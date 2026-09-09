Yanından ayırmıyor. Donald Trump üç isme 45 bin dolar nakit hediye etti

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Natalie Harp 'ın da yer aldığı üç Beyaz Saray çalışanına tatil hediyesi olarak 45'er bin dolar nakit para verdi.

Söz konusu ödemeler, Beyaz Saray'ın yayımladığı yıllık yürütme organı mali bildirim formlarında ortaya çıktı.

Washington Post gazetesinin haberine göre son haftalarda Trump ile yakın ilişkisiyle gündeme gelen Harp ve diğer iki kadın danışman, aldıkları parayı resmi formlarda "tatil için nakit hediye" şeklinde beyan etti.

Kamuoyuna açıklanan Beyaz Saray belgelerine göre Harp, Oval Ofis operasyonları direktör yardımcısı Chamberlain Harris ve iletişim danışmanı Margo Martin yıllık 150 bin dolar maaş alıyor.