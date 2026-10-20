Yangın yerine dönen Fransa'da turistler ne yapıyor?

Fransa'da lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları için 1 aydır sürdürdüğü eylemlere, hayat pahalılığına karşı her yıl sokağa inen sarı yeleklilerin yanı sıra akaryakıt fiyatlarını protesto eden çiftçiler ve iklim aktivistleri de katılınca iyice büyüyen gösteriler, hafta sonunda kundaklama ve yağma gibi şiddet eylemleri eşliğinde zirve noktasına tırmandı .

Tarihi binaların, polisi araçlarının, otomobillerin ve çöp konteynerlerinin yakılıp yıkıldığı olaylarda, lüks mağazalar, market zincirleri, yerel dükkanlar, barlar ve restoranlar gibi birçok işletme de yağmalama eylemlerinde harap oldu.