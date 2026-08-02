Yangınlar Washington'ı sardı. Tahliyeler başladı
02.08.2026 09:20
ABD'nin Washington eyaletinde 101 bin fazla alanı kaplayan orman yangınları geniş çaplı tahliyelere ve elektrik kesintilerine yol açtı. Yetkililer, Spokane bölgesinde binlerce yapının tehdit altında olduğunu ve bazı tesislerin boşaltıldığını bildirdi.
ABD'nin Washington eyaletinde 101 bin hektardan fazla alanı kaplayan orman yangınları geniş çaplı tahliyelere ve Spokane bölgesinde elektrik kesintilerine yol açtı.
Eyalet yetkilileri cumartesi akşamı yaptıkları açıklamada yangınların hızla yayıldığını bildirdi.
Washington Kamu Arazileri Komiseri Dave Upthegrove, düzenlenen çevrim içi basın toplantısında eyalet genelinde 12'den fazla noktada süren yangınlarla yaklaşık 4 bin kişinin mücadele ettiğini söyledi.
Washington Valisi Bob Ferguson cumartesi sabahı eyalet genelinde acil durum ve açık alanda ateş yakma yasağı ilan etti.
Yetkililer, şu ana kadar yangınlarla bağlantılı herhangi bir yaralanma veya can kaybının tespit edilmediğini kaydetti.
Doğu Washington'da yaklaşık 230 bin nüfusa ev sahipliği yapan Spokane kenti, Old Trails Yangını ile mücadele ediyor.
Washington Eyalet Ormancısı George Geissler, bu yangının 1 bin 214 hektarlık alanda etkisini sürdürdüğünü ve 4 bin yapıyı tehdit ettiğini açıkladı.
Spokane Belediye Başkanı Lisa Brown, kentteki bazı önemli tesislerin tahliye edildiğini söyledi. Boşaltılan yerler arasında su geri kazanım tesisleri, bir atıktan enerji üretme santrali ve ABD Gaziler Şehircilik Bakanlığına bağlı hastane yer alıyor.
Spokane'de yerel saatle 15.30 itibarıyla yaklaşık 200 evin tahliye edildiği bildirildi. Ancak yetkililer bu sayının değişmesini bekliyor.
Belediye Başkanı Brown, "Tahliye edilenler kentin geniş alanlarını kapsıyor, bu nedenle sayının daha da artacağını tahmin ediyorum" dedi.
Washington Eyaleti Acil Durum Yönetimi Biriminden Stacey McClain'in aktardığı bilgilere göre, doğu Washington'a hizmet veren elektrik şirketi Avista, 60 bin kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.
Vali Ferguson, "Eyaletimiz birden fazla yangınla çok ciddi bir durumla karşı karşıya" ifadelerini kullandı.
Ferguson, hafta sonu boyunca etkili olan şiddetli rüzgarların ve yüksek sıcaklıkların yangınla mücadeleyi daha da zorlaştıracağını vurguladı.
Reuters ajansına açıklama yapan Kamu Arazileri Komiseri Upthegrove, yaz mevsiminin başından bu yana Washington eyaletinde yaklaşık 182 bin 109 hektarlık alanın yandığını belirterek "Bu normal değil. Washington eyaleti genelinde yangınların şiddetle sürdüğünü görüyoruz" diye konuştu.
Ormancı Geissler, Spokane'deki yangının eyaletteki beş "büyük karmaşık yangından" biri olduğunu kaydetti.
Geissler, eyaletin kuzeydoğusundaki en büyük yangın olan Kaiser Canyon Yangını'nın yaklaşık 54 bin 228 hektarlık bir alana yayıldığını aktardı.
Bu yaz orman yangınları Pasifik Kuzeybatısı'nın diğer bölgelerinde de sorun yarattı.
Geçen ay düşen yaklaşık 34 bin yıldırım, British Columbia'nın güney kesiminde bir dizi yangına ve tahliye emirlerine neden oldu.
Washingtonlı yetkililer basın toplantısında, Ulusal Muhafızların yanı sıra 12'den fazla eyaletten gelen itfaiyecilerin söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti.
Washington Ulusal Muhafızları Komutanı Tümgeneral Gent Welsh, "Orada gördüklerimiz bir trajedi. Güneş battığında ve sabah tekrar doğduğunda, orada ortaya çıkan bazı sahneleri gördüğümüzde şok olacağımızı düşünüyorum" dedi.