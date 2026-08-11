Yanlış anons ortalığı karıştırdı. Sessizlik 16 dakika sürdü, milli marş çalındı
11.08.2026 14:49
İngiltere'de Kral Charles'ın öldüğünü yanlışlıkla duyuran yerel radyo hakkında inceleme başlatıldı. Olay, bakım sırasında kaydedilmiş hürmet mesajlarının merak sonucu açılmasıyla yaşandı.
İngiltere'de yayıncılık faaliyetlerini denetleyen Ofcom, mayıs ayındaki bir yayında Kral 3. Charles'ın hayatını kaybettiğini yanlışlıkla duyuran yerel radyo Radio Caroline'ın yayın ilkelerini ihlal ettiğini bildirdi.
Bir dönem korsan yayın yapan ve günümüzde ağırlıklı olarak rock müzik çalan Radio Caroline, hükümdarın ölümüne ilişkin asılsız mesajları yayına verdikten sonra mayıs ayında kamuoyundan özür dilemişti.
Söz konusu yayında "Majesteleri Kral 3. Charles'ın vefatının ardından duyduğumuz hürmetin bir nişanesi olarak normal yayın akışımızı ikinci bir bildirime kadar durdurmuş bulunuyoruz" ifadesinin yer aldığı aktarıldı.
Mesajın ardından İngiliz milli marşının çalındığı, yaklaşık 16 dakikalık sessizliğin sonrasında ise olağan yayın akışına geri dönüldüğü kaydedildi.
Ofcom, sunucunun yayındaki yanlış anonslardan 30 dakika sonra dinleyicilerden özür dilediğini açıkladı.
Yayınla ilgili iki şikayet alan denetleyici kurum, haberdeki "son derece ciddi hatayı" ve bunun düzeltilmesi için geçen "hayli uzun süreyi" iki ayrı kuralın ihlali olarak değerlendirdi.
Söz konusu kurallardan biri haberlerin doğru ve tarafsız olmasını, diğeri ise yayın sırasındaki vahim hataların derhal kabul edilip ekranda veya radyoda düzeltilmesini şart koşuyor.
PANİKLEYEREK BİNAYI TERK ETMİŞ
Radio Caroline, Ofcom'a verdiği savunmada, uzaktan yayın yapıldığı sırada stüdyo bilgisayarında bakım gerçekleştiren bir personelin, kralın ölümü ihtimaline karşı önceden kaydedilmiş ses dosyalarına eriştiğini belirtti.
Personelin dosyaları "merakından" açtığı, bunun da uzaktaki sunucunun yayın akışını keserek kayıtları doğrudan yayına verdiği aktarıldı.
Ofcom açıklamasında, ne yapacağını bilemeyen görevlinin hatayı fark ettikten sonra "panikleyerek binayı terk ettiği" bilgisine yer verildi.
Radyo yönetimi, uzaktaki sunucunun "kendi yayınını internet üzerinden takip etmediği sürece yayından çıktığını fark edemeyeceğini" savundu.
Açıklamada, halen yayında olduğunu düşünen sunucunun telefonunu aktif olarak kontrol etmediği ve hatayı fark eden istasyon çalışanlarının aramalarına hemen yanıt veremediği belirtildi.
Dosyaları yayımlayan personelin uyarıldığını ve özür dilediğini açıklayan istasyon, önceden kaydedilmiş ses dosyalarının stüdyo bilgisayarından tamamen silindiğini duyurdu.