yaklaşık 30 bin ziyaretçiyi ağırlayan müze, salı günleri rutin olarak kapalı oluyor.)
AVUSTRALYALI TURİST: EVİNİZDE KALIN
"Elysee'yi eğitmek için daha fazla tarih öğretmeni istiyoruz" ve "365 gün kemer sıkma (politikası)" gibi ifadelerin yazılı olduğu pankartlar taşıyan eylemciler, "(Cumhurbaşkanı) Macron ve polisi bizimle savaşıyor ancak ülkeyi abluka altına almaya kararlıyız" sloganları atıyordu.
AFP'nin haberine göre, 20 saatten fazla süren uçak yolculuğu ile Avustralya'dan Paris'e gelen 73 yaşındaki turist Anne Boland da hayal kırıklığını en derinden yaşayan ziyaretçilerden biriydi.
Binbir zahmetle geldiği Louvre Müzesi'nin de eylem nedeniyle kapalı olduğunu gören Boland, ülkeye gelmek isteyen diğer turistlere tek bir çağrı yapabiliyordu: "Evinizde kalın."
BİNANIN DIŞINDAN SELFIE ÇEKMEKLE YETİNDİLER
Yine Paris'teki turistlerden biri olan Hollandalı Peter da kendisini adeta bir "savaş bölgesini" dolaşırken bulduğunu söylerken, "Korkunçtu. Her yerde yangın enkazı, kaldırımlarda cam kırıkları vardı." dedi.
Louvre Müzesi'ne giremeyen turistler, binanın dışarıdan fotoğraflarını çekmekle veya binayı arkalarına alıp özçekim yapmakla yetindi.
ALMANYA'DAN FRANSA'YA SEYAHAT UYARISI
Bu arada Almanya da dün, şiddetli kitlesel protestoların düzenlendiği Fransa için seyahat uyarısı yaptı.
Almanya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 17 Ekim 2026’daki protesto günü kapsamında Fransa’nın çeşitli yerlerinde şiddet olayları yaşandığına işaret edildi.
Gelecek günlerde başka gösterilerin düzenlenebileceği ve muhtemel şiddet olaylarının yaşanabileceği uyarısı yapılan açıklamada, bu ülkedeki Alman vatandaşlarına “dikkatli davranın ve mümkünse gösterilerden uzak durun” çağrısında bulunuldu.
Açıklamada, vatandaşlardan yerel güvenlik ve kolluk kuvvetlerinin talimatlarına uymaları istendi ve yeni yasal düzenlemeler kapsamında izinsiz ve şiddet içeren gösterilerden uzak durulması yönünde verilen talimatlara uymayanların para cezası veya tazminat ödemek zorunda kalabileceği kaydedildi.