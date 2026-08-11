Yanlış anons ortalığı karıştırdı. Sessizlik 16 dakika sürdü, milli marş çalındı

Ofcom, sunucunun yayındaki yanlış anonslardan 30 dakika sonra dinleyicilerden özür dilediğini açıkladı.

Yayınla ilgili iki şikayet alan denetleyici kurum, haberdeki "son derece ciddi hatayı" ve bunun düzeltilmesi için geçen "hayli uzun süreyi" iki ayrı kuralın ihlali olarak değerlendirdi.

Söz konusu kurallardan biri haberlerin doğru ve tarafsız olmasını, diğeri ise yayın sırasındaki vahim hataların derhal kabul edilip ekranda veya radyoda düzeltilmesini şart koşuyor.