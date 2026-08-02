Yangınlar Washington'ı sardı. Tahliyeler başladı

Reuters ajansına açıklama yapan Kamu Arazileri Komiseri Upthegrove, yaz mevsiminin başından bu yana Washington eyaletinde yaklaşık 182 bin 109 hektarlık alanın yandığını belirterek "Bu normal değil. Washington eyaleti genelinde yangınların şiddetle sürdüğünü görüyoruz" diye konuştu.

Ormancı Geissler, Spokane'deki yangının eyaletteki beş "büyük karmaşık yangından" biri olduğunu kaydetti.

Geissler, eyaletin kuzeydoğusundaki en büyük yangın olan Kaiser Canyon Yangını'nın yaklaşık 54 bin 228 hektarlık bir alana yayıldığını aktardı.

Bu yaz orman yangınları Pasifik Kuzeybatısı'nın diğer bölgelerinde de sorun yarattı.

Geçen ay düşen yaklaşık 34 bin yıldırım, British Columbia'nın güney kesiminde bir dizi yangına ve tahliye emirlerine neden oldu.

Washingtonlı yetkililer basın toplantısında, Ulusal Muhafızların yanı sıra 12'den fazla eyaletten gelen itfaiyecilerin söndürme çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

Washington Ulusal Muhafızları Komutanı Tümgeneral Gent Welsh, "Orada gördüklerimiz bir trajedi. Güneş battığında ve sabah tekrar doğduğunda, orada ortaya çıkan bazı sahneleri gördüğümüzde şok olacağımızı düşünüyorum" dedi.