Yanından ayırmıyor. Donald Trump üç isme 45 bin dolar nakit hediye etti
09.09.2026 09:46
Son Güncelleme: 09.09.2026 09:48
ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Natalie Harp'ın da yer aldığı üç Beyaz Saray danışmanına tatil hediyesi olarak 45'er bin dolar nakit para hediye etti.
ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Natalie Harp'ın da yer aldığı üç Beyaz Saray çalışanına tatil hediyesi olarak 45'er bin dolar nakit para verdi.
Söz konusu ödemeler, Beyaz Saray'ın yayımladığı yıllık yürütme organı mali bildirim formlarında ortaya çıktı.
Washington Post gazetesinin haberine göre son haftalarda Trump ile yakın ilişkisiyle gündeme gelen Harp ve diğer iki kadın danışman, aldıkları parayı resmi formlarda "tatil için nakit hediye" şeklinde beyan etti.
Kamuoyuna açıklanan Beyaz Saray belgelerine göre Harp, Oval Ofis operasyonları direktör yardımcısı Chamberlain Harris ve iletişim danışmanı Margo Martin yıllık 150 bin dolar maaş alıyor.
Nakit hediyelere ilişkin açıklama yapan Beyaz Saray Basın Ofisi, Başkan Trump'ın hem görev süresince hem de özel sektördeki çalışma hayatında çevresindeki kişilere, çalışanlarına ve yardımcılarına Noel hediyesi verme alışkanlığına sahip olduğunu bildirdi.
Açıklamada, "Söz konusu hediyelerin bu kişilerin resmi hükümet görevleriyle hiçbir ilgisi yoktur ve bu nedenle ilgili yasal ve etik kurallar çerçevesinde tamamen uygundur" denildi.
Eski aşırı sağcı televizyon sunucusu olan 35 yaşındaki Harp, Demokrat Senatör Jon Ossoff'un Trump'ı hedef alan ve viral olan konuşmasında adını anmasının ardından yoğun ilgi odağı haline geldi.
Georgia Senatörü Ossoff konuşmasında, temmuz ayında İran'dan gelen tehdit gerekçesiyle Türkiye'den gizlice ayrılmak üzere daha küçük bir uçağa binen Trump'a çok dar bir grupla birlikte Harp'ın da eşlik etmesine gönderme yaptı.
Ossoff, Trump'ın "Katar Emiri'nin hediye ettiği savunmasız uçan sarayda Natalie ile seyahat etmesini" eleştirdi.
2022 yılında ekibe dahil olduğundan bu yana Trump'a güçlü bir bağlılık sergileyen Harp, ABD Başkanı'nın sözlü olarak ilettiği Truth Social paylaşımlarını düzenli şekilde yazıya aktarıyor.
Ülke genelindeki gezilerinde Trump'ın yanında yer alan ve kendisine sürekli olumlu haberler, sosyal medya içerikleri ve yazışmalar sunan Harp, yakın çevresi tarafından "insan yazıcı" olarak adlandırılıyor.
Öte yandan, Trump'ın uzun süredir yardımcılığını yürüten Walt Nauta da Başkan'dan tatil hediyesi aldı. Nauta, mali bildirim belgesinde Trump'ın kendisine 20 bin dolar hediye ettiğini kaydetti.
Nauta, daha önce Trump'ın gizli belgeleri saklamasıyla ilgili davada suçlanmış, söz konusu dava daha sonra düşmüştü.